Legendární hokejová hala přivítala první fanoušky na podzim 1983. Společně s Madison Square Garden v New Yorku a Climate Pledge Arenou v Seattlu patří k nejstarším stadionům v nejslavnější hokejové lize světa.
Na rozdíl od ostatních zmíněných ale aréna v Calgary nikdy neprošla rekonstrukcí, jako jediná je v úplně původním stavu.
Stadion, který vyniká tvarem koňského sedla, je v provozu už 43 let. A je to znát. Přestože vzhledem ke své geografické poloze v kanadské Atlantě nabízí kvalitní led, zázemí pro hráče nebo tribuny už v tak dobrém stavu nejsou.
Nové arény se tak, pokud setrvají u Flames, dočkají například český útočník Adam Klapka nebo Slováci Martin Pospíšil a Šimon Nemec.
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Za takového hráče musíte něco obětovat. V Calgary se těší na Nemce, ten změnu vítá
V Saddledome si zahrál i Jaromír Jágr. Calgary se stalo jeho poslední štací v NHL, v listopadu 2017 v ikonické aréně zaznamenal dokonce svůj poslední gól v NHL. O pár týdnů později už se ze zámoří stěhoval zpět do mateřského Kladna.
Radost z nové arény mohou mít hokejoví novináři. Ti totiž pokaždé, když se chtěli dostat ze sektoru pro média na komentátorské pozice nebo zpět, museli využít speciální lávku, která visí několik desítek metrů nad ledem. A to nebylo pro každého.
„Myslím, že v posledních 20 nebo 25 letech jsem po ní nešel,“ přiznal se televizní komentátor John Shorthouse s tím, že raději využívá podstatně delší cestu celým stadionem.
Podívejte se na nejděsivější cestu NHL:
Scared of heights? Maybe avoid the broadcast booth if you visit the Scotiabank Saddledome in Calgary. pic.twitter.com/XBv0KRvgIF— St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 11, 2025
„Nejděsivější cesta NHL“ nenahání hrůzu jenom jemu. „Vždyť tam chodíte po překližce. Jak dlouho tam vůbec je?“ ptal se Gord Miller, komentátor stanice TSN.
„Znám jednoho slavného generálního manažera, který volí jízdu veřejným výtahem. Radši rozdává autogramy a fotí se s fanoušky, než aby chodil po té lávce,“ přidal vtipnou historku.
I přes netypické podmínky se ale bude některým novinářům po Saddledome stýskat.
„Změní to část identity, která ke Calgary patří. Saddledome je jedním z dlouholetých symbolů města. Bez něj to tady bude o dost jiné,“ posteskl si televizní komentátor Jon Abbott.
Flames se mají fanouškům v nové hale poprvé představit v sezoně 2027/2028. Scotia Place bude mít kapacitu okolo 19 000 míst a nejmodernější vybavení.
Nabídne nové skyboxy, prémiové zóny nebo tzv. „glass seats“ (sedadla hned za sklem u mantinelu), která jsou v arénách v posledních letech stále více žádaná.
Vzhledem k nevábným vyhlídkám Flames na postup do play off zámořské ligy se poslední hokejové utkání v Saddledome uskuteční pravděpodobně 10. dubna 2027. Lístky se vyprodaly během několika minut.