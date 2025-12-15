Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Dobeš zastavil hvězdy a uklidnil Montreal. Neposlouchám vás, vzkázal novinářům

Autor:
  12:47
Šest minut uběhlo a bylo zle. Faulující Montreal se proti silné přesilovkové formaci Edmontonu v čele s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem postavil na plné dvě minuty jen ve třech hráčích. Pálili oba hvězdní útočníci, rychlou přihrávku přímo před brankoviště dostal i volný Zach Hyman. Český gólman Jakub Dobeš však odolal. Kanadský celek, který se na klíčovém postu poslední dny souží, nakopl v hokejové NHL k výhře 4:1.
Brankář Jakub Dobeš posílá kotouč o mantinel.

Brankář Jakub Dobeš posílá kotouč o mantinel. | foto: Reuters

Jakub Dobeš čelí Connoru McDavidovi.
Jakub Dobeš z Montreal Canadiens inkasuje v zápase s Tampa Bay Lightning.
Jakub Dobeš z Montreal Canadiens během utkání s Tampa Bay Lightning.
Dakota Joshua si připravuje střelu na bránu Jakuba Dobeše.
109 fotografií

„Dlouhodobě je sledujete, tušíte, jak se chovají a o co se snaží,“ popisoval čtyřiadvacetiletý gólman v obležení zámořských médií postup při bránění speciální lajny soupeře. „V sezoně jsme s nimi už hráli, tak jsem se jen pokoušel předjímat, co udělají. A oni to nakonec přesně tak dělali!“

Krátce nato poděkoval spoluhráčům a oceňoval je. „Není to jen o mně,“ dodával.

„Právě on se ale v tu chvíli stal tím nejlepším mužem na ledě. On nám pomohl, že jsme se zase rozjeli,“ zdůrazňoval zkušený zadák Mike Matheson.

Dobeš s Vejmelkou v NHL slavili výhry, Vladař pomohl zákroky k bodu

Canadiens pak o triumfu rozhodli góly ve druhé a třetí části, dva z nich sami dali v početních převahách. Dobeš pak o nulu přišel v 53. minutě po Hymanově gólu.

McDavid zapsal sekundární asistenci. To bylo ale vše, co se hlavním postavám soutěže v řadách Oilers povedlo. Draisaitl zůstal bez bodu, domácí gólman po skvělém výkonu se sedmadvaceti zákroky.

Takový zápas potřeboval jak on, tak klub. Ještě když sídlí v tradičním hokejovém městě, kde očekávání a tlak bývají ohromné. Zrovna brankáři se ocitali pod palbou. Jednička Samuel Montembeault je z formy, přesto dostávala příležitosti na úkor rozjetého Čecha.

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens se rozcvičuje.

Dobeš zkraje sezony válel, měl ve svých úvodních šesti zápasech stoprocentní bilanci. Jenže pak přes týden nedostal příležitost, pauzíroval na střídačce a následně se v dalším klání po první porážce rozplakal. Dál už také zaznamenával výkyvy.

Spoluhráč Oliver Kapanen o něm prohlásil, že „si toho na sebe nakládá moc“.

„Tlak na sebe nevyvíjím,“ ohradil se nyní ostravský rodák vůči otázce jednoho z novinářů a pohlédl kolem sebe. „Vy jste ti, co ho tvoříte. Já jen odvádím svou práci a víc neřeším, neposlouchám vás. Když člověk nebude poslouchat média, bude v pohodě.“

Reagoval tak na aktuální situaci, kde se šance dočkal také Jacob Fowler, z farmy v Lavalu povolaný americký mladík. Byť vedení Canadiens prohlásilo, že jeho povýšení nesouvisí s nejistými výkony dua nad ním a že ani není jisté, zda nastoupí, odkroutil si už dva starty.

Jakub Dobeš přijíždí slavit s kolegy z Montrealu výhru nad Torontem.

„Tady je to interní soutěž, on je skvělý kluk a skvělý gólman. Všechno v šatně funguje, jak má, panuje tam zdravé prostředí,“ zareagoval Dobeš. „Lidi mimo nás se snažíte nevnímat, spíš si chcete vytvářet rodinnou atmosféru. Já tady mám svou druhou rodinu a to je vše, na čem záleží.“

Kdyby neobstál v dvojitém oslabení, v němž při přesunu proti Hymanovi vytáhl i zákrok zápasu, dost možná teď Montreal čelí další, ještě silnější kritice.

