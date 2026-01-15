Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Půjde Dobeš na farmu? Český brankář doplácí na šachy v týmu, kouč z debat pění

Autor:
  16:45
Na první dobrou se to nezdá, ale v Montrealu panují samé zmatky. Alespoň pohledem brankářů. Ti se totiž v řadách Canadiens točí hned tři bez stanovené jedničky. Jakub Dobeš, který sezonu hokejové NHL skvěle rozjel, na širokou rotaci dojíždí. V týdnu nastoupil teprve do druhého utkání v novém roce, aby se den nato už potřetí nevešel do sestavy. „Nerozumím tomu, netuším, co se děje,“ pravil upřímně český gólman.
Brankář Montrealu Canadiens Jakub Dobeš si upravuje rukavici v utkání proti...

Brankář Montrealu Canadiens Jakub Dobeš si upravuje rukavici v utkání proti Coloradu. | foto: David ZalubowskiAP

Jakub Dobeš (75) v bráně Montreal Canadiens čelí tlaku hráčů Vancouver Canucks,...
Elias Pettersson (40) z Vancouver Canucks skóruje proti Montreal Canadiens,...
Max Sasson (63) z Vancouver Canucks skóruje proti Montreal Canadiens, překonaný...
Jakub Dobeš z Montreal Canadians zastavuje Williama Carriera z Carolina...
118 fotografií

Postup Montrealu budí rozpaky. Všichni vědí, že jejich model se třemi brankáři může fungovat maximálně na přechodnou dobu a připustil to i generální manažer Kent Hughes.

„V ideálním případě nebudeme mít dlouhodobě tři brankáře,“ sdělil nejprve stroze novinářům.

Na jedné straně má očekávanou jedničku Samuela Montembeaulta, kterého ale trápí výkonnostní výkyvy. Canadiens od něj po předešlých čtyřech sezonách v klubu těžko upouští a bylo to znát i v době, kdy dál dostával šance, ač ho hned zkraje ročníku přechytával Dobeš.

Dobeš zastavil hvězdy a uklidnil Montreal. Neposlouchám vás, vzkázal novinářům

Ten se nachází v jiné pozici. Je mu čtyřiadvacet, o pět let méně než Montembeaultovi. Do ročníku vletěl, oslnil šesti výhrami v řadě, ale těžko mohl vysoký standard držet. Dál už viditelně postrádal konzistenci.

Příležitost tak dostal jedenadvacetiletý Fowler, kterého s Dobešem spojuje stejná situace, oba jsou mladí a potřebují vysoké vytížení.

„Brankář, co hraje nejlépe, bude hrát nejvíc,“ poznamenal Hughes. „Tak to bylo, když sem přišel Sam a místo si vychytal. Teď má za sebou skvělé zápasy po špatném období. Nikdy jsme o něm nepochybovali a jsme přesvědčení, že se vrací do formy... U Fowlera platil v létě plán, že zůstane na farmě v AHL. Co se ale týče jeho mentální stránky a přístupu, jako mladíček vážně nepůsobí.“

V konkurenci dvou příběhů pak stojí Dobeš. Stranou hlavního zájmu.

Alex Ovečkin (8) a Andrew Mangiapane (88) z Washington Capitals slaví gól proti Montreal Canadiens, překonal Jakuba Dobeše.

„Snažím se pouze dokázat, že sem patřím,“ líčil ostravský rodák po úterní výhře nad Vancouverem (6:3), při teprve druhém startu v kalendářním roce 2026. „Ano, cítil jsem se pod tlakem, ale ten je vždy dobrý. S ním si vedu lépe a funguju tak každý den už rok, kdy se neustále obávám, jestli tady budu, nebo ne. Teď je to jiné, protože už jsem tu sezonu začal. Ale pořád nic nemám jisté a bojuju o přežití. Takový už je můj příběh.“

Před novináři se rozpovídal o nesnadném životě brankáře. A při šachování Canadiens to platí tuplem. Jeden den hraje, další kouká ze střídačky, nebo dokonce z tribuny: „Není to tak, jak si můžete myslet. Sedíte a možná si říkáte, že necítíme tlak? Ale on je reálně obrovský.“

Zmiňovaný počet jeho dvou odchytaných lednových zápasů se táhne do ještě delšího období. Pro Dobeše představují jediná soutěžní klání za tři a půl týdne. S tím se může těžko posouvat.

Zkraje měsíce ještě inkasoval pětkrát od Caroliny, i tehdy ale vychytal vítězství (7:5), kterých má z bojující trojice suverénně nejvíc, hned čtrnáct z dvaadvaceti utkání.

Jakub Dobeš (75) v bráně Montreal Canadiens čelí tlaku hráčů Vancouver Canucks, řadí se k nim David Kämpf (64).

Přesto od novináře z prestižního tradičního deníku Montreal Gazzette dostal otázku, zda nepřemýšlí nad hrozícím přesunem na farmu do Lavalu, který opustil vysoce nadaný talent Fowler.

„Myslím, že mám opravdu dobrou sezonu, v téhle lize se počítá každá výhra. Když je sbírám a teď bych putoval dolů, nerozuměl bych tomu. Ale tohle rozhodnutí není na mně, já se jen snažím dokazovat, že sem patřím. Pokud budu dál vyhrávat, bude to v pohodě. Rád bych vám řekl něco víc, ale nemám žádnou odpověď, protože netuším, co se děje,“ reagoval.

K vcelku logickým dohadům se posléze vyjádřil i rozlícený trenér Martin St. Louis: „Někdo jste se ho ptal, jestli půjde do Lavalu? To po zápase není zrovna moc vhodná otázka. Ať jste to byl kdokoliv, to fakt nebyl dobrý dotaz!“

Martin. St. Louis stojí na lavičce Montrealu.

