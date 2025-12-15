„Dlouhodobě je sledujete, tušíte, jak se chovají a o co se snaží,“ popisoval čtyřiadvacetiletý gólman v obležení zámořských médií postup při bránění speciální lajny soupeře. „V sezoně jsme s nimi už hráli, tak jsem se jen pokoušel předjímat, co udělají. A oni to nakonec přesně tak dělali!“
Krátce nato poděkoval spoluhráčům a oceňoval je. „Není to jen o mně,“ dodával.
„Právě on se ale v tu chvíli stal tím nejlepším mužem na ledě. On nám pomohl, že jsme se zase rozjeli,“ zdůrazňoval zkušený zadák Mike Matheson.
Canadiens pak o triumfu rozhodli góly ve druhé a třetí části, dva z nich sami dali v početních převahách. Dobeš pak o nulu přišel v 53. minutě po Hymanově gólu.
McDavid zapsal sekundární asistenci. To bylo ale vše, co se hlavním postavám soutěže v řadách Oilers povedlo. Draisaitl zůstal bez bodu, domácí gólman po skvělém výkonu se sedmadvaceti zákroky.
Takový zápas potřeboval jak on, tak klub. Ještě když sídlí v tradičním hokejovém městě, kde očekávání a tlak bývají ohromné. Zrovna brankáři se ocitali pod palbou. Jednička Samuel Montembeault je z formy, přesto dostávala příležitosti na úkor rozjetého Čecha.
Dobeš zkraje sezony válel, měl ve svých úvodních šesti zápasech stoprocentní bilanci. Jenže pak přes týden nedostal příležitost, pauzíroval na střídačce a následně se v dalším klání po první porážce rozplakal. Dál už také zaznamenával výkyvy.
Spoluhráč Oliver Kapanen o něm prohlásil, že „si toho na sebe nakládá moc“.
„Tlak na sebe nevyvíjím,“ ohradil se nyní ostravský rodák vůči otázce jednoho z novinářů a pohlédl kolem sebe. „Vy jste ti, co ho tvoříte. Já jen odvádím svou práci a víc neřeším, neposlouchám vás. Když člověk nebude poslouchat média, bude v pohodě.“
Reagoval tak na aktuální situaci, kde se šance dočkal také Jacob Fowler, z farmy v Lavalu povolaný americký mladík. Byť vedení Canadiens prohlásilo, že jeho povýšení nesouvisí s nejistými výkony dua nad ním a že ani není jisté, zda nastoupí, odkroutil si už dva starty.
„Tady je to interní soutěž, on je skvělý kluk a skvělý gólman. Všechno v šatně funguje, jak má, panuje tam zdravé prostředí,“ zareagoval Dobeš. „Lidi mimo nás se snažíte nevnímat, spíš si chcete vytvářet rodinnou atmosféru. Já tady mám svou druhou rodinu a to je vše, na čem záleží.“
Kdyby neobstál v dvojitém oslabení, v němž při přesunu proti Hymanovi vytáhl i zákrok zápasu, dost možná teď Montreal čelí další, ještě silnější kritice.
Ale na kdyby nesejde. Dobeše, který minimálně na pár dní utišil propírané brankářské trable, zaslouženě vyhlásili první hvězdou utkání.