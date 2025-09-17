V předminulé sezoně jako první liberecký hráč v historii s 26 góly ovládl tabulku extraligových střelců. Rychlovský na sebe skvělými výkony upoutal pozornost skautů a brzy se stěhoval za oceán, kde ho angažoval tým Detroitu.
„Je to skvělá zkušenost, nelituju jí a nikdy bych ji za nic nevyměnil,“ řekl o své první sezoně v zámoří. „Upřímně to ale bylo tvrdé setkání s realitou, když poznáte, jak ten byznys v Americe chodí,“ přiznal v rozhovoru pro liberecký klubový web.
„Trvalo mi, než jsem se z toho dostal. Možná jsem zpočátku moc hledal chyby v sobě, než abych se přes to přenesl a tolik nad tím nepřemýšlel.“ Po novém roce se ke své smůle zranil, musel na operaci a sezona pro něj předčasně skončila.
„Dojmy jsou tedy takové rozpačité. Vím, že jsem nehrál svůj nejlepší hokej. Letos bych do kempu chtěl přijít lépe mentálně nastavený. Když dostanu příležitost ukázat, co ve mně je a budu na to připravený, tak doufám, že moje pozice v týmu bude lepší,“ věří.
Některé věci ho v AHL zaskočily. Třeba rychlý sled utkání spojený s náročnými přesuny. Nebo péče o hokejisty. „Některé zápasy končily třeba v jedenáct večer, my pak nasedli do autobusu a jeli pět hodin do jiného města. Tam byl ještě třeba časový posun a večer jsme od sedmi hráli zápas. Tělo bylo kolikrát zmatené a nevědělo, jestli je ráno nebo večer,“ vypráví.
„Kdybych srovnával podmínky s Libercem, tak je to jako nebe a dudy. Nikdo se tam s námi nemaže, jídlo před zápasem nebo po něm neexistuje, všechno si musíme zařídit sami. Při cestách autobusem jsem jakožto nováček musel sedět ve dvou na jedné dvousedačce.“
Na farmě všichni bojují o šanci dostat se do NHL, což se pak podle Rychlovského někdy projevuje i na ledě. „Není to úplně do očí bijící, ale občas vidíte, že spoluhráč raději vystřelí z rohu, než aby vám přihrál do slotu. Nezbývá než se s tím naučit žít a brát ty situace trošku víc na sebe,“ uvědomuje si.
Na posezonních pohovorech v Detroitu mu sdělili, že se má připravit na hlavní kemp stejně jako loni. „Řekli mi, že jsem vypadal dobře, ale na druhou stranu jsem pak dostal jen jeden přípravný zápas. V hlavě pak řešíte, jestli vám říkají pravdu, nebo tomu nemáte věřit,“ přemítá hráč.
Během léta se na sobě snažil zapracovat. Každé ráno jezdil z Liberce do Prahy a odpoledne se vracel domů. „Chodil jsem do posilovny s hráči z NHL, na ledě trávil čas s Radkem Dudou, kde byla výborná parta kluků ze zámoří. To je rozdíl oproti loňsku, kdy jsem trénoval celou dobu s Libercem,“ říká čtyřiadvacetiletý hokejista.
Aby byl lépe připravený na sezonu, začal spolupracovat i se sportovním psychologem. Vnitřně se nastavil tak, že nemá co ztratit. „Chci udělat dobrý kemp, kde půjdu den po dni. Ať už v přípravě dostanu jeden nebo osm zápasů. Chci si vybojovat co nejlepší pozici v týmu,“ říká.
„Vzhledem k tomu, že jsem druhou polovinu sezony nehrál, tak mě asi nemine farma. Na druhou stranu se může stát cokoliv. Detroit má třináct útočníků na jednocestné smlouvě, takže to všichni mladí hráči budou mít velmi těžké. Navíc když organizace slaví výročí 100 let od založení, tak bude na vedení velký tlak, aby se po letech udělalo play off. Kdo bude podávat nejlepší výkony, bude hrát.“
Před oficiálním zahájením přípravných kempů jsou v zámoří na programu nováčkovské kempy. Z úvodních zápasů však Rychlovského na poslední chvíli vyřadilo blíže nespecifikované zranění. „Jde jen o drobné zranění, které mu znemožnilo o víkendu nastoupit. Ale těším se, že bude připravený na hlavní kemp,“ prohlásil trenér detroitské farmy Dan Watson.