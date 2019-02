Musíme zastavit to krvácení, říká Vrána o sedmi prohrách Washingtonu

Co se s týmem děje?

Máme mítinky, snažíme se z toho dostat a nějakým způsobem to krvácení zastavit. Ale teď se nám prostě nedaří. Nemůžeme se ale na nic vymlouvat, musíme se z toho dostat.

Co můžete zlepšit vy, abyste pomohl týmu?

Každý musí začít u sebe a zamyslet se nad svou hrou. Třeba ji zjednodušit, někdo se zase snaží tlačit to moc sám a pak to samozřejmě nejde. Musíme najít v naší hře správný balanc. Máme přestávku, to nám pomůže si odpočinout od téhle situace a vrátit se zpátky na vítěznou vlnu.

A co vy?

Určitě jsou věci, ve kterých se můžu zlepšit. Třeba proměňování šancí. Zkusit něco jinak, něco změnit a otočit to. Jsou tam i malé detaily v obranném pásmu, kdy si musíme sednout jako tým a všechno to probrat.

Vlny úspěchu a neúspěchu jsou na druhou stranu normální. Uklidňujete vás to?

Je pravda, že to v celkovém hodnocení nemusí nic znamenat, pořád jsme na druhém místě své divize. Sezona je dlouhá a jsou momenty, kdy je tým dole a nahoře. Bohužel v našem případě je to jiné, protože jsme obhájci Stanley Cupu, takže si s týmem, který máme, nemůžeme dovolit většinu zápasů prohrát sami. Ale je to tak.

Nepůsobí série proher psychicky na mladší hráče? Ti starší mají zkušenosti.

To ano, ale jsme v tom jako jeden tým a cítíme to všichni stejně. Všichni, i ti starší, vědí, co máme za tým. A kde jsou chyby. Někdy prostě prohrajete a víte, že jste na víc neměli. Ale někdy víte, že jste si to prohráli sami. Bohužel takových zápasů bylo hodně. Sezona je dlouhá, ještě je před námi 32 duelů. Důležitý je zůstat pozitivní a jít do toho s čistou hlavou.

Do jaké skupiny byste řadil poslední prohru v Torontu?

Hodně chyb jsme dělali před pár zápasy, v těch posledních už jsme byli připravení, protože jsme měli dlouhé mítinky. Všichni jsme věděli, co máme dělat. V Torontu jsme neměli to štěstí, bylo tam hodně šancí, ale nevyšlo to. Teď už s tím nic neuděláme, akorát musíme koukat dopředu.

Dlouho jste se nemohl zapracovat do základní sestavy Capitals. Jak jste spokojený s tím, kolik dostáváte prostoru?

Osobně cítím, že mi tenhle trenér i celý klub hodně věří. Já jim to samozřejmě chci vrátit zpátky výkony. Hraju v prvních dvou lajnách, což je pro mě dobrý, hodně mi to pomáhá. Akorát když se teď nevyhrává, tak si to každý hodně bereme. Já osobně taky. Teď je důležité zapracovat na mentální stránce.

Jaký má pro vás přínos Michal Kempný?

Míša si zaslouží smlouvu, kterou dostal. Je to důležitý obránce, což prokázal loni v play off. I tahle sezona se mu daří. Potvrzuje to výkony, akorát nemůžeme koukat moc dozadu. Teď se řeší posledních pár zápasů, které nebyly úplně dobré. Takže nikdo z nás nemůže být spokojený ani sám se sebou.

Vás vyjednávání o nové smlouvě teprve čeká. Necháte to až na léto?

Jo, to je jasný. Vůbec nemyslím na to, co bude po sezoně. Teď mám před sebou práci, jdu den ode dne, snažím se soustředit zápas od zápasu. Uvidíme, co bude po sezoně.