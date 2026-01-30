Dobeš vychytal Nečase a spol., fanoušci skandovali jeho jméno. Říká si o jedničku?

Když totiž ve třetí třetině předvedl jeden ze skvělých zákroků, arénou se začal hlasitě linout pokřik: „Doby, Doby, Doby!“
A kdepak, fandové určitě nevyvolávali jméno skřítka Dobbyho, jenž sloužil rodině Malfoyových, než se stal přítelem Harryho Pottera, nýbrž českého brankáře.
„Potěšilo mě to! Dodá vám to sebevědomí, ale když jste gólman, nemůže se koukat do hlediště a pozorovat, co se děje. Musíte se 60 minut soustředit na puk,“ pravil Dobeš.
Ten za sebou nemá jednoduché období, o svou pozici neustále musel a asi ještě pořád musí bojovat, ale zdá se, že v Montrealu už si našli svého oblíbence.
Navíc právě když do utkání naskočí mezi tři tyče Dobeš, Canadiens většinou vyhrávají. Z 25 duelů jich vítězně zvládli hned 17, jen pětkrát odcházeli ze zápasu bez bodu.
„Když se podíváte na výhry a prohry, ačkoliv vím, že to není ten správný parametr, podle kterého bychom měli měřit kvalitu gólmana, má neskutečná čísla,“ hodnotil expert kanadské stanice TSN Mike Johnson.
„Vyzařuje z něj obrovské sebevědomí. Jako by říkal, že on si své místo zaslouží,“ dodal ještě.
V sezoně bojuje se dvěma konkurenty. Samuel Montembeault platil za jedničku, než ho začal ohrožovat právě Dobeš. A ačkoliv z kabiny nezaznělo, kdo plní roli jedničky, vypadá to, že aktuálně má lehce navrch právě český gólman.
Přitom ještě před pár týdny se nezdálo nereálné, že by se Dobeš měl stěhovat na farmu. Canadiens totiž z AHL povolali ve formě chytajícího Jacoba Fowlera, jemuž se nástup do NHL podařil.
A hned si ho oblíbili i fanoušci. Nakonec však přeci jen Dobeš svou pozici uhájil a Fowler se vrátil o patro níž. A jako by nyní rodák Ostravy vysílal signály, že žádné další pochyby už nepřipustí.
„Montreal v poslední době prahl po tom, aby měl konzistentního brankáře, který mu dá šanci vyhrávat zápas co zápas. Někdy musíte chytit jen pár střel. Někdy je klíčové, kdy ty zákroky předvádíte. A Dobeš byl v noci pevný jako skála,“ pronesl Johnson.
Dobeš několikrát uplatnil své parametry, zároveň však i mrštnost a rozvážnost.
„Cítil jsem se dobře. Ale nemyslím si, že to byl perfektní výkon od nás všech, nicméně jsme dobrý tým a našli jsme cestu, jak uspět. Jsem rád, že jsme porazili takhle silný tým,“ říkal Dobeš.
A jeho výkon ocenili i další: „Jsem za něj šťastný. Tvrdě maká, cítí se dobře, takže to je pro nás jedině dobře,“ hlásil spoluhráč Juraj Slafkovský.
„Ale nesmíme se uspokojit, především v naší divizi... Je neskutečně vyrovnaná,“ uvědomoval si Dobeš.
Montreal aktuálně drží páté místo ve Východní konferenci, v Atlantické divize je čtvrtý. Daří se mu, prožívá zatím slušnou sezonu. I proto zatím hájí na první nepostupovou Floridu osmibodový náskok.