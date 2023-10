Puk předal Buchtelovým rodičům. Je to pro mě stále emotivní, říká Lauko

„Slib splněn. Pro tebe, brácho,“ napsal pak na Instagram; hokejový talent Buchtela před třemi lety podlehl rakovině srdce. Lauko v rozhovoru mluví nejen o něm, ale i o reprezentaci, nečekaném vyřazení ze Stanley Cupu či o kanonýrovi Davidu Pastrňákovi, jehož finty prý nemůže odkoukávat. „Vykloubil bych si rameno,“ rozesmál se.

Byla vaše sezona průlomová?

Nechtěl bych ji brát coby průlomovou, ale jako odrazový můstek. V nadcházejících sezonách bych chtěl prorazit a o nich pak říct, že byly průlomové.

První gól v NHL jste dal v listopadu v Pittsburghu a hned ho věnoval Ondřeji Buchtelovi.

Bylo to hodně rychlé, v šestém zápase NHL. Když to tam padlo, cítil jsem trošičku úlevu. Spadlo ze mě, že už to mám za sebou, že nemusím čekat déle. A já věděl dopředu, co bych s pukem udělal. Byla pro mě samozřejmost, že jsem ho věnoval mamce a taťkovi Ondry.