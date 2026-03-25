Ça va. Dobeš zase uchvátil Montreal, má i nový rekord. Byl neskutečný, smekal tým

Autor:
  16:20
Kdo by v Montrealu po tak hrozivém úvodu tušil, co se z domácího zápasu proti Carolině vyloupne. Hosté se už v osmé minutě ujali dvougólového vedení. Klíčovým mužem utkání se ale nestal nikdo z jejich řad, nýbrž český brankář Jakub Dobeš. Během noci na středu si v kanadské hokejové metropoli zase užíval roli miláčka publika. Učinil velký krok k pozici jedničky. A tým zase k play off.

„Neskutečný,“ pokusil se výkon českého gólmana nějak popsat útočník Cole Caufield.

Další kolegové se po vítězství 5:2 jen houfně přidávali.

„Je teď opravdu ve skvělé formě,“ koukal Juraj Slafkovský.

ŽERTÍK NA ZÁVĚR. Útočník Cole Caufield z Montrealu chytá za mřížku masky brankáře Jakuba Dobeše, který výtečným výkonem pomohl vychytat vítězství nad Carolinou. Gratulovat přijel i slovenský forvard Juraj Slafkovský.
Jakub Dobeš zastavuje únik Taylora Halla.
Jakub Dobeš z Montreal Canadiens čelí pokusu Colorado Avalanche.
Brankář Jakub Dobeš po výhře Montrealu
Český brankář Jakub Dobeš v dresu Montrealu zasahuje při nepřehledné situaci během utkání proti Carolině.
„V takových situacích musí být vaším nejlepším hráčem brankář. A dnes to platilo,“ ocenil Dobeše rovněž kouč Martin St. Louis.

Za čtyřiadvacetiletým Čechem hrdě stály i napěchované tribuny v Bell Centre, skoro 21 tisíc diváků. A šlo znát, že s nadšením hltaly každé slovo z bezprostředního ohlasu na ledě.

„Jednoznačně jste nám dodali obrovský elán, když jsme dali druhý a třetí gól. A pak už to bylo naše. Díky!“ vyvolal hlavní hrdina utkání ryk v aréně. Tradiční hokejové město, které umí hráče hlavně dostat pořádně pod tlak, si získal pevnými nervy, které v závěrečné fázi základní části NHL ukázal.

Protože tohle utkání zprvu nevyhlíželo vůbec dobře. Uběhla minuta a půl a Canadiens už šli do čtyř, načež zadák Matheson v oslabení vystrčenou hokejkou tečoval Ehlersův pokus přesně za Dobešova záda.

Ještě větší minelu předvedl mladý Oliver Kapanen, který od mantinelu v obranném pásmu chtěl zpětnou přihrávkou poslat kotouč bekům, místo toho ale puk před brankoviště odevzdal kapitánovi soupeře Staalovi. A ten zblízka přidal druhý zásah.

„A my tento večer hráli opravdu dobře,“ poznamenal kouč Caroliny Rod Brind’Amour. „Když se pak ale podíváte na skóre, říkáte si jen, co se to stalo?“

Montreal se nesesypal.

„Jsem za to rád, prostě jsme nijak nešíleli,“ usmíval se Caufield. Zatímco jeho spoluhráč mezi třemi tyčemi deptal aktivního protivníka.

Nečas se blýskl dvěma góly, do zápasů naskočilo šest českých gólmanů

Duel uzavřel se 41 úspěšnými zákroky, novým kariérním rekordem, kterým o jeden zásah překonal loňský výkon proti New Jersey. S tím rozdílem, že tentokrát zapsal vítězství. Proti aktuálně třetímu nejlepšímu mužstvu soutěže zastavil i dva samostatné úniky, z toho jeden v závěru utkání. V tak důležitém okamžiku sezony.

Montreal, který se pohybuje na hraně postupu do play off, si nyní vybudoval tříbodový náskok. Navrch má oproti konkurentům ještě zápas k dobru. Urval velice cenný triumf, s nímž se po startu asi už tak nepočítalo.

Půjde Dobeš na farmu? Český brankář doplácí na šachy v týmu, kouč z debat pění

Dobeš navíc jen posílil své šance v boji o post jedničky, třebaže to s ním v jednu chvíli nevypadalo dobře a před dvěma měsíci se spekulovalo o jeho přesunu na farmu.

Nyní se těší z obrovské podpory. Všechny fanoušky navíc pobavil klidnou reakcí na dotaz, jak se cítil po těžkém začátku.

