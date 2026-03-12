Premium

Jak si Dobeš upevňuje pozici v Montrealu: jisté výkony, hecování publika i skromnost

Martin Korbáš
  10:30
Ve čtyřiadvaceti letech a své první kompletní sezoně v NHL si Jakub Dobeš pomalu ale jistě buduje pozici jedničky ve svém týmu. Výkonů českého brankáře si cení nejen trenéři a vedení Montreal Canadiens, ale také fanoušci jednoho z nejtradičnějších klubů NHL.
Jakub Dobeš slaví s fanoušky Montreal Canadiens.

Jakub Dobeš slaví s fanoušky Montreal Canadiens. | foto: Eric BolteReuters

Max Domi se snaží zasunou kotouč zpoza branky za Jakuba Dobeše.
Jakub Dobeš (vpravo) vychytal výhru Montreal Canadiens, gratuluje mu parťák...
Jakub Dobeš chytá puk do lapačky v utkání s Minnesotou.
Gólman Jakub Dobeš (Montreal Canadiens) zasahuje proti pokusu Reillyho Smithe...
20 fotografií

Většina českých gólmanů si cestu do NHL musela postupně vybojovat přes sledované evropské štace, národní tým či sezony ve farmářské AHL. Ti šťastnější první roky v zámoří sbírali zkušenosti z pozic náhradníků v nejlepší lize světa.

Ostravský rodák je trochu jiný případ. Šel přes univerzitu, například v mládežnických reprezentačních výběrech se téměř vůbec neobjevoval.

Dobeš vychytal Nečase a spol., fanoušci skandovali jeho jméno. Říká si o jedničku?

Přesto dokázal prorazit v jedné z nejsledovanějších organizací z Original Six. A to si hrdí Kanaďané jen tak někoho z noviců na klíčovém postu neoblíbí.

O to více ve frankofonním Montrealu, kde stále vzpomínají na legendy Kena Drydena, Patricka Roye či Careyho Price. Poslední roky plnil roli jedničky místní Samuel Montembeault.

Dobeš si fanoušky naklonil už v minulém ročníku, kdy ještě pendloval mezi AHL a prvním týmem. Nakonec v součtu základní části a play off posbíral 19 startů za slavné Canadiens. V nové sezoně své výkony ještě povýšil.

Max Domi se snaží zasunou kotouč zpoza branky za Jakuba Dobeše.

V bráně působí uhlazenějším stylem, a když nastupuje, Montreal často vítězí. Po úvodních 31 startech má na kontě 21 výher, kdežto zkušenější Montembeault z 25 duelů slavil desetkrát.

Po nedávném vítězném derby s Torontem (3:1) jej fanoušci několikrát vyvolávali: „Doby, Doby, Doby!“

Což český brankář skromně komentoval: „Vím, že fanoušci často skandují jména Lanera (obránce Lane Hutson), Demiho (útočník Ivan Děmidov) nebo Colea (útočník Cole Caufield). Upřímně ale nedokážu posoudit, na koho reagují nejhlasitěji. Z mého pohledu to byl normální zápas. Měl jsem tam pár dobrých zákroků, celkově to byl vydařený týmový výkon.“

Pyšný mohl být třeba, když v první třetině pohotově vyrazil pokus, který zblízka vyslal Dakota Joshua. „Byl to jenom reflex. Ještě jsem to ani neviděl, musím se podívat na záznam,“ hodnotil Dobeš.

Dalšího potlesku se dočkal při vyhlašování tří hvězd zápasu, k publiku, které potěšil vychytanou výhrou, gestikuloval a žádal co nejbouřlivější reakci.

„Fanoušci jsou tady šílení, když je trochu vyhecuju, tak na to umí reagovat. Myslím si, že si to zaslouží, za to jak nás celou sezonu podporují.“

V počtu výher v poměru k odehraným zápasům se Dobeš řadí k ligové elitě, statistikám ovšem nepřikládá až tak velkou váhu. „Moc se na ně nedívám. Myslím si, že to nedokresluje přesně situaci, co se v sezoně děje. Když gólman nenastupuje tak často, více se bojí udělat chybu. S větším vytížením je to pak už rutina.“

A sebevědomé výkony v Montrealu náležitě oceňují.

Výsledky

