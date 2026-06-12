Společně s Dobešem zařadili zámořští novináři do ideální nováčkovské sestavy soutěže obránce Alexandra Nikišina z Caroliny, Matthewa Schaefera z NY Islanders a útočníky Ivana Děmidova z Montrealu, Becketta Senneckeho z Anaheimu a Jimmyho Snuggeruda ze St. Louis.
Pětadvacetiletý Dobeš působí v Montrealu třetí sezonu. První rok byl na farmě v Lavalu, ale poté se prosadil do kádru Canadiens v NHL. Tuto sezonu ještě v zimě bojoval o post jedničky. A konzistentním výkony jej také udržel.
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Čtverák Dobeš okouzlil bláznivý Montreal. V play off navazuje na skvělé krajany
Týmu v základní části pomohl k 29 výhrám a v play off poté k postupu do finále Východní konference. Ve vyřazovacích bojích zasáhl do všech devatenácti duelů, přičemž zvládl dva sedmé zápasy.
Ostravský rodák se dostal i do elitní desítky hlasování o Zlatou hokejku pro nejlepšího českého hokejistu uplynulé sezony. O vítězi tradiční ankety se rozhodne v úterý 23. června.