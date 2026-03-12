Jak si Dobeš upevňuje pozici v Montrealu: jisté výkony, hecování publika i skromnost

Většina českých gólmanů si cestu do NHL musela postupně vybojovat přes sledované evropské štace, národní tým či sezony ve farmářské AHL. Ti šťastnější první roky v zámoří sbírali zkušenosti z pozic náhradníků v nejlepší lize světa.
Ostravský rodák je trochu jiný případ. Šel přes univerzitu, například v mládežnických reprezentačních výběrech se téměř vůbec neobjevoval.
Dobeš vychytal Nečase a spol., fanoušci skandovali jeho jméno. Říká si o jedničku?
Přesto dokázal prorazit v jedné z nejsledovanějších organizací z Original Six. A to si hrdí Kanaďané jen tak někoho z noviců na klíčovém postu neoblíbí.
O to více ve frankofonním Montrealu, kde stále vzpomínají na legendy Kena Drydena, Patricka Roye či Careyho Price. Poslední roky plnil roli jedničky místní Samuel Montembeault.
Dobeš si fanoušky naklonil už v minulém ročníku, kdy ještě pendloval mezi AHL a prvním týmem. Nakonec v součtu základní části a play off posbíral 19 startů za slavné Canadiens. V nové sezoně své výkony ještě povýšil.
V bráně působí uhlazenějším stylem, a když nastupuje, Montreal často vítězí. Po úvodních 31 startech má na kontě 21 výher, kdežto zkušenější Montembeault z 25 duelů slavil desetkrát.
Po nedávném vítězném derby s Torontem (3:1) jej fanoušci několikrát vyvolávali: „Doby, Doby, Doby!“
Což český brankář skromně komentoval: „Vím, že fanoušci často skandují jména Lanera (obránce Lane Hutson), Demiho (útočník Ivan Děmidov) nebo Colea (útočník Cole Caufield). Upřímně ale nedokážu posoudit, na koho reagují nejhlasitěji. Z mého pohledu to byl normální zápas. Měl jsem tam pár dobrých zákroků, celkově to byl vydařený týmový výkon.“
Pyšný mohl být třeba, když v první třetině pohotově vyrazil pokus, který zblízka vyslal Dakota Joshua. „Byl to jenom reflex. Ještě jsem to ani neviděl, musím se podívat na záznam,“ hodnotil Dobeš.
DOBERMANNNN pic.twitter.com/caktFrOwJa— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) March 10, 2026
Dalšího potlesku se dočkal při vyhlašování tří hvězd zápasu, k publiku, které potěšil vychytanou výhrou, gestikuloval a žádal co nejbouřlivější reakci.
„Fanoušci jsou tady šílení, když je trochu vyhecuju, tak na to umí reagovat. Myslím si, že si to zaslouží, za to jak nás celou sezonu podporují.“
V počtu výher v poměru k odehraným zápasům se Dobeš řadí k ligové elitě, statistikám ovšem nepřikládá až tak velkou váhu. „Moc se na ně nedívám. Myslím si, že to nedokresluje přesně situaci, co se v sezoně děje. Když gólman nenastupuje tak často, více se bojí udělat chybu. S větším vytížením je to pak už rutina.“
A sebevědomé výkony v Montrealu náležitě oceňují.