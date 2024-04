Loučení s hokejem, nebo ne? Oficiálně ještě nekončím, vyvrací Voráček

Informace o jeho údajném konci se od úterního dopoledne šířila mediálním prostorem.

„Je to kvůli hlavě a tomu zranění. Už je prostě konec, ale něco nového začíná. Budu na hokej a svou kariéru vzpomínat v dobrém,“ řekl čtyřiatřicetiletý hokejista v březnovém rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

Redakce iDNES.cz nejprve kontaktovala Pavla Maršouna z agentury Sports Trust Associates International, který vzkázal, že Voráček ještě konec oznámit nehodlá.

Sám hráč posléze tuto informaci potvrdil a zároveň dodal: „Ještě to není úplně oficiální, ale je tam velká pravděpodobnost, že to tak bude.“

Už v nedávné minulosti několikrát mluvil o tom, že mu zdravotní problémy nedovolí návrat do akce, ale definitivní sbohem ještě hokeji dát nechtěl.

Jakub Voráček jako asistent trenéra na lavičce kladenských hokejistů

„Pořád mám pauzu, stále trvá. Rozhodnutí jsem neudělal ještě žádné a nevím, jak dlouho to bude trvat. Nechávám tomu čas, uvidíme, co bude dál,“ hlásil v srpnu na exhibičním Zápase legend v Litvínově.

Informace o jeho údajném konci se dostala na veřejnost jen den poté, co Kladno třetí rok po sobě zvládlo baráž a po vítězství 4:0 na zápasy nad Vsetínem si znovu udrželo extraligovou příslušnost.

Voráček všemu přihlížel ze střídačky, v září minulého roku přijal nabídku od hrajícího majitele Jaromíra Jágr a stal se členem realizačního týmu, pomoct měl především s nácvikem přesilových her.

„Seběhlo se to rychle a bylo to i trochu překvapení. Volal jsem si s Džegrem a dohodli jsme se na nějaké formě spolupráce. Pro mě to bude nová zkušenost a doufám, že Kladnu pomůžu,“ řekl tehdy pro klubový web.

Už před rokem navíc začal spolupracovat s Českou televizí, kde odkomentoval několik zápasů v roli experta.

Dosud poslední utkání odehrál čtvrtého listopadu 2022. V dresu Columbusu, kde odstartoval zámořskou kariéru, nastoupil v rámci NHL Global Series ve finském Tampere proti Coloradu.

Ve třetí třetině utrpěl zranění hlavy po zásahu hokejkou od Drydena Hunta. Nedlouho poté prozradil, že s otřesy mozku se během bohaté a úspěšné kariéry potýkal opakovaně.

Za patnáct sezon v NHL jich prodělal sedm až osm: „Když jste mladí, chcete se v lize udržet, i když vás něco trápí. A vždycky jsem tvrdil, že dokud budu moct, chci hrát. Ničeho nelituji.“

Posléze oznámil, že si dá od hokeje nucenou pauzu.

Jakub Voráček z Columbusu přihrává, střeží ho Andrej Šustr z Anaheimu.

„Jakeovi dáme tolik času, kolik potřebuje, protože jeho dlouhodobé zdraví je pro nás nejdůležitější. Záleží mi na tom, aby mohl i nadále vést normální život. Má mladou rodinu,“ hlásil tehdejší Jarmo Kekäläinen, tehdejší generální manažer Blue Jackets.

Později vyměnil zkušeného útočníka do Arizony, kde kladenský rodák po skončení aktuálního ročníku vyprší osmiletý kontrakt na šestašedesát milionů dolarů.

Z českých hráčů posbírali v NHL více bodů jen Jaromír Jágr (1921 bodů) a Patrik Eliáš (1025). Voráček odehrál v zámořské soutěži 1 058 zápasů s bilancí 223 branek a 583 asistencí.

Další body už téměř stoprocentně nepřidá, ale na jeho oficiální rozlučku s hokejem si fanoušci musí ještě počkat.