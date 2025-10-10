Slafkovský se smál zářícímu Dobešovi: Bláznivý styl chytání! Nechápu, jak to dělá

„Je to mladý gólman s trochu bláznivým stylem. Směju se, když ho vidím chytat, protože nevím, jak to dělá. Nějak to ale funguje,“ ocenil Dobeše slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Český brankář čelil 31 střelám Detroitu, Red Wings je rozvrstvili téměř vyrovnaně mezi všechny třetiny.
Inkasoval jedinkrát, když se po necelých čtyřech minutách prosadil z přesilovky kapitán Dylan Larkin.
Jenže Canadiens předvedli skvělý obrat, ještě do úvodní sirény se trefili třikrát, další dva góly přidali ve druhém dějství.
„Prostě jsme jenom odehráli zápas. Nehráli jsme tak, abychom vyhráli,“ mrzelo kouče poražených Todda McLellana.
Dobešův protějšek John Gibson vydržel mezi třemi tyčemi jen lehce přes 37 minut, po páté brance ho trenérský štáb Detroitu vystřídal.
Přitom oproti českému gólmanovi měl méně práce, jenže dokázal zastavit pouze osm pokusů Montrealu ze 13. Jeho náhradník Cam Talbot už neinkasoval, i když ani on neměl tolik napilno – za necelých 23 minut na něj šly čtyři střely.
Jenže kanadský celek výrazně menší střeleckou produkci řešit nemusel, dokázal být totiž nesmírně produktivní. Úspěšnost střelby dostal na výborných 29,4 %.
„Je skvělé vidět, že dokážeme takto skórovat, ale musíme to dokazovat každý zápas,“ hodnotil Slafkovský, který zaznamenal poslední gól svého týmu.
Tradiční klub se ale také na druhé straně opíral o jistého Dobeše, jenž pochytal 96,8 % pokusů soupeře.
Vyznamenal se především proti Alexi DeBrincatovi. Americký forvard si najížděl z levé strany a ještě z prostoru kruhu vystřelil. Dobeš zasáhl betony, navíc si poradil i s následnou dorážkou zblízka do odkrytého prostoru.
Montreal tak po úvodní porážce 2:5 v Torontu slavil první body do tabulky. „Myslím, že jsme byli dobří v obou zápasech. Kluci jsou odhodlaní dělat to, co od nich vyžadujeme,“ pochvaloval si výkon svěřenců trenér Martin St. Louis.
Ten už před sezonou nastínil, že Dobeš dostane pravidelný prostor za jedničkou Samem Montembeaultem. Především pak v momentech, kdy Canadiens hrají dvě utkání ve dvou dnech, jako tomu bylo nyní.
V minulé sezoně zasáhl český brankář i s play off do celkem 19 zápasů, úspěšnost zákroků udržel nad 90 procenty a v červenci uzavřel novou smlouvu na další dva roky.
Do nového ročníku vstoupil skvostně. Téměř jako při prosincové premiéře, kdy dokonce udržel čisté konto proti Floridě.