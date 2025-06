BRONZOVÁ TEČKA. Jakub Málek se loučil s Ilvesem Tampere ziskem ligového bronzu. Teď už kroměřížský rodák myslí na New Jersey Devils. | foto: ČTK

„Je šance, že můžu zůstat nahoře v prvním týmu, nebo mě pošlou na farmu,“ dumal Málek, který strávil předchozí tři sezony v Ilvesu Tampere.

Už před rokem zvažoval bývalý vsetínský brankář, že zkusí v zámoří štěstí. Nakonec přidal další rok ve finské nejvyšší soutěži. Sázel na to, že mu ještě více pootevře dveře do NHL.

„Šel jsem do sezony s tím, že mi může hodně pomoct. V něčem jsem se hodně zlepšil. Moje výkony byly konzistentnější než v předchozí letech. Měl jsem jeden dva zápasy blbé z určitých důvodů, které nechci zmiňovat. Ale jinak jsem si držel nějakou linii,“ shrnul Málek.

Čísla to potvrzují. Úspěšnost zákroků dostal ve všech třech sezonách lehce nad 90 %, v poslední ale odchytal nejvíce zápasů v základní části (33), připsal si nejvíce čistých kont (4) a vykázal nejlepší průměr inkasovaných gólů (2.09). Přesto mu závěr sezony zhořkl.

Ve dvojici s krajanem Dominikem Pavlátem vytvořili gólmanský tandem, ve kterém jako ten služebně starší nastupoval častěji. Play off ale proseděl prakticky celé na střídačce.

„Bylo mi něco řečeno, udělalo se druhé. V tomhle byl konec trochu kyselejší,“ přiznal Málek, důvody ale nechává pod finskou pokličkou.

První a poslední příležitost ve vyřazovací části dostal až v zápase o bronz, který se v Liize hraje nezvykle na jeden zápas.

„Řekli, že bych chytal tak jako tak. Už jsem to moc nevnímal. Řekl jsem si O. K., poslední zápas. Nějak to dopadne,“ líčil Málek.

Dopadlo. Na stadionu Lukka Rauma přispěl k výhře 5:4 v prodloužení a s Tampere se tak loučil s bronzovou medailí na krku. Že by mu minuty na ledě bral fakt, že po sezoně z Ilvesu zmizí, si nechtěl moc připouštět.

Český brankář Jakub Málek v akci na Karjala Cupu.

„Nepřišlo mi to. Ale třeba jsem to neviděl jen já. I když v půlce sezony jsem začal trošku cítit, že odcházím. Ale nehodlal jsem to dávat najevo. Chtěl jsem pokračovat dál stejně,“ přemýšlí nahlas.

Neznamená to však, že by odcházel z Tampere ve zlém. „Něco se nepovedlo, ale tři roky byly super, se všemi jsem si sedl, nebyly problémy.“

Specifická finská liga ho mnohému přiučila. Třeba že jsou zápasy, ve kterých na něj letí za 60 minut jen pět střel a pořád se musí udržovat v pohotovosti.

„O co méně střel je, o to jsou pak nebezpečnější,“ podotkl Málek, který hned po návratu z Finska přepnul na fotbal. Konkrétně na úspěšné tažení Hanácké Slavie Kroměříž do druhé ligy.

„Jsem velký fanoušek fotbalu. Hlavně Kroměříže. Je to moje rodné město. Prožívám to jinak. Mám tam i dva kamarády, Šimona Vyhlída a Štěpána Heinze, který dělá asistenta trenéra,“ vyjmenoval Málek, který poctivě navštěvoval domácí zápasy fotbalistů.

Paradoxně kromě toho proti Třinci, ve kterém Hanáci definitivně stvrdili první místo v MSFL: „To jsem byl zrovna na dovolené. Samozřejmě jsem utkání sledoval na telefonu, udělal jsem si čas.“

Raději sleduje fotbal než hokej

Fotbal ho přitom dlouho míjel. „Když jsem byl mladší, vůbec mě netáhl. Až v pozdějším věku mě chytl hodně. Hrozně rád se na něj dívám. Hokej si třeba v televizi vůbec nepustím, ale fotbal mi běží pořád,“ přiznal Málek, který občas sám kopne do míče v létě. „Ale jen abych se nezranil.“

Jako kroměřížskému patriotovi mu také neuniklo, že tamní hokejoví Bobři po dlouhých 17 letech postoupili do druhé ligy.

„Je to skvělá věc pro Kroměříž a celý region. Teď jen aby se v soutěži oba týmy udržely. Fotbalisti to budou mít o něco snadnější, s druhou ligou mají zkušenosti,“ zatipoval si Málek.

Začátek fotbalové sezony stihne doma, kde se bude přes prázdniny individuálně připravovat i pod vedením kondičního trenéra Libora Chytila, staršího bratra útočníka Filipa, jenž působí ve Vancouveru.

Zatímco ten i přes zdravotní lapálie odehrál v NHL přes 400 zápasů, Málek svůj první start v nejlepší lize planety teprve vyhlíží. Devils ho měli v Ilvesu pod dohledem, každý měsíc ho navštívil jejich skaut, aby mu poskytl zpětnou vazbu. Teď už je to jen na Málkovi, který by rád navázal na Lukáše Dostála, který se odrazil do NHL právě z Ilvesu.

„Situace brankářů v Devils je zapeklitá. Je těžké do toho vidět. Markström má ještě smlouvu na jednu sezonu, ten určitě zůstane. Měl by být v uvozovkách jasná jednička,“ zmínil švédského brankáře, jemuž bylo v lednu 35 let.

„Allenovi skončila smlouva. Neví se, co bude. Četl jsem, že by chtěl prodloužit,“ řekl Málek na adresu kanadského brankáře, který je jen o rok mladší než Markström.

Povede cesta nahoru přes AHL?

Pokud Allen z New Jersey odejde, což je docela pravděpodobné, mohl by se český gólman utkat o pozici dvojky. Bude to však mít složité.

Jeho kanadský konkurent Nico Daws má náskok. Do NHL už v minulé sezoně nakoukl a šest zápasů odchytal s vynikajícími statistikami.

„Na rozdíl ode mě má jednocestnou smlouvu na příští rok,“ připomněl Málek zásadní skutečnost.

Mladý brankář Jakub Málek se rozcvičuje před tréninkem české reprezentace.

Ta mu sice nezaručuje pevné místo v prvním mužstvu, oproti Málkovi je ale ve výhodě. „Víme, jak to v NHL chodí, jak to asi dopadne. Ale nechci si to vůbec připouštět,“ prohlásil Málek, který bude potřebovat v cestě za vysněným cílem i štěstí.

Každopádně, jak sám říká, s farmou v AHL víceméně počítá. Více než soutěž záložních týmů NHL ho přitom děsí místo, kde mají Devils farmu.

„Už jsem to zkoukl a není to prý moc bezpečné město,“ zmínil Uticu, desáté největší sídlo státu New York, kde hrají Comets.

Ať už to dopadne jakkoliv, jedno je jisté, o svoji šanci v NHL se porve a vracet se domů při prvním nezdaru nehodlá.

„I kdyby mě po kempu poslali na farmu, chci se tam zapsat co nejlépe, aby když bude potřeba, si na mě vzpomněli a vytáhli mě nahoru,“ věří Málek, že se dříve nebo později dočká.