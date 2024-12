Kdo to je? První Čech s nulou na úvod! Dobeš zíral: Hokej je nepředvídatelný

„Jakube, gratuluju! Dělá mi radost, když vidím takový moment,“ smekl i Carey Price, olympijský šampion a brankářská hvězda Montrealu, která dlouhodobě absentuje.

Spoluhráči na ledě se hromadně vrhli k vlastní brance a rukavicemi přejížděli po masce nejsledovanějšímu muži, který bezchybný výkon a triumf 4:0 na ledě posledních šampionů z Floridy sám ani výrazně neslavil. Jen se za mřížkou široce usmíval.

Hokejisté Montrealu nadšeně obsypali českého brankáře Jakub Dobeše, který při premiéře v NHL vychytal nulu na ledě šampionů z Floridy.

Stal se prvním Čechem, který při debutu v NHL nepropustil jediný puk. A po devítiletém čekání teprve pětadvacátým brankářem v dějinách slavné soutěže.

„Hokej je nepředvídatelný,“ povídal nadšeně třiadvacetiletý gólman s kšiltovkou na hlavě před dalším klubkem, které se tentokrát skládalo z novinářů.

K nezapomenutelné nule se propracoval po povolání z farmy v Lavalu a prvním tréninku s Canadiens, který absolvoval v pátek. Jeho cesta je ale samozřejmě o poznání delší než předešlé dva dny.

Vede přes mládež v St. Louis a katolickou střední školu v Missouri, kansaskou Topeku, Omahu a draft, na kterém se v říjnu 2020 dočkal nenápadně v pátém kole.

Nekonal se žádný překotný přesun, Dobeš působil dva ročníky v univerzitní NCAA v Ohiu a do Kanady se přemístil až poté. Za Laval chytá od minulého ročníku. Nyní dostal vzrušující šanci. Sám ve velké euforii říkal, že chce rovnou hodit do akce. A jeho přání se vyplnilo.

„Musíte se jen ukazovat a tvrdě pracovat. Za výsledek jsem moc rád,“ culil se ostravský rodák, který začínal v Havířově.

Jakub Dobeš Profil Český gólman Jakub Dobeš z Montrealu zasahuje při své premiéře v NHL. Datum a místo narození: 27. května 2001, Ostrava

Výška: 193 cm

Váha: 91 kg

Pozice: Brankář

Držení hole: Levé

Kluby NHL: Montreal Canadiens (draftován v 5. kole, ze 136. pozice)

Pokud byste čekali bláznivé představení vyjukaného mladíka, na Floridě to tak rozhodně nevypadalo. Skromný brankář vytasil čtyřiatřicet zásahů, chválil ale zejména obranu, která dalších jedenadvacet pokusů zablokovala.

„Zatímco zákroky si moc nepamatuju, tak co vím, že kluci přede mnou odvedli neuvěřitelnou práci. Já už jsem jen poslední vrstva a musím dělat, co umím. Díky nim jsem ale viděl snad každý puk a to mi dodalo velkou jistotu.“

A že sebevědomí bylo vidět. Zprvu si Dobeš sice zvykal na větší rychlost oproti nižší AHL, v úvodu přišel o hokejku a prý nepobíral dění kolem sebe, zíral. Jako by si ani neuvědomoval, že chytá zápas za nejtradičnější klub v lize, na té nejvyšší možné úrovni.

„Ale cítil jsem, že jsem se přenastavil dobře, i to tady bylo míň chaotické. Je fajn, když zřetelně vidíte, jak se na vás řítí další akce, fakt dobrý!“ rozplýval se. „Pro mě moc znamená, že můžu být zrovna tady a vím, kolik brankářů přede mnou muselo nosit tento dres.“

Jen tři z nich dokázali při prvním startu, co on. Bob Perreault už v roce 1955, po něm Wayne Thomas (1972) a Yann Dannis (2005).

Český brankář Jakub Dobeš se po snovém debutu v NHL usmívá. Spoluhráči z Montrealu za ním jedou oslavit jeho vychytanou nulu.

„Mám dojem, že chybí jen troška k tomu být připravený a konzistentní při tom všem, co klub dává mě a spoluhráčům,“ líčil dokonce Dobeš. „Chci mu to vracet a fanouškům taky. Co tady předvedli, to bylo úžasné. Říkal jsem si, co se to tu děje, když zbývalo pět minut. Bylo to jako doma!“

Neokoukaná tvář si letos s Montrealem zkusila akorát dva zápasy v přípravě, jeden opět perfektní a druhý jen s jedním inkasovaným gólem. Zámořští žurnalisté se z ní během pár minut snažili ještě vytáhnout nějakou zajímavost.

„Pro mamku to musel být skvělý vánoční dárek, ne?“ zazněl jeden z dotazů.

„Ta je šťastná, že jsem zdravý, to je popravdě jediná věc, o kterou se vážně stará, takže bude hlavně ráda, až mě za pár minutek uvidí,“ zareagoval Dobeš.

Nakonec tak vyčnívaly poučky o práci s nervy. Není náhoda, že během komerčních přestávek ani nevyjížděl z branky, pořád se držel v prostoru poblíž ní. Dobešův mentální kouč využívá spojení „concentration calories“, čímž se mu snaží podat, jak při výkonu nakládat s mírou soustředění.

„Jen si opakuju, kdy se naplno koncentrovat a kdy se trochu uvolnit a ušetřit energii,“ vysvětluje mladý brankář. „Zápas je dlouhý, gólmani se potřebují soustředit nejvíc. Proto ani nechci z branky odcházet, mám dojem, že se pak mentálně odpojuju. Myslím, že i v tomhle se každým dnem posouvám... Nula je fajn, ale další den se vzbudím a bude potřeba se zase osvědčit.“

Třiadvacetiletý Čech, který prošel americkým systémem a vyzrál, jen směřuje k tomu, aby si i lidé v tuzemsku jeho jméno dobře zapamatovali.