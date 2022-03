Další dvě trefy pro Vránu. Na střele pracuji, co to jen jde, zdůrazňuje

Na návrat do hokejové NHL čekal po operaci ramene dlouho, ze svého gólového umu ale ani během vynucené pauzy nic neztratil. Za sedm zápasů rozvlnil Jakub Vrána soupeřovy sítě už pětkrát, dva zásahy schytala v noci na středu Philadelphie. „Nechci přímo říct, že to je dar. Snažím se ale na své střele pracovat, co to jen jde,“ pronesl útočník Detroitu po vítězství 6:3.