Zákrok sezony na úvod NHL? Markström v Praze vytáhl famózní zásah hokejkou

„Jak se ten puk nemohl dostat do branky? To nechápu,“ podivoval se komentátor na kanadském sportovním kanále Sportsnet.

Útočníkovi Nicolasi Aubé-Kubelovi z Buffala zbývalo v 18. minutě duelu jen jednoduše doklepnout kotouč do odkryté branky. Jenže se mu to v nepřehledné situaci záhadně nepovedlo.

Úžasný zákrok Jacoba Markströma během utkání NHL v Praze:

JACOB MARKSTROM ARE YOU SERIOUS?! 🤯 #NHLGlobalSeries



