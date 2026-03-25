Ça va. Dobeš zase uchvátil Montreal, má i nový rekord. Byl neskutečný, smekal tým

„Neskutečný,“ pokusil se výkon českého gólmana nějak popsat útočník Cole Caufield.
Další kolegové se po vítězství 5:2 jen houfně přidávali.
„Je teď opravdu ve skvělé formě,“ koukal Juraj Slafkovský.
„V takových situacích musí být vaším nejlepším hráčem brankář. A dnes to platilo,“ ocenil Dobeše rovněž kouč Martin St. Louis.
Za čtyřiadvacetiletým Čechem hrdě stály i napěchované tribuny v Bell Centre, skoro 21 tisíc diváků. A šlo znát, že s nadšením hltaly každé slovo z bezprostředního ohlasu na ledě.
„Jednoznačně jste nám dodali obrovský elán, když jsme dali druhý a třetí gól. A pak už to bylo naše. Díky!“ vyvolal hlavní hrdina utkání ryk v aréně. Tradiční hokejové město, které umí hráče hlavně dostat pořádně pod tlak, si získal pevnými nervy, které v závěrečné fázi základní části NHL ukázal.
Montréal, ça va?!#GoHabsGo pic.twitter.com/uF72nKsNSm— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) March 25, 2026
Protože tohle utkání zprvu nevyhlíželo vůbec dobře. Uběhla minuta a půl a Canadiens už šli do čtyř, načež zadák Matheson v oslabení vystrčenou hokejkou tečoval Ehlersův pokus přesně za Dobešova záda.
Ještě větší minelu předvedl mladý Oliver Kapanen, který od mantinelu v obranném pásmu chtěl zpětnou přihrávkou poslat kotouč bekům, místo toho ale puk před brankoviště odevzdal kapitánovi soupeře Staalovi. A ten zblízka přidal druhý zásah.
„A my tento večer hráli opravdu dobře,“ poznamenal kouč Caroliny Rod Brind’Amour. „Když se pak ale podíváte na skóre, říkáte si jen, co se to stalo?“
Podívejte se na sestřih z utkání mezi Montrealem a Carolinou:
Montreal se nesesypal.
„Jsem za to rád, prostě jsme nijak nešíleli,“ usmíval se Caufield. Zatímco jeho spoluhráč mezi třemi tyčemi deptal aktivního protivníka.
Duel uzavřel se 41 úspěšnými zákroky, novým kariérním rekordem, kterým o jeden zásah překonal loňský výkon proti New Jersey. S tím rozdílem, že tentokrát zapsal vítězství. Proti aktuálně třetímu nejlepšímu mužstvu soutěže zastavil i dva samostatné úniky, z toho jeden v závěru utkání. V tak důležitém okamžiku sezony.
Montreal, který se pohybuje na hraně postupu do play off, si nyní vybudoval tříbodový náskok. Navrch má oproti konkurentům ještě zápas k dobru. Urval velice cenný triumf, s nímž se po startu asi už tak nepočítalo.
Dobeš navíc jen posílil své šance v boji o post jedničky, třebaže to s ním v jednu chvíli nevypadalo dobře a před dvěma měsíci se spekulovalo o jeho přesunu na farmu.
Nyní se těší z obrovské podpory. Všechny fanoušky navíc pobavil klidnou reakcí na dotaz, jak se cítil po těžkém začátku.
„Ehmm, ça va,“ vytasil se ve frankofonní části Kanady s jednou z nejvíce používaných frází francouzštiny. V překladu „jde to“, jak se obvykle reaguje na jednu z nejčastějších otázek v běžné konverzaci.
„Ne, vážně jsem se cítil docela v pohodě,“ doplnil vzápětí. A sklízel další aplaus. Bez přehánění se stal oblíbencem.
„Je fakt úžasné pozorovat, jak mu tady fandí,“ dodal také Caufield, kanonýr, který se 44 góly atakuje pozici nejlepšího střelce ligy, také domácí favorit.
Jak dlouho s nimi asi budou příznivci slavit v této sezoně?