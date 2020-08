Nešťastný pád na hlavu. Torontský obránce nemohl vstát, je v nemocnici

13:59 , aktualizováno 13:59

Zbývaly necelé dvě minuty do konce zápasu rozšířeného play off NHL a hokejisté Toronto Maple Leafs vedli 2:0 nad Columbusem, když se čas na čtvrt hodiny zastavil. Torontský bek Jake Muzzin nešťastně upadl hlavou na nohy soupeře a z ledu ho museli odvážet lékaři. Zafáčovaného na pojízdném lehátku rovnou do nemocnice.