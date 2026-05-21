Čtverák Dobeš okouzlil bláznivý Montreal. V play off navazuje na skvělé krajany

Karel Knap
  20:40
Vzbudil nevšední pozornost. Obstál v přetěžké misi a tyčí se před ním další kolosální výzva. Brankář Jakub Dobeš zatím báječně zvládá nezáviděníhodný úkol v hokejovém blázinci zvaném Montreal. A zdá se, že to s ním vůbec nezamávalo. Přitom se stal teprve šestou českou jedničkou, která chytá ve finále konference v play off NHL.
Útočník Juraj Slafkovský přijíždí pogratulovat Jakubu Dobešovi, svému...

Útočník Juraj Slafkovský přijíždí pogratulovat Jakubu Dobešovi, svému spoluhráči z Montrealu, k vychytané výhře. | foto: AP

Útočník Buffala Jason Zucker gratuluje brankáři Montrealu Jakubu Dobešovi
Útočník Buffala Tage Thompson se marně snaží překonat brankáře Montrealu Jakuba Dobeše.
Brankář Montrealu Jakub Dobeš padá na led po kontaktu s Jasonem Zuckerem z Buffala.
Brankář Montrealu Jakub Dobeš zasahuje proti šanci Jacka Quinna z Buffala.
42 fotografií

Zmiňují jej v debatách o kandidátech na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče Stanley Cupu. Může slovutný kanadský klub dovést k prvnímu triumfu po 33 letech.

Znalci se mu klaní za bravurní zákroky v klíčových okamžicích. Diváci a čtenáři se baví jeho vtipnými hláškami v rozhovorech. Fanoušci lepí v Montrealu na stopky u křižovatek nápis DOBEŠ.

Dokázal to, co se v dějinách National Hockey League dosud povedlo pouze několika krajanům. Ve čtyřiadvaceti zažívá naprostý úlet.

Dobeš slaví s Montrealem postup, prodloužení rozhodl Newhook

Jedině Dominik Hašek, Roman Turek, Tomáš Vokoun, Petr Mrázek a Pavel Francouz poznali tlak, který musí snést první gólman mužstva v pokročilé fázi sezony.

Famózní Hašek se v této náročné situaci objevil čtyřikrát v dresu Buffala a Detroitu (1998, 1999, 2002, 2007). Dvakrát v ní navíc plnil roli dvojky.

Habán Turek pomohl St. Louis přes San Jose a Dallas mezi čtyři nejlepší týmy na jaře 2001, načež Blues podlehli neskutečně rozjetému Coloradu 1:4.

Vokoun v Pittsburghu v průběhu play off 2013 se skvostnou úspěšností 93,3 % převzal hlavní úlohu za Kanaďana Fleuryho, než Penguins narazili na Boston.

KDO BYL LEPŠÍ? Brankář Tomáš Vokoun z Pittsburghu (vlevo) gratuluje svému protějšku na straně Bostonu Tuukkovi Raskovi, který v posledním utkání vychytal nulu.

Bruins před sedmi lety zastavili rovněž Mrázka a Carolinu, kteří v úvodu play off postoupili přes Washington a NY Islanders.

Francouz v Coloradu v roce 2022 podobně jako před ním Vokoun povýšil z pozice náhradníka při zranění kolegy Kuempera a zazářil v semifinálové sérii s Edmontonem.

Dobeš s Montrealem vstoupí v noci na pátek do bitvy s Carolinou.

Zatímco Canadiens si cestu museli proklestit přes dvě krajně vyhecovaná utkání číslo 7 proti Tampě a Buffalu, v nichž Dobeš názorně předvedl svůj kumšt, Carolina bez okolků spláchla Ottawu i Philadelphii 4:0.

I proto je americký klub drtivou většinou odborníků považován za favorita.

„Poslouchal jsem váš rozbor, chlapi. Vypadá to, že jsme outsideři, což je perfektní. Milujeme tuhle roli,“ prohlásil Dobeš v rozhovoru pro televizi ESPN.

Útočník Buffala Konsta Helenius překonává brankáře Montrealu Jakuba Dobeše.

Znovu potvrdil, že není mlčochem nebo sucharem spoléhajícím na fráze. Když mu reportéři nedávno nadhodili, že se stal hrdinou večera, zavrtěl hlavou a spustil: „Kdepak! Já jsem já. Srandovní brankář, co se snaží čapnout puk. Nepovažuju se za hrdinu. Teď pojedu domů, najím se, podívám se na Hru o trůny a lehnu do postele.“

Na otázku ohledně buffalského publika, jež se ho snažilo vyvést z koncentrace, s úsměvem odvětil: „Jasně, slyšel jsem, jak skandovali moje jméno. Jenže tím mě ještě víc nabudili. Nevadí mi být padouchem.“

Třebaže do NHL nakoukl teprve 28. prosince 2024, nechová se jako vyjukaný bažant. Naopak.

Bez bázně odsekával na rýpance od Rusa Kučerova či Švéda Dahlina. Když ho někdo praští, hned mu to oplatí. Nejspíš i proto si rychle získal respekt u soupeřů.

