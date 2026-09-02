Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jágr tam vstřelil poslední gól v NHL. Hala, kam se báli i novináři, půjde k zemi

Lucie Jirásková
  15:07
Scotiabank Saddledome - stadion Calgary Flames

Scotiabank Saddledome - stadion Calgary Flames | foto: AP

Calgary Flames oslavují ve své hale Scotiabank Saddledome.
Arena Scotiabank Saddledome v Calgary pro hokejisty Flames v době covidu bez...
Adam Klapka z Calgary Flames a Mathieu Joseph u Los Angeles Kings v souboji.
Martin Nečas přiražený k mantinelu Blakem Colemanem.
33 fotografií
V roce 1988 byl ozdobou zimních olympijských her v Calgary, o rok později na jeho ledě hráči Flames zvedli nad hlavu svůj první a dosud jediný Stanley Cup. Nyní však hokejové fanoušky čeká změna, ikonický stadion Scotiabank Saddledome má před sebou poslední sezonu, pak půjde k zemi. Spolu s ním tak skončí i strašák sportovních novinářů, tzv. nejděsivější cesta NHL.

Legendární hokejová hala přivítala první fanoušky na podzim 1983. Společně s Madison Square Garden v New Yorku a Climate Pledge Arenou v Seattlu patří k nejstarším stadionům v nejslavnější hokejové lize světa.

Na rozdíl od ostatních zmíněných ale aréna v Calgary nikdy neprošla rekonstrukcí, jako jediná je v úplně původním stavu.

Stadion, který vyniká tvarem koňského sedla, je v provozu už 43 let. A je to znát. Přestože vzhledem ke své geografické poloze v kanadské Atlantě nabízí kvalitní led, zázemí pro hráče nebo tribuny už v tak dobrém stavu nejsou.

Nové arény se tak, pokud setrvají u Flames, dočkají například český útočník Adam Klapka nebo Slováci Martin Pospíšil a Šimon Nemec.

Za takového hráče musíte něco obětovat. V Calgary se těší na Nemce, ten změnu vítá

V Saddledome si zahrál i Jaromír Jágr. Calgary se stalo jeho poslední štací v NHL, v listopadu 2017 v ikonické aréně zaznamenal dokonce svůj poslední gól v NHL. O pár týdnů později už se ze zámoří stěhoval zpět do mateřského Kladna.

Jaromír Jágr (vlevo) z Calgary se raduje se spoluhráčem Johnnym Gaudreauem z gólu v duelu s Detroitem.

Radost z nové arény mohou mít hokejoví novináři. Ti totiž pokaždé, když se chtěli dostat ze sektoru pro média na komentátorské pozice nebo zpět, museli využít speciální lávku, která visí několik desítek metrů nad ledem. A to nebylo pro každého.

„Myslím, že v posledních 20 nebo 25 letech jsem po ní nešel,“ přiznal se televizní komentátor John Shorthouse s tím, že raději využívá podstatně delší cestu celým stadionem.

Podívejte se na nejděsivější cestu NHL:

„Nejděsivější cesta NHL“ nenahání hrůzu jenom jemu. „Vždyť tam chodíte po překližce. Jak dlouho tam vůbec je?“ ptal se Gord Miller, komentátor stanice TSN.

„Znám jednoho slavného generálního manažera, který volí jízdu veřejným výtahem. Radši rozdává autogramy a fotí se s fanoušky, než aby chodil po té lávce,“ přidal vtipnou historku.

I přes netypické podmínky se ale bude některým novinářům po Saddledome stýskat.

„Změní to část identity, která ke Calgary patří. Saddledome je jedním z dlouholetých symbolů města. Bez něj to tady bude o dost jiné,“ posteskl si televizní komentátor Jon Abbott.

Arena Scotiabank Saddledome v Calgary pro hokejisty Flames v době covidu bez fanoušků.

Flames se mají fanouškům v nové hale poprvé představit v sezoně 2027/2028. Scotia Place bude mít kapacitu okolo 19 000 míst a nejmodernější vybavení.

Nabídne nové skyboxy, prémiové zóny nebo tzv. „glass seats“ (sedadla hned za sklem u mantinelu), která jsou v arénách v posledních letech stále více žádaná.

Vzhledem k nevábným vyhlídkám Flames na postup do play off zámořské ligy se poslední hokejové utkání v Saddledome uskuteční pravděpodobně 10. dubna 2027. Lístky se vyprodaly během několika minut.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Zrození katastrofy. Zkázu na Světovém poháru 1996 rozjel svár Jágr kontra Bukač

Premium
Luděk Bukač na střídačce reprezentačního týmu.

Právě před třiceti lety se český hokej valil k patrně nejhanebnějšímu výsledku ve svých dějinách. Reprezentaci komandovanou Luďkem Bukačem vyprovázely na Světový pohár vřelé naděje fanoušků, Jaromír...

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

Experiment, který se nevydařil. V Rusku zkusili nové pravidlo, po chaosu ho zrušili

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

„Pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil.“ Tato slova z populárního seriálu Okresní přebor sedí na situaci v ruském hokeji takřka dokonale. V tamním prostředí totiž během...

Zrození katastrofy. Po trapasu se Švédy pršely plechovky. Jak hluboko klesneme?

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru v roce 1996.

Čtrnáct tisíc duší se ve Sportovní hale v pražských Holešovicích zmítalo mezi žalem a vztekem. Hokejoví fanoušci v proslulé aréně doufali v povstání svých bojovníků, těšili se na slavnost, sledovali...

