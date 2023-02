Nejistota okolo Vrány. Dává góly, ale ze zámoří zní: Za Detroit už nenastoupí

„Dostaly se ke mně informace, že Red Wings neplánují Vránu povolat zpět. V létě se stejně bude stěhovat,“ napsal na Twitter novinář David Pagnotta z NHL Network.

Šestadvacetiletý útočník prožívá složité období. Po dvouměsíční přestávce způsobené osobními problémy a léčením v asistenčním programu zámořské soutěže se rozjížděl pozvolna.

Red Wings jej krátce po návratu do tréninkového procesu poslali do AHL, kde vyšel z prvních osmi startů gólově naprázdno. Hledal se, sbíral především záporné body do statistiky +/-.

Zlepšení přišlo v polovině ledna. Vrána se v posledních sedmi zápasech trefil šestkrát, navíc přidal dvě asistence. Proti Texasu udeřil dvakrát. Obzvlášť jeho první branka, kdy z levého kruhu zacílil přesně pod horní tyč, stála za to.

Okamžitě se začalo spekulovat, zda mu zlepšené výkony nepřinesou povolávací rozkaz do NHL.

„Vnímáme, že momentálně se mu daří. Ale nezapomínejme, že předtím čekal na gól téměř měsíc,“ uvedl při dotazu na možné změny v sestavě Derek Lalonde.

Kouč Red Wings následně dodal, že situaci okolo českého reprezentanta neustále vyhodnocuje. Bližší plány do budoucna neprozradil. Nechtěl být konkrétní, spíš mlžil.

Naopak zmínil, že s aktuálně složeným kádrem je spokojený. Pochvaloval si i vyprazdňující se marodku: „Někteří kluci se vrací po zranění, máme z čeho vybírat.“

Radost mu dělají i hráči, od kterých se v této sezoně moc neočekávalo. Třeba dvaadvacetiletý švédský nováček Jonathan Berggren nastřádal v šestatřiceti duelech osm branek a deset přihrávek.

Jakub Vrána z Detroitu v duelu s Arizonou.

Nic z toho nehraje Vránovi do karet.

Detroit už jednou ukázal, že nemá problém se ho zbavit. Krátce po návratu z asistenčního programu se prověřený střelec ocitl na listině volných hráčů, odkud si jej během čtyřiadvaceti hodin mohly vzít všechny ostatní týmy.

„Vrátil se fit, zdravý psychicky i fyzicky a mohlo to proběhnout jinak. Potřeboval spíš podržet, aby pokračoval, kde předtím skončil. Ale to mu bohužel nebylo umožněno,“ povzdechl si v rozhovoru pro iDNES Premium agent Aleš Volek.

Situaci označil za složitou a nepříjemnou: „Moc mu to nepomohlo. Mně osobně se to nelíbí, očekával jsem trochu jiný vývoj. A jestli je možné, že by se stěhoval? Ve hře je všechno.“

Právě odchod se - alespoň podle informací ze zámoří - jeví nejpravděpodobněji. „Možné je všechno, ale slýchám, že za Detroit už si nezahraje. Nejspíš ho čeká výměna nebo letní vykoupení ze smlouvy,“ napsal novinář Nick Alberga.

Český útočník má kontrakt i na příští sezonu, ročně si přijde na 5,25 milionu dolarů. Buď dostane od Red Wings další šanci, nebo opět změní adresu.

Mít tak štědře placeného hráče pouze na farmě se zkrátka nevyplatí. Zároveň není pochyb o tom, že Vrána na NHL pořád má. Přesun do jiného týmu by pro něj dost možná představoval potřebné vysvobození.