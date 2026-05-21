Čtverák Dobeš okouzlil bláznivý Montreal. V play off navazuje na skvělé krajany

Zmiňují jej v debatách o kandidátech na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče Stanley Cupu. Může slovutný kanadský klub dovést k prvnímu triumfu po 33 letech.
Znalci se mu klaní za bravurní zákroky v klíčových okamžicích. Diváci a čtenáři se baví jeho vtipnými hláškami v rozhovorech. Fanoušci lepí v Montrealu na stopky u křižovatek nápis DOBEŠ.
Dokázal to, co se v dějinách National Hockey League dosud povedlo pouze několika krajanům. Ve čtyřiadvaceti zažívá naprostý úlet.
Jedině Dominik Hašek, Roman Turek, Tomáš Vokoun, Petr Mrázek a Pavel Francouz poznali tlak, který musí snést první gólman mužstva v pokročilé fázi sezony.
Famózní Hašek se v této náročné situaci objevil čtyřikrát v dresu Buffala a Detroitu (1998, 1999, 2002, 2007). Dvakrát v ní navíc plnil roli dvojky.
Habán Turek pomohl St. Louis přes San Jose a Dallas mezi čtyři nejlepší týmy na jaře 2001, načež Blues podlehli neskutečně rozjetému Coloradu 1:4.
Vokoun v Pittsburghu v průběhu play off 2013 se skvostnou úspěšností 93,3 % převzal hlavní úlohu za Kanaďana Fleuryho, než Penguins narazili na Boston.
Bruins před sedmi lety zastavili rovněž Mrázka a Carolinu, kteří v úvodu play off postoupili přes Washington a NY Islanders.
Francouz v Coloradu v roce 2022 podobně jako před ním Vokoun povýšil z pozice náhradníka při zranění kolegy Kuempera a zazářil v semifinálové sérii s Edmontonem.
Dobeš s Montrealem vstoupí v noci na pátek do bitvy s Carolinou.
Zatímco Canadiens si cestu museli proklestit přes dvě krajně vyhecovaná utkání číslo 7 proti Tampě a Buffalu, v nichž Dobeš názorně předvedl svůj kumšt, Carolina bez okolků spláchla Ottawu i Philadelphii 4:0.
I proto je americký klub drtivou většinou odborníků považován za favorita.
„Poslouchal jsem váš rozbor, chlapi. Vypadá to, že jsme outsideři, což je perfektní. Milujeme tuhle roli,“ prohlásil Dobeš v rozhovoru pro televizi ESPN.
Znovu potvrdil, že není mlčochem nebo sucharem spoléhajícím na fráze. Když mu reportéři nedávno nadhodili, že se stal hrdinou večera, zavrtěl hlavou a spustil: „Kdepak! Já jsem já. Srandovní brankář, co se snaží čapnout puk. Nepovažuju se za hrdinu. Teď pojedu domů, najím se, podívám se na Hru o trůny a lehnu do postele.“
Na otázku ohledně buffalského publika, jež se ho snažilo vyvést z koncentrace, s úsměvem odvětil: „Jasně, slyšel jsem, jak skandovali moje jméno. Jenže tím mě ještě víc nabudili. Nevadí mi být padouchem.“
Třebaže do NHL nakoukl teprve 28. prosince 2024, nechová se jako vyjukaný bažant. Naopak.
Bez bázně odsekával na rýpance od Rusa Kučerova či Švéda Dahlina. Když ho někdo praští, hned mu to oplatí. Nejspíš i proto si rychle získal respekt u soupeřů.
Například buffalský tahoun Tuch na rozlučkové tiskovce po vyřazení od Canadiens řekl: „Myslím, že za ně výtečně chytal Dobeš. Zvlášť proti mně!“
Nevyhnul se v minulých týdnech slabším chvilkám. V rozhodujících partiích proti Tampě a Buffalu ale pustil jen dva góly z 21 šancí, které měly dle analytiků nejvyšší nebezpečnost, čímž vyvolal přirovnání k Haškovi nebo Patricku Royovi.
Canadiens ve zmíněných mačích v počtu střel na branku zaostali 34:68, z čehož kdekdo snadno vyčetl, komu „Habs“ za triumfy vděčí.
Dobeš ani po ukrutných šichtách nelamentuje. „Máš za sebou čtrnáct vyčerpávajících mačů, Jak to dáváš?“ tázali se ho.
„Já? Zvládl bych klidně dalších čtyřicet. No fakt!“
Využívá své dlouhé končetiny i mrštnost. Troufale rozehrává nahozené kotouče. S úspěšností 91 % a průměrem 2,52 gólu na zápas se řadí k premiantům play off. To nejtěžší jej v něm patrně čeká. Panice ani obavám se však nepoddává.