Rusové slaví úspěch. Po pěti letech dostali své hokejisty na mezinárodní turnaj

Puk míří do ruské branky v utkání Channel One Cupu proti Kanadě.

Na akce pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace (IIHF) se ani v příští sezoně nepodívají. Ovšem i tak se Rusové proti ostatním zemím přece jenom postaví. A to díky Číně, která v následujícím roce...

Jágr tam vstřelil poslední gól v NHL. Hala, kam se báli i novináři, půjde k zemi

Scotiabank Saddledome - stadion Calgary Flames

V roce 1988 byl ozdobou zimních olympijských her v Calgary, o rok později na jeho ledě hráči Flames zvedli nad hlavu svůj první a dosud jediný Stanley Cup. Nyní však hokejové fanoušky čeká změna,...

2. září 2026  15:07

Mladý hokejista prodělal na tréninku infarkt a je v kómatu. Rodina viní školu

Matthew Mayich v akci v dresu univerzitního týmu Clarkson Golden Knights.

Připravoval se na novou sezonou, první v dresu Arizona State University. Matthew Mayich, nadějný obránce, který v NHL patří St. Louis, během intenzivního venkovního tréninku v náročných podmínkách...

2. září 2026  12:44

Rusové podávají odvolání proti IIHF, o jejich účasti na MS rozhodne arbitráž

Ruská vlajka a olympijské kruhy? Naprosto neslučitelná myšlenka.

Ruská hokejová federace se nehodlá smířit s posledním rozhodnutím ohledně jejich neúčasti na světových šampionátech. Proto podává odvolání k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS) v Lausanne, která se...

2. září 2026  11:11,  aktualizováno  11:31

V očích lidí jsem podvodník. Vakcíně jsem ale nevěřil, říká vyhozený švýcarský trenér

Trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer během zápasu s Norskem na...

Švýcarští fanoušci věřili, že je dovede k vytouženému zlatu. Jenže je zklamal. Ne však na ledě, avšak morálně. „Udělal jsem chybu. A je mi jasné, že v očích některých lidí jsem podvodník,“ vrátil se...

2. září 2026  10:38

Liga mistrů? Snad stihnu aspoň zápas, doufá Pérez. S pícháním injekcí bojuje

Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě.

Příprava na ledě se pro něj rozjela skoro ideálně. Talentovaný hokejový útočník Jaromír Pérez nastoupil do tří zápasů a vstřelil dvě branky. Obě nasázel při vysoké výhře Liberce 6:0 v Mladé...

2. září 2026  10:25

Důvěra je, nebo není. Rulík exkluzivně o reprezentaci, extraligovém Kladnu i Jágrovi

Premium
Kouč Radim Rulík dává pokyny na tréninku Kladna.

Zlatá Praha. Nedotažený zázrak na olympiádě ve čtvrtfinále proti Kanadě. Zdánlivě krapet hořký konec a přestup k extraligovému Kladnu. Radim Rulík se po třech letech rozloučil s hokejovou...

2. září 2026

Plzeň vstoupí do sezony bez Jandače na střídačce, po sedmi letech je v Lize mistrů

Trenér Plzně Josef Jandač během zápasu proti pražské Spartě.

Zřejmě až do listopadu bude na střídačce hokejistů Plzně chybět hlavní trenér Josef Jandač, který se zotavuje po druhé operaci Achillovy šlachy. Zápasy na začátku nové sezony ale bude sledovat z...

1. září 2026  18:47

Hvězdný brankář hledá nový tým. Které Čechy může jeho výměna ovlivnit?

Connor Hellebuyck (37) v bráně Winnipeg Jets, v zápase se St. Louis Blues čelí...

Michael Wilbon, komentátor ESPN, jednoho z nejlepších brankářů současnosti vůbec nešetřil: „Chce odejít? S Winnipegem přece nedávno podepsal dlouholetou smlouvu. Zavolal bych mu a jeho agentovi a...

1. září 2026  13:40

Nabídky z vyšší soutěže odmítl, Kindl zůstal v Prostějově. A otevřel moderní fitko

Denis Kindl (ve žlutém) ze Zlína v zápase s Porubou.

Na ledě se už pár týdnů chystá na boj o návrat do první ligy, ale v soukromém životě prostějovský hokejista Denis Kindl položil základní kámen své kariéry po kariéře. Na začátku března otevřel spolu...

1. září 2026  7:12

Zrození katastrofy. Po trapasu se Švédy pršely plechovky. Jak hluboko klesneme?

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru v roce 1996.

Čtrnáct tisíc duší se ve Sportovní hale v pražských Holešovicích zmítalo mezi žalem a vztekem. Hokejoví fanoušci v proslulé aréně doufali v povstání svých bojovníků, těšili se na slavnost, sledovali...

1. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Experiment, který se nevydařil. V Rusku zkusili nové pravidlo, po chaosu ho zrušili

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

„Pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil.“ Tato slova z populárního seriálu Okresní přebor sedí na situaci v ruském hokeji takřka dokonale. V tamním prostředí totiž během...

31. srpna 2026  15:24

Konec Kanaďanů v Brně. Davidson si místo v nabité obraně Komety nevybojoval

Kanadský obránce Brandon Davidson při první předsezonním tréninku brněnské...

Kanadský trojlístek, který v minulé sezoně brázdil české ledové plochy ve službách hokejové Komety Brno, se rozpadl. Brendan O’Donnell se v Brně ohřál jen na devět zápasů, chasník Rhett Holland po...

31. srpna 2026  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.