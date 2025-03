Vránův boj o NHL. Chybí mi sebevědomí, hlásí. Získá smlouvu, nebo ho čeká Evropa?

Sám o něm tak mluví. Ale stejně za něj může spíš děkovat. Ve Washingtonu nastoupil od 7. ledna do jediného utkání, v Nashvillu už pravidelně nastupuje na křídle třetí formace.

„Všechno se stalo celkem rychle, ale takhle to chodí. Ze dne na den si člověk zabalí a najednou je v úplně jiném týmu, s jinými kluky, musí se hodně rychle přizpůsobit novému systému. Pro mě je tohle šance, kterou chci využít,“ praví.

Má za sebou čtyři zápasy. V každém z nich odehrál jedenáct, dvanáct minut. Vstřelil jeden gól, což při ofenzivním trápení Predators, kteří v těchto duelech skórovali jen sedmkrát, není marný počin.

„Ale nebylo to úplně ideální. Dlouho jsem nehrál, z mé strany chybělo sebevědomí, které normálně mám. Ale tak to je, když člověk sedí dva měsíce na tribuně a pak na něj najednou jde všechna pozornost. Ale nechci to házet okolo, musím se s tím vyrovnat,“ ví Vrána.

Pomoct by mu mohl generální manažer Nashvillu Barry Trotz, kterého náramně zná z prvotního působení ve Washingtonu, kde slavil Stanley Cup. Trotz jej tehdy trénoval.

Možná proto si Vránu v předminulém týdnu stáhl z waiver listu, na nějž týmy NHL umisťují hráče, které chtějí poslat na farmu.

Právě díky tomuto kroku může v dresu Predators dál bojovat o kontrakt a s tím i o prodloužení kariéry v zámoří. „Tahle šance pro mě znamená hodně, nemám na příští rok smlouvu a zbytek zápasů do konce sezony je pro mě strašně důležitý. Musím ze sebe vydat všechno,“ hlásí Vrána.

Do konce sezony zbývá měsíc. Jelikož Nashville velmi pravděpodobně do play off nepostoupí (ztrácí propastných 23 bodů), má před sebou Vrána poslední čtyři týdny přesvědčování.

Zkusí zaujmout vedení Nashvillu, aby mu nabídlo novou smlouvu. Případně oslovit svými výkony i jiné kluby, u nichž by mohl najít místo na soupisce kádru pro NHL.

„Není úplně jednoduché přijít do nového týmu a čekat hned zázraky. Vím, co na ledě dokážu, jen to musím ukázat,“ říká Vrána.

„Myslím, že už jsem si prošel hodně věcmi, tak se s tím nějak srovnám. Musím najít svoji hru, dostávat se do šancí, držet puk, vymýšlet ofenzivní věci a hrát dobře na obě strany,“ tuší.

Pokud se mu to nepodaří, v Evropě by se nabídek jistě dočkal. A nedávné příklady ukázaly, že se nemusí nutně jednat o krok vzad, byť se hokejistovi samozřejmě neloučí s NHL snadno.

Ale takový Dominik Kubalík nebo Filip Zadina ve Švýcarsku ožili, Vrána by je klidně mohl následovat. Nebo by si mohl vybrat švédskou SHL, v níž působil před odchodem do zámoří, případně také extraligu.

To ale teď ještě neřeší. Jistě udělá všechno pro to, aby se za Atlantikem udržel. Čeká ho ale pořádná fuška.