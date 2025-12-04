Alespoň nebrečel! Dobeš odčinil debakl, v Montrealu zastiňuje trápící se jedničku

Proti nejlepšímu týmu zámořské soutěže se mohl rozkrájet. A stejně to bylo úplně k ničemu.
Rozjeté Colorado v čele s MacKinnonem, Makarem a Nečasem si v sobotu s Canadiens (7:2) dělalo, co chtělo. Jednostranná záležitost, o vítězi nebylo rychle sebemenších pochyb.
Český gólman čelil šestatřiceti pokusům, utkání dokončil s hrozivou úspěšností zákroků 80,6 %. Prožil jeden z nejnáročnějších, ne-li vůbec ten nejhorší zápas v NHL.
Střih, posun o pět dní dopředu.
„Cítil jsem se opravdu dobře,“ pochvaloval si Dobeš po vydřené domácí výhře nad Winnipegem. Mnohem šťastnější, spokojený sám se sebou, navíc vyhlášený třetí hvězdou zápasu.
Dobešova radost po rozhodujícím nájezdu:
What a celebration from Jakub Dobeš 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/S5LHIkqZCk— Sportsnet (@Sportsnet) December 4, 2025
Spoluhráče několikrát podržel, nedosáhl jen na dva z jedenatřiceti střeleckých pokusů Jets. Ustál i závěrečné nájezdové drama, pomohla mu také tyč, kterou ve třetí sérii trefil Vilardi.
„Super pro něj! Aspoň, že teď nebrečel,“ žertoval na parťákův účet slovenský útočník Slafkovský, autor úvodního gólu Montrealu z poloviny prostředního dějství.
„Oba týmy si vypracovaly hodně příležitostí, byl to hlavně souboj brankářů, kteří chytali skvěle,“ vyznamenal čtyřiadvacetiletého Čecha i jeho protějška Comrieho hostující kouč Scott Arniel.
Dobeš nezastíral, že se po těžkém debaklu od Colorada cítil pod tlakem. Moc si přál nepovedené vystoupení odčinit, chtěl se z něj oklepat hned při nejbližší příležitosti.
A povedlo se.
„Tolik jsme toho nezměnili, jen jsme byli víc ostražití v obranném pásmu. Snad se od odrazíme a nabereme nějaké momentum,“ povídal zámořským novinářům.
Canadiens se v Atlantické divize stále drží na druhé příčce, ale v obraně patří v NHL k nejslabším. Inkasovali už 94 branek, hůř jsou na tom jen St. Louis (95), Edmonton (96) a Vancouver (98).
„Máme mladý tým, občas jsme asi trochu náchylnější k chybám. Ale když si dáváme pozor a dodržujeme to, co máme, nehraje se proti nám vůbec dobře,“ líčil Dobeš.
Na startu sezony se řadil ke statisticky nejlepším gólmanům, v říjnu byl dokonce vyhlášen třetí hvězdou celé soutěže. Postupně zapadl spíš do průměru, vybral si pár slabších chvilek, ani spoluhráči mu občas příliš nepomohli.
S ním v zádech si ale Montreal pořád vede o poznání lépe, než když chytá jednička Sam Montembeault (úspěšnost zákroků 86,1 %), jehož výkony jsou zatím velkým zklamáním.
Český gólman nastoupil čtrnáctkrát, připsal si devět vítězství, jeho kanadský parťák dovedl mužstvo ke dvěma bodům jen pětkrát.
Proto se dá předpokládat, že v nedělním tradičně sledovaném souboji s Torontem dostane důvěru Dobeš.
„Jo, to bude velký zápas. Potrénujeme, připravíme se a půjdeme si pro vítězství. Když budeme hrát stejně jako s Winnipegem, věřím, že budeme v pohodě.“