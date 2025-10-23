Další české eso v NHL? Dobeš září, říká si o olympiádu. Jsem pyšný, chválí ho kapitán

Důvěru v brance dostal od kouče Martina St. Louise podruhé v řadě. Nejprve dovedl tým k vítězství doma proti Buffalu, teď zazářil i v Calgary.
Čelil 37 střelám, za záda mu prošla jen ta z hole vytáhlého krajana Adama Klapky. Jinak žádná. Úspěšnost zákroků vytlačil na 97,3 %.
„Věděli jsme, že budou házet puky na branku odkudkoliv. My jsme je dobře vytlačovali a blokovali, naše oslabení bylo taky velmi dobré. Viděl jsem většinu střel a i když jich měli opravdu hodně, měl jsem pocit, že jsme měli více šancí,“ mínil čtyřiadvacetiletý Dobeš po zápase.
V něm přechytal další gólmanský talent na druhé straně, Dustin Wolf se ve stejném věku stal oporou Flames, ale v noci se musel před Dobešem sklonit.
„Kdykoliv proti němu nastupuju, je velmi dobrý. Rád se s ním poměřuju, asi si i zasloužil výhru, ale cítil jsem, že já taky. A tentokrát jsem ho dostal!“ usmíval se český hokejista.
Montreal má s Dobešem v brankovišti v probíhající sezoně jednu jistotu. Kdykoliv do něj naskočí, slaví zisk dvou bodů.
|
Klapka se trefil proti Dobešovi, výhru ale nakonec bral český brankář
Stalo se tak už čtyřikrát ze čtyř případů, při loňské premiéře vstupoval do ročníku dokonce pěti výhrami v řadě. Což se mu povedlo jako druhému gólmanovi nováčkovi v historii NHL – první byl jistý Wayne Thomas mezi lety 1972 a 1974 v Montrealu.
„Věříme oběma našim brankářům. Ale Dobeš má skvělý start do sezony, jsme rádi, že ho máme v zádech. Kdykoliv nás může zachránit. Chytá fakt dobře, jsem na něj pyšný,“ přidal ještě Suzuki.
Dobeš se pere o místo jedničky se Samem Montembeaultem. Ten byl na toto místo favoritem, ale forma českého brankáře trenérům rozhodnutí komplikuje.
Může se stát, že oba odchytají podobný počet duelů a Montreal určí jedničku až směrem do play off. Pokud do něj samozřejmě postoupí, což se zatím jeví velmi pravděpodobně.
Canadiens totiž zvládli šest z osmi zápasů, Dobeš má podpis na většině z nich. Čímž si říká nejenom o pozornost v kanadské metropoli, ale také v Česku, konkrétně u reprezentačního trenéra Radima Rulíka.
Zaujal ho už loni, kdy ještě působil na farmě v Lavalu. „Výborný gólman. Roste nám další brankář, jsem přesvědčený, že do dvou let bude v NHL. Má to výborně nastavené v hlavě, pracovitý, veliký,“ říkal o něm tehdy.
„Vždycky je super, když vás někdo chválí. Ale netuším, co to bude znamenat, kvalitních českých brankářů je v NHL dost,“ reagoval Dobeš v rozhovoru pro iDNES.cz.
|
Že ho neznáte? Tak si zvykejte. Dobeš vlétl do NHL a Montreal se zamiloval
Jasnou jedničkou je Dostál v Anaheimu, na kterého Rulík sázel na MS před rokem v Praze a dá se očekávat, že velký prostor dostane i na olympiádě. Osvědčil se mu i Karel Vejmelka, v současnosti gólman číslo jedna v Utahu.
Ale třetí místo mezi brankáři v olympijské nominaci může být otevřené do poslední chvíle. Vladař, Mrázek nebo Vaněček mají šanci, ale je to právě Dobeš, kdo zatím z českých gólmanů vládne statistikám.
Inkasuje jen 1,47 gólu na zápas, pochytal 95 % střel. A pokud si parádní formu udrží a vyhnou se mu zranění, Hrám v Miláně se velmi přiblíží.