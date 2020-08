Na góly ani nepotřebuju hokejku, smál se Voráček. Děsí ho ale přesilovky

Flyers jsou přesto v prvním kole play off NHL o krok napřed. Díky nedělní ubojované těsné výhře 1:0 nad Montrealem dali zapomenout na debakl 0:5 z předchozího střetnutí. Důležitým prvkem Philadelphie byl stejně jako u první výhry 31letý Jakub Voráček.

Už v 6. minutě třetího duelu si dokázal vydobýt místo před brankou Careyho Price a tečovat ránu Claudea Girouxe, načež puk obloučkem přeletěl přes gólmanovo rameno a skončil v síti. „Byli jsme domluvení, že to Claude hodí na branku, takže jsem to čekal. Ale už jsem dal v sérii dva góly a nepotřeboval jsem na to hokejku...“ zažertoval Voráček.

Gól Jakuba Voráčka proti Montrealu:

Záběry přesto dokazují, že se puk ve skrumáži odrazil právě od čepele jeho hole. Podobný zásah sice český útočník zřejmě nezamýšlel, přesto dosáhl toho nejdůležitějšího – vstřelené branky.



Ta se navíc nakonec ukázala jako vítězná, neboť ve zbylých 45 minutách se už nikdo další mezi střelce nezapsal. Místo toho se utkání proměnilo v souboj brankářů. Jak Price z Canadiens, tak Carter Hart na druhé straně se činili.

Zejména pro Harta šlo o efektivní náplast na předchozí propadák, kdy byl po čtyřech gólech odvolán z branky. Tentokrát zůstal mladý Kanaďan stoprocentní. „Naštěstí je splachovací, asi i proto, že chytá za Flyers,“ řekl s nadsázkou Voráček a vážněji dodal: „Je mentálně hodně silný, dře na sobě. Když má špatný zápas, vrátí se a předvede skvělý výkon. To dělá výtečné gólmany.“

Hartovi k čistému kontu zásadně pomohli také obětaví spoluhráči, vždyť v počtu zblokovaných střel Flyers přejeli soupeře poměrem 24:10. „To je přesně to, co rozhoduje play off,“ chválil svůj tým trenér Alain Vigneault. „Bloky jsou někdy stejně důležité jako ofenziva. Viděli jsme bojovný a fyzický hokej.“

Kouč i Voráček se však shodnou na jedné disciplíně, kterou Philadelphia potřebuje okamžitě vylepšit. V přesilových hrách totiž mají Flyers úspěšnost jen 4 % (za šest zápasů), což je jednoznačně nejhorší bilance ze všech 24 účastníků play off.

„Jak že na tom přesně jsme? Na tom vlastně nesejde, přesilovky máme zkrátka hrozné. Jsme z nich frustrovaní. Musíme si sednout a probrat to. Dnes jsme sice vyhráli i s jedním vstřeleným gólem, ale množství neproměněných šancí by se nám mohlo vymstít,“ burcuje Voráček, který dal paradoxně v prvním zápase série gól právě v početní výhodě.

Čtvrtý zápas mezi Philadelphií a Montrealem je na programu v úterý od 21:00 SELČ.