Nejasnosti ale viditelně panují jak mezi gólmany, tak v klubu, který si do spletité situace naběhl sám. Čistě statisticky si nejlépe vede Američan Fowler, jediný s úspěšností zákroků přes 90 procent a 2,5 inkasovanými góly na zápas. Avšak zároveň s bilancí čtyř výher a pěti porážek.

Pak následuje Čech Dobeš. Úspěšnost 88,8 %, v průměru se třemi inkasovanými góly. A nejhůře je na tom Kanaďan Montembeault (87,4 %; 3,35 branky na utkání) s devatenácti starty a osmi triumfy. Ovšem s důvěrou, kterou si přenáší z předešlých ročníků, navrch se čtyřmi skvělými výkony v řadě, kdy třikrát uspěl a zastavil 92 % střel.

Chaotická trojčlenka se tak s kanadským klubem táhne už přes měsíc, kdy 9. prosince povoval Fowlera. Jak zmatky vyřeší?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Sparta vs. KometaHokej - 42. kolo - 15. 1. 2026:Sparta vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
15. 1. 18:30
  • 1.78
  • 4.45
  • 3.89
Columbus vs. VancouverHokej - - 16. 1. 2026:Columbus vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
16. 1. 01:00
  • 2.01
  • 4.25
  • 3.22
Washington vs. San JoseHokej - - 16. 1. 2026:Washington vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
16. 1. 01:00
  • 1.92
  • 4.26
  • 3.45
Pittsburgh vs. PhiladelphiaHokej - - 16. 1. 2026:Pittsburgh vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
16. 1. 01:00
  • 2.01
  • 4.15
  • 3.26
Buffalo vs. MontrealHokej - - 16. 1. 2026:Buffalo vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
16. 1. 01:00
  • 2.70
  • 4.07
  • 2.33
Boston vs. SeattleHokej - - 16. 1. 2026:Boston vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
16. 1. 01:00
  • 1.97
  • 4.19
  • 3.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Improvizovaná tribuna při hokejových hrách v Brně pojmula 21 500 fanoušků. (8....

Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500...

Půjde Dobeš na farmu? Český brankář doplácí na šachy v týmu, kouč z debat pění

Brankář Montrealu Canadiens Jakub Dobeš si upravuje rukavici v utkání proti...

Na první dobrou se to nezdá, ale v Montrealu panují samé zmatky. Alespoň pohledem brankářů. Ti se totiž v řadách Canadiens točí hned tři bez stanovené jedničky. Jakub Dobeš, který sezonu hokejové NHL...

15. ledna 2026  16:45

Smůla a nejistota pro národní tým. Vladař se v NHL zranil, přijde o olympiádu?

Dan Vladař z Philadelphia Flyers a letící puk

Přesně čtyři týdny před úvodním zápasem na olympijských hrách proti Kanadě musí čeští hokejisté řešit nepříjemnou situaci. Brankář Dan Vladař z Philadelphie se totiž v nočním utkání NHL proti Buffalu...

15. ledna 2026  13:17

Kocha nakopla olympijská nominace. Hned se dočkal první branky

Obránce Ocelářů Patrik Koch naráží na mantinel mladoboleslavského útočníka...

Čech Tomáš Kundrátek a Slováci Libor Hudáček, Patrik Koch a Martin Marinčin jsou z třineckých hokejistů v nominaci na únorové olympijské hry. „Doufal jsem a věřil, že to vyjde,“ řekl k nominaci Koch,...

15. ledna 2026  11:11

Vladař kvůli zranění střídal, Rangers schytali další drtivý debakl

Hokejisté Ottawa Senators slaví gól v zápase s New York Rangers, pokořeným je...

Po bodových hodech českých reprezentantů z posledních dní v NHL přinesl středeční program pro změnu špatnou zprávu. Gólman Philadelphie Dan Vladař kvůli zranění odstoupil po první třetině na ledě...

15. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  8:08

Stříbrný junior Kubiesa dvakrát skóroval, Vsetín ale výhru uhájil

Útočník Matěj Kubiesa z Frýdku-Místku slaví gól.

Jihlava ve 40. kole první hokejové ligy potvrdila roli favorita, druhý celek tabulky zvítězil na domácím ledě 4:3 nad Táborem. Vyhráli i další favorité Litoměřice, Kolín a Vsetín, zato nová trojice...

14. ledna 2026  21:44

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

14. ledna 2026  17:45

Snad jsou temné časy pryč. Anaheim zlomil bídnou sérii, Dostál po delší době zazářil

Lukáš Dostál se raduje se spoluhráči z Anaheimu z výhry nad Dallasem.

Na ten moment čekali dlouho. Konkrétně 24 dní. Po takové době hokejisté Anaheimu konečně zvítězili. Navíc proti Dallasu, jednomu z favoritů celé NHL. „Když hrajeme, jak máme, výsledky se dostaví,“...

14. ledna 2026  15:40

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

14. ledna 2026

Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy

Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor...

Zleva? Borovice! Zprava? Dobrý! Vrch Dobrý. V romantických kulisách, které při úterní inspekci zvýrazňoval sníh, si český hokej po dvou letech užije zápasy pod širým nebem. Hlavním bodem Povrly...

14. ledna 2026  13:56

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

14. ledna 2026  11:02

Potřebujeme už doma začít vyhrávat, ví Řepík. Knot vzpomínal na svůj debut

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Když na Vánoce odjížděli na Spengler Cup, patřilo jim v tabulce druhé místo. Jenže návrat do hokejové extraligy nevyšel Pražanům podle představ. Po třech porážkách se však v novém roce konečně...

14. ledna 2026  9:50

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

14. ledna 2026  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.