Dobeše po přídělech kritizují fanoušci. Je to na nic, musím se zlepšit, ví brankář

„Musím se polepšit jako spoluhráč, jako gólman. Teď je to na nic,“ hlásil Dobeš po poslední prohře na ledě Washingtonu.
Montreal padl těsně 4:5 a už zase pětkrát inkasoval, stejně jako v předchozích dvou případech, kdy dostal pětku od Caroliny a dokonce šestku od Pittsburghu. Příděl za přídělem.
„Až budu chytat příště, pokusím se být lepší,“ přál by si Dobeš.
Kdo ví, kdy to ale bude.
Fanoušci volají po častějším nasazování konkurenta Jacoba Fowlera, jenž Dobeše statisticky zatím přechytává. Vyhrál dva ze tří zápasů, do kterých nastoupil, naopak český brankář uspěl jen jednou ze čtyř případů. I to může hrát v úvahách trenéra Martina St. Louise roli.
„Víme, čeho je Dobeš schopný,“ ujistil ale po prohře s Capitals.
„Chytal dobře. Dva góly beru na sebe, tam jsem ho dostal do složité situace,“ nechtěl spoluhráč Josh Anderson kritizovat českého gólmana.
Sami posuďte, zdali Dobeš mohl některým z inkasovaných gólů zamezit. Sám však výmluvy nehledal.
„Hokej je hra chyb, počítá se každá vteřina. V některých situacích jsem se cítil docela dobře, ale stejně jsem dostal pět gólů. Musím chytit o pár střel víc. Mám pocit, že jsem klukům nedodal žádné momentum,“ vykládal.
V gólmanských statistikách napříč ligou patří k nejhorším, řadí se až na 55. místo. Pochytal jen 84,1 % pokusů soupeřů, v průměru pak inkasuje 4,63 branky na zápas.
Hodilo by se mu, kdyby resuscitoval výkony z minulé sezony, hlavně ty z play off, kde naopak patřil k úplně nejlepším.
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Dallas oplatil Coloradu porážku, Dobeš pětkrát inkasoval od Washingtonu
K těm má však v současnosti tuze daleko. Po čtyřech startech je ale předčasné hodnotit jeho formu přehnaně přísně, jen musí v následujících duelech ukázat pevnou nezlomnost.
Pak by mu fanoušci nechvalný start do sezony jistě odpustili. Ale zlepšit by se měl celý Montreal. Po sedmi zápasech má sedm bodů, v základní hrací době vyhrál jen jednou, hned první duel v ročníku v Torontu.
„Pochopitelně by rád předváděl lepší výkony, ale my mu musíme více pomáhat,“ říkal k Dobešovi obránce Lane Hutson.
„Je to bojovník. Chytá za nás dobře a my se zkrátka musíme polepšit,“ uvědomoval si.
Canadiens hrají další zápas až ze soboty na neděli proti Buffalu. A Dobeš bude vyhlížet další šanci ke vzepětí.