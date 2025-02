Odměna za trpělivost. Škarkovi debut zhořkl, i tak hlásil: Díky všem za zážitek!

13:59

Téměř šest sezon čekal na příležitost, která vůbec nemusela přijít. Spousta hokejistů by to na jeho místě zabalila, Jakub Škarek vytrval. Porážce 3:6 s Floridou sice nezabránil, ale premiéry v NHL si i tak nesmírně vážil. „Nikdy na ni nezapomenu,“ vyprávěl po zápase. Jeho výkon vyzdvihl i Patrick Roy, bývalý elitní brankář a v současnosti kouč New York Islanders.