Hlasitější než v Americe, chválil Voráček české fanoušky po výhře

Byl tedy pražský zápas v něčem jiný než ty v zámoří?

Neřekl bych. Nasazení velké, spousta šancí. Žádný tým nehrál zaďoura, viděli jste často přečíslení. Hokej se musel líbit. Ale nevím, občas z ledu vidím jiné věci než vy shora. Doufám, že si to lidi užili a NHL se zase vrátí.

Cítil jste nervozitu?

Ani trošku. Příprava na utkání byla stejná jako v Americe, hala je podobná. Pro mě to byl další zápas, jakmile se hodila bule, soustředil jsem se. Ale samozřejmě ovace před začátkem byly hezké.

Pomohlo těch několik dní v Praze ke sblížení týmu?

Určitě, v úterý jsme šli na pivo, každý si to užil. Podle mě je to občas důležitý, jsem toho velký zastánce. Semkli jsme se a hráli vážně dobře. Konečně kluci zjistili, že to je v Česku paráda. Vědí, jak mluvím o Praze, republice i naší kultuře.

Nakonec i diváci víc fandili Philadelphii než Chicagu.

Jsem hlavně rád, že byla atmosféra dobrá sama o sobě. Kdyby byl hokej bez šancí, lidi se do toho asi nedostanou. Já si fanoušky moc užíval, byli hlasitější než ti v Americe, což je pozitivní. Doufám, že lidi půjdou domů s dobrým pocitem.

Jak bylo těžké vydržet soustředěný celý zápas?

Po přípravě asi nikdo nečekal, že budeme hrát tak dobře a zodpovědně. Upřímně jsem rád, jak hrála naše útočná řada (s Kevinem Hayesem a Claudem Girouxem, pozn.). Teď pojedeme domů, po výhře se odpočívá lépe.

