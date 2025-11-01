Premium

Velká pocta pro Dobeše. Českého brankáře vyhlásili v NHL třetí hvězdou měsíce

Autor:
  19:37
Montrealský brankář Jakub Dobeš byl v NHL vyhlášen třetí hvězdou měsíce. Českého gólmana, který v říjnu vyhrál všech šest zápasů, předčili v anketě jen útočníci Jack Eichel z Vegas a Mark Scheifele z Winnipegu.
Čtyřiadvacetiletý Dobeš ve své druhé sezoně v NHL zatím nepoznal porážku. V šesti vítězných utkáních měl průměr 1,97 inkasované branky a úspěšnost zákroků 93 procent.

Vzhledem k tomu, že v minulém ročníku nastoupil jen v 16 zápasech, je považován za nováčka. Mezi brankáři je teprve desátým nováčkem v historii, který vyhrál úvodních šest utkání v sezoně. Delší sérii měli jen Bob Froese, Martin Jones (oba osm zápasů), Wayne Thomas a Brent Johnson (oba sedm zápasů).

Další české eso v NHL? Dobeš září, říká si o olympiádu. Jsem pyšný, chválí ho kapitán

Montreal je i díky Dobešovi druhý ve Východní konferenci. Zbylá utkání za Canadiens odchytal Samuel Montembeault, jenž si připsal dvě výhry a tři porážky.

Eichel, který před startem do sezony podepsal novou osmiletou smlouvu na 108 milionů dolarů, nasbíral v 11 říjnových zápasech devět gólů a 11 asistencí a vede produktivitu NHL. Scheifele je druhý s devíti brankami a devíti asistencemi.