„Ehmm, ça va,“ vytasil se ve frankofonní části Kanady s jednou z nejvíce používaných frází francouzštiny. V překladu „jde to“, jak se obvykle reaguje na jednu z nejčastějších otázek v běžné konverzaci.

„Ne, vážně jsem se cítil docela v pohodě,“ doplnil vzápětí. A sklízel další aplaus. Bez přehánění se stal oblíbencem.

Jak si Dobeš upevňuje pozici v Montrealu: jisté výkony, hecování publika i skromnost

„Je fakt úžasné pozorovat, jak mu tady fandí,“ dodal také Caufield, kanonýr, který se 44 góly atakuje pozici nejlepšího střelce ligy, také domácí favorit.

Jak dlouho s nimi asi budou příznivci slavit v této sezoně?

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Rulík a spol. po MS skončí u reprezentace. Od nové sezony převezmou Kladno

Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz. S Rulíkem odchází i celý realizační tým a...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  25. 3. 15:58

Nedokáže to každý. Tresty jsem sbíral kvůli odlišným názorům, říká bouřlivák Lakatoš

Dominik Lakatoš vstřelil Olomouci dva góly.

Dominik Lakatoš patří k nejvýraznějším postavám extraligy, proslul zejména svým provokativním chováním na ledě. Nedávno se osmadvacetiletý útočník Mladé Boleslavi vracel po náročném zranění. Proč ho...

25. března 2026  14:12

Disciplinárka Hudáčka a Klímu dodatečně netrestá, Hradec platí za vhozenou lahev

Libor Hudáček z Třince se snaží překonat brankáře Stanislava Škorváneka z...

Hokejisté Libor Hudáček a Kevin Klíma nebudou dodatečně trestáni za fauly v úterním zápase čtvrtfinále play off extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje...

25. března 2026  13:13

Gudas je po trestu zpět, incident ho mrzí. Cítím se hrozně, nechci nikoho zranit, říkal

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Od jeho posledního duelu uplynuly necelé dva týdny. A když se blížil jeho návrat do sestavy Anaheimu, před novináři poprvé promluvil o suspendaci po ostrém hitu na Austona Matthewse z Toronta. „Cítím...

25. března 2026

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

25. března 2026  10:13

Němec na Spartě, otec hvězdy NHL či mistr se Zlínem. Jací cizinci trénovali v extralize?

Trenér Sparty Uwe Krupp.

Tolik jich není. U některých musíte při hledání jejich spojení s českou hokejovou scénou zapátrat i do daleké minulosti. Po příchodu Yoricka Treilleho do Vítkovic se počet zahraničních koučů...

25. března 2026  10:10

Nečas se blýskl dvěma góly, do zápasů naskočilo šest českých gólmanů

Martin Nečas slaví svoji první branku v utkání.

V bohatém úterním programu hokejové NHL z Čechů vyčníval výkon Martina Nečase. Útočník Colorada podpořil výhru 6:2 nad Pittsburghem hned dvěma góly. Dva body za asistence bral obránce Vancouveru...

25. března 2026  6:40,  aktualizováno  8:09

Je to play off, bez emocí se nedá hrát. Jinak tam nemáte co dělat, říká Hrehorčák

Ke konci druhé třetiny se do sebe pustili útočníci Kevin Klima z Hradce Králové...

Ve třetím čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy se v bitvě mezi Třincem a Hradcem Králové pořádně přitvrdilo. Rozhodčí v úterním duelu dohromady rozdali 76 trestných minut. Domácího Libora Hudáčka...

24. března 2026  22:47

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

Kontroverze kolem švýcarské gólové písně. Federace chystá skladbu novou

Švýcarští hráči slaví vedení nad Kazachstánem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jakmile poprvé zazněla, hned zaujala. Chytlavá melodie písničky Richi od kapely Stubete Gäng, kterou švýcarská hokejová reprezentace využívá při svých gólech od pražského MS 2024, se stala kultovní....

24. března 2026  18:08

POHLED: Varaďův věhlas mizí, co kdyby reputaci génia zachránil u reprezentace?

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

Před čtyřmi lety ho zahrnuly nabídky jako kouzelníka Harryho Pottera dopisy z Bradavic v prvním díle ságy. Stačilo si vybrat správnou obálku. Václav Varaďa měl v roce 2022 spoustu nálepek -...

24. března 2026  17:05

