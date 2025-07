Přijdou Češi o brankáře v NHL? Dobeš odhodlaně hlásí: Jsem zvyklý bojovat

Na takové soudy je ještě příliš brzy, navíc Dobeš před startem přípravy se spoluhráči hlásí: „O místo bojuju každý rok, není to pro mě nic nového. Do kempu přijdu připravený a pokusím se dostat do týmu. Věřím si.“

V minulém ročníku odchytal za Canadiens 16 zápasů, další tři pak v play off. V té nadcházející by chtěl za jedničkou Samem Montembeaultem nastoupit do branky víckrát, ale zálusk si na zápasové vytížení dělá i nová posila Kaapo Kähkonen.

Finský gólman se ovšem nemůže usadit v žádném klubu delší dobu. Po nadějných štacích v Minnesotě a San Jose, kde plnil roli dvojky, vystřídal postupně New Jersey, Winnipeg, Colorado, znovu Winnipeg a Floridu.

Alex Ovečkin (8) a Andrew Mangiapane (88) z Washington Capitals slaví gól proti Montreal Canadiens, překonal Jakuba Dobeše.

Za dvě sezony v těchto klubech ale odchytal v NHL jen sedm zápasů. Dlouho přitom platil za gólmana s velkým potenciálem, brzy se stal ve finském Lukko jedničkou. Teď ho čeká už osmá sezona v zámoří, zkusí se prosadit přes Dobeše v Montrealu.

„Těším se. Každý hráč, co se k nám přidá a podepíše s klubem, je pro organizaci přínosný. Je to dobré pro konkurenci,“ pravil Dobeš pro quebeckou rádiovou stanici BPM Sports.

Navíc Montreal Dobešovi věří. Když dostal šanci, chopil se jí skvěle. Proto vedení klubu příliš dlouho neváhalo a hned na začátku července se s ním domluvilo na nové dvouleté spolupráci.

„Mým cílem bylo zůstat v Montrealu, podepsat alespoň na rok, na dva. Délka je pro mě perfektní, chci tu být, jak nejdéle to půjde, miluju to tady,“ řekl o kontraktu.

„A spokojený jsem i s penězi, loni jsem hrál v AHL za nepříliš vysoký výdělek. Dostat jednocestnou smlouvu je pro mě velký úspěch, za který jsem vděčný,“ dodal.

V uplynulé sezoně naskočilo do NHL hned devět českých brankářů. Věděli byste, který z nich měl vůbec nejvyšší úspěšnost zákroků?

Právě Dobeš, pochytal 90,9 % střel soupeřů. Statisticky se přehoupl dokonce i nad značně vytíženější jedničku Montembeaulta. „Sam je skvělý. Rád s ním pracuju, je to nejenom můj spoluhráč, ale také kamarád. Měl výbornou sezonu, oba na tom chceme stavět. Budeme dobré duo,“ nezvažuje Dobeš jakékoliv pochybnosti, že by měl o místo v týmu přijít.

Aktuálně se připravuje v St. Louis, kde svou zámořskou štaci před osmi započal. Chodil zde na střední školu, než se přes univerzitu dostal až na farmu a později i do NHL.

„K týmu jsem se přidal kolem Vánoc a nikdo jsme moc nevěděli, co nás čeká. Ale všichni se vyšvihli a udělali jsme velký krok vpřed až do play off. Proto jsem natěšený, co přijde v další sezoně,“ vyhlíží.

Montreal pomalu ukončuje přestavbu, která má vrátit klub na nejvyšší příčky. Doposud kladlo vedení největší důraz na vývoj hráčů, to se pomalu změní v očekávání po výsledcích.

I proto generální manažer Kent Hughes přivedl například elitního obránce Noaha Dobsona z New York Islanders. „Pro celý tým i brankáře je skvělé získat takového hráče. Těším se, až se potkáme. Naše obrana vypadá skvěle, sezony se už nemůžu dočkat,“ hlásí Dobeš.

Nejdřív ho ale čeká klasický předsezonní kemp a pár přípravných zápasů. Pokusí se ustrážit místo v týmu a pak mu co nejvíce pomoct udělat další pokrok.

Naposledy se Montreal jen tak tak probojoval do play off, kde vypadl v prvním kole s Washingtonem v pěti zápasech.

Teď by chtěl dojít dál. I s Dobešem v zádech.