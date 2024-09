Rychlovský už je v Detroitu. Farma mě asi nemine, míní exliberecký útočník

„Myslím, že jsem se nachystal dobře. Teď už je jenom na mě, abych se v Detroitu ukázal v co nejlepším světle a zanechal dobrý první dojem. Udělám maximum, abych se probojoval do prvního týmu,“ uvedl pro web libereckého klubu.

Rodák z Vrchlabí strávil v Liberci dlouhých deset let. „Už ve třinácti jsem se o sebe musel postarat a začít přemýšlet jako třeba dvacetiletý člověk, který odejde na vysokou školu. Ze začátku jsem to měl usnadněné tím, že se se mnou do Liberce přestěhovala babička. Stejně jsem si ale musel spoustu věcí zařizovat sám,“ zavzpomínal na své začátky pod Ještědem.

Vždycky patřil k velkým talentům, na rozdíl od řady jiných mladých hráčů však nezamířil do zámoří už v nižším věku. A vůbec toho nelituje. Přes tým Benátek nad Jizerou, který býval libereckou farmou, se postupně prosadil do libereckého áčka.

„Myslím si, že to byla nejlepší cesta, jakou jsem si mohl vybrat,“ uvažuje Rychlovský. „Kdybych šel třeba do kanadské juniorky, vůbec se mi to nemuselo povést a teď bych třeba bojoval o místo tady v extralize. Zato v Benátkách jsem brzy hrál mezi dospělými a už od osmnácti nastupoval za Tygry. Díky tomu jsem se dokázal rychleji adaptovat na seniorský hokej a vybudovat si důležitou roli v týmu už v relativně mladém věku.“

Dalibor Řezníček (vlevo) z Olomouce a Jakub Rychlovský z Liberce.

Do extraligy naskočil už v sezoně 2019/20 a poslední tři roky nastupoval pravidelně. V minulé sezoně jeho forma vygradovala, se 46 kanadskými body se zařadil mezi nejproduktivnější hráče soutěže a díky 26 gólům se stal nejlepším extraligovým střelcem. Těsně předčil svého oddílového parťáka Tomáše Filippiho a pardubického Lukáše Sedláka, kteří dali o branku méně. Své umění předváděl i v reprezentačním dresu.

Po skvělém posledním ročníku bylo jasné, že Liberec už je pro talentovaného hráče malý. Všichni v klubu s tím byli tak nějak smíření. „Když zůstane, budu rád, ale Kuba je hráčem pro NHL. Ukázal to i v nelehké situaci v play off, jak v sérii s Olomoucí, tak se Spartou,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán po vyřazení Spartou v březnovém čtvrtfinále play-off extraligy. „Podle mě si zaslouží veškerou pozornost, kterou teď má. Za sezonu ho sledovaly opravdu desítky skautů.“

Když počátkem června Rychlovský podepsal nováčkovskou smlouvu s Detroitem, nikdo nebyl překvapený. „Jsem rád, že se Kubovi podařilo podepsat kontrakt v zámoří a budeme mu držet palce, aby se mu povedlo prosadit do NHL. Pro nás je to samozřejmě citelná ztráta. Jsem si ale jistý, že najdeme cestu, jak ho aspoň částečně nahradit,“ uvedl tehdy Pešán.

Liberečtí Martin Faško-Rudáš (vpravo) a Jakub Rychlovský se radují z gólu.

Rychlovský před přesunem do zámoří dál na ledě trénoval s Libercem. A jeden letní týden už také strávil ve svém novém působišti. „Když jsem přišel do hlavní arény Detroitu, asi až v tu chvíli mi docvaklo, kde jsem se ocitl. Zázemí, počet a přístup lidí, kteří se v organizaci starají o hráče, je na extrémní úrovni. Podle mě už to ani nejde dál posouvat,“ všiml si.

„Ten týden jsem si tam užil. Měli jsme nějaké počáteční testy, ale hlavně to bylo o tom, abychom se poznali s ostatními hráči a vedením celé organizace. Měli jsme přednášky o tom, jak se stravovat, spát a celkově se o sebe starat, abychom mohli na ledě podat co nejlepší výkony.“

Své místo v nejlepší lize světa si však bude muset tvrdě vybojovat. Cesta pro něj nejspíš povede přes farmářský celek Grand Rapids Griffins hrající AHL. „Myslím, že mě farma na začátku určitě nemine. Když se člověk podívá na historii, jak Detroit nakládal s hráči, tak je většinou na farmu poslal. Moje cesta tam tedy nejspíš povede taky. Může se ale stát cokoliv,“ uvědomuje si Rychlovský.

Pomoci se zorientovat v novém prostředí mu pomohly i rady největší letní posily Bílých Tygrů Radima Šimka. Zkušený obránce totiž svou zámořskou kariéru před návratem do Liberce končil právě na farmě Detroitu. „Vedli jsme spolu každodenní debaty o tom, jak to tam všechno probíhá, abych měl do začátku aspoň nějaké informace, které mi to ulehčí. Radimovi za to moc děkuju, jeho rad si moc vážím a určitě z nich budu čerpat,“ říká Rychlovský.

Do zámoří vyrazil sám bez partnerky, kterou čeká poslední ročník studia na vysoké škole. „Určitě se za mnou ale párkrát vydá. Po sezoně se uvidí, jestli budu v Americe pokračovat, nebo se vrátím do Evropy. To už je celé ve hvězdách.“