Velká pocta pro Dobeše. Českého brankáře vyhlásili v NHL třetí hvězdou měsíce

Čtyřiadvacetiletý Dobeš ve své druhé sezoně v NHL zatím nepoznal porážku. V šesti vítězných utkáních měl průměr 1,97 inkasované branky a úspěšnost zákroků 93 procent.
Vzhledem k tomu, že v minulém ročníku nastoupil jen v 16 zápasech, je považován za nováčka. Mezi brankáři je teprve desátým nováčkem v historii, který vyhrál úvodních šest utkání v sezoně. Delší sérii měli jen Bob Froese, Martin Jones (oba osm zápasů), Wayne Thomas a Brent Johnson (oba sedm zápasů).
|
Další české eso v NHL? Dobeš září, říká si o olympiádu. Jsem pyšný, chválí ho kapitán
Montreal je i díky Dobešovi druhý ve Východní konferenci. Zbylá utkání za Canadiens odchytal Samuel Montembeault, jenž si připsal dvě výhry a tři porážky.
Eichel, který před startem do sezony podepsal novou osmiletou smlouvu na 108 milionů dolarů, nasbíral v 11 říjnových zápasech devět gólů a 11 asistencí a vede produktivitu NHL. Scheifele je druhý s devíti brankami a devíti asistencemi.