Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Další české eso v NHL? Dobeš září, říká si o olympiádu. Jsem pyšný, chválí ho kapitán

Autor:
  12:58
Asi se počítalo s tím, že dostane slušnou porci zápasů. Že si po minulé sezoně, kde se ukázal v NHL v solidní formě, řekne o stálé místo v Montrealu. Ovšem český hokejový brankář Jakub Dobeš v současnosti dokonce bojuje o místo jedničky, naposledy vychytal výhru na ledě Calgary (2:1P). „A my jsme rádi, že ho máme v zádech,“ hlásil kapitán Canadiens Nick Suzuki.

Důvěru v brance dostal od kouče Martina St. Louise podruhé v řadě. Nejprve dovedl tým k vítězství doma proti Buffalu, teď zazářil i v Calgary.

Čelil 37 střelám, za záda mu prošla jen ta z hole vytáhlého krajana Adama Klapky. Jinak žádná. Úspěšnost zákroků vytlačil na 97,3 %.

„Věděli jsme, že budou házet puky na branku odkudkoliv. My jsme je dobře vytlačovali a blokovali, naše oslabení bylo taky velmi dobré. Viděl jsem většinu střel a i když jich měli opravdu hodně, měl jsem pocit, že jsme měli více šancí,“ mínil čtyřiadvacetiletý Dobeš po zápase.

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens polapil v zápase s Calgary Flames pokus Morgana Frosta (16).

V něm přechytal další gólmanský talent na druhé straně, Dustin Wolf se ve stejném věku stal oporou Flames, ale v noci se musel před Dobešem sklonit.

„Kdykoliv proti němu nastupuju, je velmi dobrý. Rád se s ním poměřuju, asi si i zasloužil výhru, ale cítil jsem, že já taky. A tentokrát jsem ho dostal!“ usmíval se český hokejista.

Montreal má s Dobešem v brankovišti v probíhající sezoně jednu jistotu. Kdykoliv do něj naskočí, slaví zisk dvou bodů.

Klapka se trefil proti Dobešovi, výhru ale nakonec bral český brankář

Stalo se tak už čtyřikrát ze čtyř případů, při loňské premiéře vstupoval do ročníku dokonce pěti výhrami v řadě. Což se mu povedlo jako druhému gólmanovi nováčkovi v historii NHL – první byl jistý Wayne Thomas mezi lety 1972 a 1974 v Montrealu.

„Věříme oběma našim brankářům. Ale Dobeš má skvělý start do sezony, jsme rádi, že ho máme v zádech. Kdykoliv nás může zachránit. Chytá fakt dobře, jsem na něj pyšný,“ přidal ještě Suzuki.

Dobeš se pere o místo jedničky se Samem Montembeaultem. Ten byl na toto místo favoritem, ale forma českého brankáře trenérům rozhodnutí komplikuje.

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens schytal ránu od Ryana Lomberga (70) z Calgary Flames.
Jakub Dobeš v bráně Montreal Canadiens, přetlačuje se s Nazemem Kadrim z Calgary Flames.
Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens polapil v zápase s Calgary Flames pokus Morgana Frosta (16).
Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens schytal ránu od Ryana Lomberga (70) z Calgary Flames.
Jakub Dobeš (75) oslavuje výhru Montreal Canadiens.
75 fotografií

Může se stát, že oba odchytají podobný počet duelů a Montreal určí jedničku až směrem do play off. Pokud do něj samozřejmě postoupí, což se zatím jeví velmi pravděpodobně.

Canadiens totiž zvládli šest z osmi zápasů, Dobeš má podpis na většině z nich. Čímž si říká nejenom o pozornost v kanadské metropoli, ale také v Česku, konkrétně u reprezentačního trenéra Radima Rulíka.

Zaujal ho už loni, kdy ještě působil na farmě v Lavalu. „Výborný gólman. Roste nám další brankář, jsem přesvědčený, že do dvou let bude v NHL. Má to výborně nastavené v hlavě, pracovitý, veliký,“ říkal o něm tehdy.

„Vždycky je super, když vás někdo chválí. Ale netuším, co to bude znamenat, kvalitních českých brankářů je v NHL dost,“ reagoval Dobeš v rozhovoru pro iDNES.cz.

Že ho neznáte? Tak si zvykejte. Dobeš vlétl do NHL a Montreal se zamiloval

Jasnou jedničkou je Dostál v Anaheimu, na kterého Rulík sázel na MS před rokem v Praze a dá se očekávat, že velký prostor dostane i na olympiádě. Osvědčil se mu i Karel Vejmelka, v současnosti gólman číslo jedna v Utahu.

Ale třetí místo mezi brankáři v olympijské nominaci může být otevřené do poslední chvíle. Vladař, Mrázek nebo Vaněček mají šanci, ale je to právě Dobeš, kdo zatím z českých gólmanů vládne statistikám.