Například buffalský tahoun Tuch na rozlučkové tiskovce po vyřazení od Canadiens řekl: „Myslím, že za ně výtečně chytal Dobeš. Zvlášť proti mně!“

Jakub Dobeš z Montreal Canadiens přišel během zápasu o masku.

Nevyhnul se v minulých týdnech slabším chvilkám. V rozhodujících partiích proti Tampě a Buffalu ale pustil jen dva góly z 21 šancí, které měly dle analytiků nejvyšší nebezpečnost, čímž vyvolal přirovnání k Haškovi nebo Patricku Royovi.

Canadiens ve zmíněných mačích v počtu střel na branku zaostali 34:68, z čehož kdekdo snadno vyčetl, komu „Habs“ za triumfy vděčí.

Dobeš ani po ukrutných šichtách nelamentuje. „Máš za sebou čtrnáct vyčerpávajících mačů, Jak to dáváš?“ tázali se ho.

„Já? Zvládl bych klidně dalších čtyřicet. No fakt!“

Využívá své dlouhé končetiny i mrštnost. Troufale rozehrává nahozené kotouče. S úspěšností 91 % a průměrem 2,52 gólu na zápas se řadí k premiantům play off. To nejtěžší jej v něm patrně čeká. Panice ani obavám se však nepoddává.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

ONLINE: Dánsko - Slovensko 0:1. V přesilové hře se trefuje Chromiak

Sledujeme online
Hokejisté Slovenska se radují z gólu během zápasu proti Dánsku

Skupina B hokejového mistrovství světa pokračuje ve Fribourgu zápasem Slovenska proti Dánsku. Utkání začalo ve 20.20, sledovat ho můžete v podrobné online reportáži. Před nimi se na výhru nadřela...

21. května 2026  20:39

ONLINE: Švýcarsko - Británie 1:0. Domácí brzy vedou, trefuje se Niederreiter

Sledujeme online
Fin Aatu Raty slaví gól během zápasu proti Lotyšsku

Domácím hokejovým mistrovstvím světa zatím procházejí naprosto suverénně. Potvrdí Švýcaři formu i proti Velké Británii? Utkání sledujte od 20.20 v podrobné online reportáži. Před nimi se ve skupině A...

21. května 2026  20:26

Česká vlajka na masce, Hašek vzorem. Lákalo mě hrát za Brno, prozrazuje Švýcar

Premium
Brankář Sandro Zurkirchen v dresu SC Bern.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Masku mu zdobí dvě vlajky. Švýcarská, to dá rozum. A hned vedle ní také česká na počest manželky Martiny. „Už to pár let bude, co jsem si ji tam přidal. Začal jsem s tím, když se nám narodil první...

21. května 2026

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

21. května 2026  19:12

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

21. května 2026  19:11

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

21. května 2026  19:10

Dostálův možný konkurent, který deptal Čechy. Umí se zbláznit, chválili Claru

Český útočník Daniel Voženílek skáče ve cloně před italským brankářem Damianem...

Dlouho na něj čeští hokejisté nemohli najít recept, svými zákroky jakýmkoliv ofenzivním pokusům odolával. Recept na italského brankáře Damiana Claru nakonec svěřenci Radima Rulíka našli až po 45...

21. května 2026  15:10

Flekova úctyhodná série, zařadil se mezi legendy: Ale dohnat Výborného? Nereálné

Jakub Flek slaví trefu proti Švédsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Už je zcela namístě označit ho za stálici, nedílnou součást reprezentace. Jak jinak také nazvat hráče, který startuje na šestém mistrovství světa v řadě, že? Se jménem Jakuba Fleka se ve Fribourgu...

21. května 2026  14:24

Vznikl plán, jak umlčet extraligu: zvýší moc prezidentovi. Autor od něj dává ruce pryč

Hosty pořadu Rozstřel jsou (zleva) prezident APK Jan Tůma, ředitel hokejové...

Boj o moc nad českým hokejem pokračuje. Momentálně se čile diskutuje nad návrhem Středočeského kraje, který by rád významně omezil vliv extraligy na hokej. Podle návrhu na změnu stanov, do kterého...

21. května 2026  13:05

Nehraj jako čtyřicátník! Galvas má pohodu, také od táty ví, že hokej není jen o hokeji

Premium
Tomáš Galvas na tréninku české hokejové reprezentace.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Zavzpomíná a hned se zasměje. Lukáš Galvas si i teď vybaví, jak za ním syn Tomáš v dětství chodíval se slovy: „Tati, mně se nechce na trénink... Já bych měl radši zápas!“ Čím víc se ale nejmladší...

21. května 2026

Malík asi zůstane plzeňské bráně věrný: Nevím, co by se muselo stát, abych odešel

Brankář Plzně Nick Malík během zápasu proti pražské Spartě.

Letní přípravu s hokejisty Škody zahájil také gólman Nick Malík, který v uplynulé sezoně patřil k základním stavebním kamenům plzeňské defenzivy. Čtyřiadvacetiletý rodák z amerického Raleigh přispěl...

21. května 2026  10:52

