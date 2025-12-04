Premium

Alespoň nebrečel! Dobeš odčinil debakl, v Montrealu zastiňuje trápící se jedničku

  13:19
Měl velkou radost. Skutečně obrovskou! Vyrazil z brankoviště s rukama zdviženýma nad hlavou, následovalo vítězné gesto a mohutný výkřik. „Každý takový zápas mi pomůže,“ hlásil Jakub Dobeš po úspěšné kanadské bitvě s Winnipegem (3:2 po nájezdech). Potřeboval vzpruhu. Když totiž v NHL kryl záda hokejistům Montrealu posledně, do smíchu mu vůbec nebylo.

Proti nejlepšímu týmu zámořské soutěže se mohl rozkrájet. A stejně to bylo úplně k ničemu.

Rozjeté Colorado v čele s MacKinnonem, Makarem a Nečasem si v sobotu s Canadiens (7:2) dělalo, co chtělo. Jednostranná záležitost, o vítězi nebylo rychle sebemenších pochyb.

Vejmelka vynuloval Anaheim, Dobeš slavil výhru nad Winnipegem

Český gólman čelil šestatřiceti pokusům, utkání dokončil s hrozivou úspěšností zákroků 80,6 %. Prožil jeden z nejnáročnějších, ne-li vůbec ten nejhorší zápas v NHL.

Střih, posun o pět dní dopředu.

„Cítil jsem se opravdu dobře,“ pochvaloval si Dobeš po vydřené domácí výhře nad Winnipegem. Mnohem šťastnější, spokojený sám se sebou, navíc vyhlášený třetí hvězdou zápasu.

Dobešova radost po rozhodujícím nájezdu:

Spoluhráče několikrát podržel, nedosáhl jen na dva z jedenatřiceti střeleckých pokusů Jets. Ustál i závěrečné nájezdové drama, pomohla mu také tyč, kterou ve třetí sérii trefil Vilardi.

„Super pro něj! Aspoň, že teď nebrečel,“ žertoval na parťákův účet slovenský útočník Slafkovský, autor úvodního gólu Montrealu z poloviny prostředního dějství.

„Oba týmy si vypracovaly hodně příležitostí, byl to hlavně souboj brankářů, kteří chytali skvěle,“ vyznamenal čtyřiadvacetiletého Čecha i jeho protějška Comrieho hostující kouč Scott Arniel.

Jakub Dobeš (75) v bráně Montreal Canadiens v zápase s Winnipeg Jets, před jeho bránu se dere Jonathan Toews (19).
Jakub Dobeš slaví, vychytal výhru Montreal Canadiens nad Winnipeg Jets.
Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens zasahuje v zápase s Winnipeg Jets proti Gabrielu Vilardimu (13).
Brankář Montrealu Canadiens Jakub Dobeš si upravuje rukavici v utkání proti Coloradu.
Brankář Montrealu Jakub Dobeš zasahuje proti střele Gabriela Landeskoga z Colorada.
Dobeš nezastíral, že se po těžkém debaklu od Colorada cítil pod tlakem. Moc si přál nepovedené vystoupení odčinit, chtěl se z něj oklepat hned při nejbližší příležitosti.

A povedlo se.

„Tolik jsme toho nezměnili, jen jsme byli víc ostražití v obranném pásmu. Snad se od odrazíme a nabereme nějaké momentum,“ povídal zámořským novinářům.

Slafkovský se smál zářícímu Dobešovi: Bláznivý styl chytání! Nechápu, jak to dělá

Canadiens se v Atlantické divize stále drží na druhé příčce, ale v obraně patří v NHL k nejslabším. Inkasovali už 94 branek, hůř jsou na tom jen St. Louis (95), Edmonton (96) a Vancouver (98).

„Máme mladý tým, občas jsme asi trochu náchylnější k chybám. Ale když si dáváme pozor a dodržujeme to, co máme, nehraje se proti nám vůbec dobře,“ líčil Dobeš.

Na startu sezony se řadil ke statisticky nejlepším gólmanům, v říjnu byl dokonce vyhlášen třetí hvězdou celé soutěže. Postupně zapadl spíš do průměru, vybral si pár slabších chvilek, ani spoluhráči mu občas příliš nepomohli.

Jakub Dobeš v bráně Montreal Canadiens
Jakub Dobeš, brankář Montrealu, zasahuje v utkání proti New Jersey.

S ním v zádech si ale Montreal pořád vede o poznání lépe, než když chytá jednička Sam Montembeault (úspěšnost zákroků 86,1 %), jehož výkony jsou zatím velkým zklamáním.

Český gólman nastoupil čtrnáctkrát, připsal si devět vítězství, jeho kanadský parťák dovedl mužstvo ke dvěma bodům jen pětkrát.

Proto se dá předpokládat, že v nedělním tradičně sledovaném souboji s Torontem dostane důvěru Dobeš.

„Jo, to bude velký zápas. Potrénujeme, připravíme se a půjdeme si pro vítězství. Když budeme hrát stejně jako s Winnipegem, věřím, že budeme v pohodě.“