Ale na kdyby nesejde. Dobeše, který minimálně na pár dní utišil propírané brankářské trable, zaslouženě vyhlásili první hvězdou utkání.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
NY Rangers vs. AnaheimHokej - - 16. 12. 2025:NY Rangers vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:00
  • 2.26
  • 4.13
  • 2.66
Tampa vs. FloridaHokej - - 16. 12. 2025:Tampa vs. Florida //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:00
  • 2.14
  • 3.97
  • 2.93
Winnipeg vs. OttawaHokej - - 16. 12. 2025:Winnipeg vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:30
  • 2.21
  • 3.88
  • 2.85
Dallas vs. Los AngelesHokej - - 16. 12. 2025:Dallas vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
16. 12. 02:00
  • 2.16
  • 3.87
  • 2.94
St. Louis vs. NashvilleHokej - - 16. 12. 2025:St. Louis vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
16. 12. 02:00
  • 2.35
  • 3.90
  • 2.65
Kuopio vs. BrynäsHokej - - 16. 12. 2025:Kuopio vs. Brynäs //www.idnes.cz/sport
16. 12. 17:30
  • 2.20
  • 4.65
  • 2.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

Dobeš zastavil hvězdy a uklidnil Montreal. Neposlouchám vás, vzkázal novinářům

Brankář Jakub Dobeš posílá kotouč o mantinel.

Šest minut uběhlo a bylo zle. Faulující Montreal se proti silné přesilovkové formaci Edmontonu v čele s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem postavil na plné dvě minuty jen ve třech hráčích....

15. prosince 2025  12:47

Dobeš s Vejmelkou v NHL slavili výhry, Vladař pomohl zákroky k bodu

Jakub Dobeš čelí Connoru McDavidovi.

V nedělních zápasech hokejové NHL se představila trojice českých gólmanů. Jakub Dobeš byl s 27 zákroky zvolen první hvězdou u výhry Montrealu 4:1 nad Edmontonem, Karel Vejmelka s Utahem slavil...

15. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:18

Evropské možnosti si ozkoušel, nyní Rulík vyráží do Ameriky. Kdo je ve hře?

Porada českých hokejistů v utkání proti Finsku.

Filip Chlapík odjížděl ze Švýcarských her se dvěma góly a asistencí, jeho sparťanský parťák Michael Špaček se stejným počtem bodů, jen v prohozeném gardu. Dařilo se Romanu Červenkovi a prosadili se i...

15. prosince 2025  6:35

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Česko - Finsko, mela před domácí brankou.

Hokejová reprezentace má za sebou poslední zkoušku před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry zakončila na druhém místě. Po dvou vydřených výhrách s Finskem a Švýcarskem zakončila turnaj debaklem...

14. prosince 2025  19:11

Finové zdolali na závěr Švýcarských her domácí výběr, rozhodl Puljujärvi

Saku Mäenalanen v souboji o puk s Dariem Simionem.

Finové porazili v závěrečném utkání Švýcarských her v Curychu domácí reprezentaci 4:3 v prodloužení. Seveřané na druhém turnaji Euro Hockey Tour v sezoně poprvé bodovali a skončili třetí, úřadující...

14. prosince 2025  19:05

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

14. prosince 2025  15:40

Rulík: Kluci jsou nemocní, odešly nám síly. Se Švédy kousal nejvyšší prohru u týmu

Andre Petersson se snaží zasunout puk za Petra Kváču.

Úsměvy, zvednuté ruce, oslavná potřesení rukou. Takové emoce jste neviděli u českých hokejistů, nýbrž u těch švédských, kteří si s národním týmem v nedělním utkání na Švýcarských hrách poradili hravě...

14. prosince 2025  15:35

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

14. prosince 2025  13:37,  aktualizováno  14:15

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

14. prosince 2025  12:56

Palát asistoval u dvou gólů, Dostál se vrátil do brány Anaheimu

Útočník New Jersey Devils Connor Brown slaví se spoluhráči gól do prázdné...

Sobotní bohatý program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 4:1 nad Anaheimem, kterou dvěma asistencemi podpořil český útočník Ondřej Palát. V bráně Ducks se po návratu z marodky představil Lukáš...

14. prosince 2025  7:13,  aktualizováno  9:41

Hala v Miláně? Nevím, jak si to představují, řekl Rulík k táhlé stavbě. Je ale optimista

Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Za mořem vyvolává rozpaky i starosti, zvlášť když má Santa Giulia Arena v Miláně už za 53 dní hostit první hokejové klání na únorové zimní olympiádě. Kouč české reprezentace Radim Rulík taky neskrývá...

14. prosince 2025  8:21

Česká oběť havárie v SSSR. Stalin junior pád letadla ve sněhové bouři utajil

Premium
Zdeněk Zikmund (pátý zleva) byl po druhé světové válce hvězdou a kapitánem...

Podobně jako lékař Jurij Živago z proslulého Pasternakova románu se v nemilosrdné mašinerii ruských dějin zmítal Zdeněk Zikmund. Syn českých rodičů, výtečný sportovec, milovaný otec, bratr a manžel....

14. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.