Inkasuje jen 1,47 gólu na zápas, pochytal 95 % střel. A pokud si parádní formu udrží a vyhnou se mu zranění, Hrám v Miláně se velmi přiblíží.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Pardubice vs. Č. BudějoviceHokej - 17. kolo - 23. 10. 2025:Pardubice vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:00
  • 1.67
  • 4.55
  • 4.13
NY Rangers vs. San JoseHokej - - 24. 10. 2025:NY Rangers vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
24. 10. 01:00
  • 1.63
  • 4.57
  • 4.75
NY Islanders vs. DetroitHokej - - 24. 10. 2025:NY Islanders vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
24. 10. 01:00
  • 2.28
  • 4.10
  • 2.65
Florida vs. PittsburghHokej - - 24. 10. 2025:Florida vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
24. 10. 01:00
  • 1.86
  • 4.26
  • 3.67
Tampa vs. ChicagoHokej - - 24. 10. 2025:Tampa vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
24. 10. 01:00
  • 1.58
  • 4.67
  • 5.04
Ottawa vs. PhiladelphiaHokej - - 24. 10. 2025:Ottawa vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
24. 10. 01:00
  • 2.04
  • 4.13
  • 3.19
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Další české eso v NHL? Dobeš září, říká si o olympiádu. Jsem pyšný, chválí ho kapitán

Asi se počítalo s tím, že dostane slušnou porci zápasů. Že si po minulé sezoně, kde se ukázal v NHL v solidní formě, řekne o stálé místo v Montrealu. Ovšem český hokejový brankář Jakub Dobeš v...

23. října 2025  12:58

Mandát o svých těžkých chvílích: Hledal jsem si na internetu, jak se zabít

Jeho příběh už zná snad každý hokejový fanoušek v republice. V roce 2020, ve svých pětadvaceti letech, si připadal neohroženě a fetoval. Bral kokain, který mu na dva roky přibrzdil nejen slibnou...

23. října 2025  12:17

Debut za stavu 0:6, pak čtyři tituly. Přátelé už mi můžou říkat legendo, žertuje Ptáček

František Ptáček ve středu asi prožíval zvláštní večer. V pražské O₂ areně sklízel ovace, když se od mateřské Sparty po výtečné hráčské kariéře dočkal ocenění a vstoupil do klubu legend....

23. října 2025  10:20

Klapka se trefil proti Dobešovi, výhru ale nakonec bral český brankář

Už čtvrtý hrací den hokejové NHL za sebou se český útočník střelecky prosadil proti svému krajanovi v bráně soupeře. Naposledy do dané série ve středu přispěl dlouhán Adam Klapka, jenž platil za...

23. října 2025  7:15,  aktualizováno  8:06

Sparta před legendami zaháněla malér. Zbytečně, báli jsme se vyhrát, říkal Kousal

Speciální dresy, utkání s puncem výjimečnosti. Možná i rozšíření Klubu legend sparťanské hokejisty vybičovalo k solidnímu vstupu do extraligového zápasu s Vítkovicemi. Jenže ten si Pražané...

22. října 2025  22:56

Litoměřice prohrály po nájezdech s Třebíčí, Frýdek-Místek bere výhru nad Vsetínem

Hokejisté Litoměřic v první lize podlehli 3:4 po samostatných nájezdech Třebíči a Slavia tak vede tabulku již o čtyři body. Stadion se dočkal alespoň bodu poté, co po úvodní třetině prohrával 0:3....

22. října 2025  22:05

Sparta - Vítkovice 5:4. Hosté smazali čtyřbrankové manko, pak rozhodl Krejčík

Nakonec se mohli radovat z vítězství, sparťanští hokejisté k němu ovšem v předehrávce 45. kola extraligy zvolili pořádně kostrbatou cestu. Proti Vítkovicím trestuhodně promrhali vedení 4:0, hosté se...

22. října 2025  21:28,  aktualizováno  21:59

Střet s vlakem připravil chlapce o nohu. Teď zkouší parahokej a už je v reprezentaci

Původně měl jiné plány. Bavit se s míčem, stát se profesionálním fotbalistou. Jenže když před Vánoci přišel tehdy čtrnáctiletý Matyáš Frýdl kvůli srážce s vlakem o levou nohu od kolena dolů, musel se...

22. října 2025  15:30

Bývalý kouč Ramsay se vrací na Slovensko, u reprezentace má pomáhat Országhovi

Do realizačního týmu slovenské hokejové reprezentace se vrací bývalý hlavní kouč Craig Ramsay. Čtyřiasedmdesátiletý Kanaďan nemohl ze zdravotních důvodů vést mužstvo na letošním mistrovství světa,...

22. října 2025  14:38

Boj o olympiádu a NHL. Jiříček a Špaček v rolích kamarádů i soků. Kdo bude slavit?

Premium

Jde o zcela unikátní situaci. Český hokej se nemůže pyšnit velkým množstvím špičkových obránců, přesto ti dva možná nejtalentovanější bojují na stejném území. David Jiříček a David Špaček válčí o...

22. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Mladému hokejistovi z Liberce zachránili na tréninku život, srdce ho na led nepustí

Nedávný trénink libereckých hokejových juniorů se změnil v nečekané drama. Útočníkovi Patriku Křížkovi se náhle zastavilo srdce a přežil jen díky duchapřítomnosti trenérů a rychlému příjezdu...

22. října 2025  11:38

Velký návrat kamaráda. Pastrňák vítal Marchanda v Bostonu, ten se rozplakal

Jakmile NHL zveřejnila rozpis zápasů pro sezonu 2025/26, fanoušci Bruins si toto datum zakroužkovali výraznou fixou. Zápas hokejistů Bostonu s Floridou nesliboval jen příjezd posledních vítězů...

22. října 2025  11:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.