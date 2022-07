Lauko po bídné sezoně: Všechno vždy nepůjde, jak chci. O NHL bojuju dál

„Za dobu, co hraju hokej, tohle byla suverénně moje nejhorší sezona. Hokejové dno. Bylo to náročné hlavně psychicky a doufám, že horší sezona už mě nepotká,“ rozpovídal se v obsáhlém rozhovoru pro web piratichomutov.cz Lauko.

„Určitě mě ale ani na chvíli nenapadlo, že bych se vrátil do Evropy. Jsem nastavený tak, že budu v Americe, dokud tam můžu být. Vrátit se do Evropy je lehké, ale dostat se pak zpátky do Ameriky je skoro nemožné. Dokud bude šance být v zámoří a bojovat o NHL, budu bojovat,“ je odhodlaný 22letý útočník.

V zámoří je čtyři roky, tahle sezona pro něj byla nejtěžší. „Asi to tak opravdu bylo. Od začátku se mi tolik nedařilo, navíc se nám na farmě změnili trenéři a byl jsem dva měsíce zraněný. Bylo to těžké, ale zase jsem se ze sezony poučil. Nikdy jsem ještě nezažil rok, ve kterém by se mi extra nedařilo a nešlo mi to. Tentokrát se to stalo a já vím, že se na sezonu musím připravit jinak. Taky jsem se naučil, že některé věci musím brát jinak a musím se k nim jinak postavit, když se mi nedaří. Ukázalo se, že zkrátka vždycky nepůjde všechno, jak bych chtěl.“

Laukovu kariéru zatím dost komplikují zranění. Po častých výpadcích jsou návraty na led pochopitelně čím dál složitější. „Je pravda, že problémů se zdravím jsem měl v posledních letech dost, navíc tohle bylo hodně smolné zranění. Po faulu protihráče jsem narazil kotníkem do tyčky a bohužel jsem si ho otočil. I to se v hokeji stává. Letošní návrat byl asi nejtěžší, protože se mi pak na ledě extrémně nedařilo a nebylo to z mé strany vůbec dobré,“ uvědomuje si Lauko.

Když sezona skončila, hokej na chvíli úplně vypustil z hlavy. „Trvalo to asi měsíc. Kdykoliv se mě někdo ptal na hokej, vůbec jsem to nevnímal a říkal jsem, ať se mě zeptá za tři týdny. Na druhou stranu mám za sebou sezonu, kdy to nešlo a nedařilo se mi, což může být do příštích let jedině dobře. Teď je jenom na mně, abych se vrátil a v příští sezoně se odrazil nahoru.“

Lauko poprvé v kariéře zažil sezonu, v níž neměl v týmu žádného krajana. I to se mohlo na nepovedeném roce odrazit. „Vždycky je lepší, když máte někoho, s kým si můžete popovídat česky a podniknout něco i mimo hokej. S Kanaďany, Američany a dalšími národy je to přece jen trochu jiné než s někým z vlastní země. Na druhou stranu tohle nikdy neovlivním, takže s tím musím počítat, i když přítomnost dalšího Čecha nebo někoho ze Slovenska je určitě plus.“

V ročníku 2020/2021 měl hokejový talent zatím nejblíž ke startu v NHL, už byl na cestě k prvnímu týmu Bostonu, ale zápas byl nakonec zrušen kvůli koronaviru. Od té doby tak blízko nikdy nebyl. „Kemp se mi povedl, klub se mnou byl spokojený. Začátek sezony se vydařil, takže jsem si říkal, že by to mohlo přijít. Myslím, že právě tohle očekávání mi uškodilo, protože to nakonec nepřišlo a já jsem pak nenavázal na úplný konec a play off předchozí sezony. A v dalším průběhu jsem už věděl, že nehraju tak, abych mohl být povolaný,“ bylo jasné Laukovi.

Nejspíš i jeho vlastní vysoká očekávání mu trochu ublížila. „Myslím, že jo. Šel jsem do kempu a sezony s nějakým cílem. Věřil jsem, že tým udělám, protože sezona předtím se mi povedla. Byl jsem rozdílovým hráčem v zápasech, tak jsem si říkal, že to vyjde a bude to dobré. A bohužel to dobré nebylo,“ mrzí rychlého bruslaře.

Po letošní sezoně nastaly v Bostonu změny, to může být pro Lauka nová šance. „Beru to tak, že za dobu, co jsem součástí organizace, má teď každý největší šanci dostat se do prvního týmu. Navíc jsou tam nějaká zranění na postech, na kterých hraju i já. I proto si říkám, že bych byl trochu hloupý, kdybych se na to vykašlal a nevyužil toho,“ říká odhodlaně.

Období, kdy o hokeji nechtěl nic slyšet, už definitivně pominulo. „Už je to v pohodě. Potřeboval jsem si srovnat věci v hlavě a promyslet si, co bylo dobře a co jsem udělal špatně. Jak jsem začal trénovat, všechno už směřuje k nové sezoně a zářijovému kempu.“

Lauko změnil i přípravu. „Rozhodl jsem se pro změnu stylu tréninku na ledě i mimo něj. Když něco nevyjde, je změna potřeba. Usměrnil jsem přípravu, abych se soustředil víc sám na sebe. Doteď jsem trénoval vždycky tak nějak s týmem, což je pro mě asi už trochu kontraproduktivní. Dá se říct, že je veřejným tajemstvím, že hokej v NHL i AHL je hodně o každém jednotlivci, takže potřebuju trénovat sám, což pro mě bude velká změna. Na všechno se ale těším.“