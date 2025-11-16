Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nehoda na týmové večeři, do konce roku si nezahraje. Hughes se pořezal o skleničku

Autor:
  13:36
Že se někdo zraní a tým se bez něj musí nějakou dobu obejít, nebývá v hokejovém světě nic netradičního. Ovšem důvod absence hvězdy Jacka Hughese je vskutku nevídaný. Elitní útočník New Jersey se poranil na týmové večeři, dokonce podstoupil operaci a mimo bude až osm týdnů.
Jack Hughes (86) a Ondřej Palát slaví gól New Jersey Devils.

Jack Hughes (86) a Ondřej Palát slaví gól New Jersey Devils. | foto: Brad Penner-USA TODAY SportsReuters

Hráči New Jersey Devils se radují poté, co jejich spoluhráč Jack Hughes rozhodl...
Jack Hughes (New Jersey Devils) rozhoduje v prodloužení utkání s Coloradem.
Jack Hughes (vlevo) a Ondřej Palát (New Jersey Devils) slaví gól v první...
Jack Hughes z New Jersey Devils útočí v zápase s Minnesota Wild, hlídá ho David...
54 fotografií

Znamená to, že si do konce kalendářního roku velmi pravděpodobně nezahraje. Podle serveru The Hockey News si měl Hughes pořezat malíček o skleničku.

Měl se o ni opřít a ta se rozbila. Renomovaný novinář Elliotte Friedman pak přidal, že šlo o nešťastnou náhodu, protože uklouzl a pořezal si ruku.

Ač se jedná o poněkud bizarní situaci, rozhodně ji nelze zlehčovat, protože Hughes se následně podrobil operaci na specializované klinice a Devils musí řešit, co dál.

„Jeho návrat očekáváme za osm týdnů. Po šesti týdnech bude znovu vyšetřen,“ napsal klub v oficiálním prohlášení.

New Jersey tak na dlouhou dobu přichází o svého nejproduktivnějšího hráče (20 bodů) a zároveň také nejlepšího střelce (10 gólů).

Hughes vstoupil do sezony výtečně, velkou měrou se zasloužil i o dobré výsledky celého týmu. Devils vedou Východní konferenci, v NHL je lepší pouze Colorado.

První utkání New Jersey bez Hughese zvládlo, ve Washingtonu vyhrálo 3:2 po nájezdech. Koneckonců na absenci svých hráčů už si v této sezoně Devils zvykli.

Jack Hughes (vlevo) a Ondřej Palát (New Jersey Devils) slaví gól v první třetině proti Coloradu.

Na marodce má kromě Hughese ještě beky Hamiltona, Pesceho nebo Kovacevice, v útoku chybí také Brown, Dadonov či Glass.

Nicméně americký centr měl skvělou formu. I proto si říkal o místenku na olympijské hry v Miláně, přeci jen nechyběl ani na únorovém turnaji Four Nations.

První známá jména pro olympiádu. Češi berou do Itálie Pastrňáka, chybí Hertl

Jenže teď musí generální manažer USA Bill Guerin promyslet, jak s Hughesem naloží. Soupisku potřebuje nahlásit do 31. prosince. A do té doby už velmi pravděpodobně Hughese na ledě neuvidí.

Bude tak mladému šikulovi stačit k nominaci prvních sedmnáct utkání, které stihl v sezoně odehrát, nebo mu zranění z týmové večeře zmaří šanci zahrát si pod pěti kruhy?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Pittsburgh vs. NashvilleHokej - - 16. 11. 2025:Pittsburgh vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
16. 11. 15:00
  • 2.17
  • 4.15
  • 2.91
Litvínov vs. PardubiceHokej - 23. kolo - 16. 11. 2025:Litvínov vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
16. 11. 15:30
  • 3.94
  • 4.54
  • 1.70
Ml. Boleslav vs. LiberecHokej - 23. kolo - 16. 11. 2025:Ml. Boleslav vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 2.40
  • 4.20
  • 2.47
K. Vary vs. KladnoHokej - 23. kolo - 16. 11. 2025:K. Vary vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.23
Plzeň vs. SpartaHokej - 23. kolo - 16. 11. 2025:Plzeň vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:30
  • 2.59
  • 4.20
  • 2.30
Kometa vs. TřinecHokej - 23. kolo - 16. 11. 2025:Kometa vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
16. 11. 17:00
  • 2.45
  • 4.11
  • 2.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Nehoda na týmové večeři, do konce roku si nezahraje. Hughes se pořezal o skleničku

Jack Hughes (86) a Ondřej Palát slaví gól New Jersey Devils.

Že se někdo zraní a tým se bez něj musí nějakou dobu obejít, nebývá v hokejovém světě nic netradičního. Ovšem důvod absence hvězdy Jacka Hughese je vskutku nevídaný. Elitní útočník New Jersey se...

16. listopadu 2025  13:36

Génius mezi mantinely slaví 50. Leškův příběh očima spoluhráče Balaštíka

Premium
Petr Leška

Ve Zlíně odehrál devatenáct sezon, jeho dres s číslem 19 visí pod střechou zimního stadionu a je nejproduktivnějším hráčem v historii klubu. A mnozí fanoušci si jsou jistí, že kdyby hrál doteď, pořád...

16. listopadu 2025

Šílený zákrok v juniorce. Hokejista přetáhl soupeře holí po hlavě, čeká na trest

Hokejisté týmu z OHL Brampton Steelheads se radují z gólu.

Byl očividně značně frustrovaný. Sám se totiž ocitl v nepříjemném souboji, kdy ho secvakli dva protihráči. To ho ovšem z následné reakce rozhodně neospravedlňuje. Osmnáctiletý obránce Luke Dragusica...

16. listopadu 2025  11:34

Hattrick plus asistence. Frk zazářil v AHL a pokořil hranici 200 branek

Martin Frk

Český hokejový útočník Martin Frk zařídil v sobotním utkání nižší zámořské soutěže AHL čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci výhru Calgary Wranglers na ledě Hendersonu 6:4 a překonal hranici 200...

16. listopadu 2025  11:06

NHL na slavnostní akci ve Stockholmu ocenila torontskou legendu Sundina

Hokejové legendy přišly ve Stockholmu pogratulovat Matsi Sundinovi při udělení...

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Legendy světového hokeje Nicklas Lidström, Jari Kurri a Mats Sundin mají po akci NHL Global Series 2025 nové pojítko. Po prvních dvou jmenovaných byl letos jako třetí významný hráč historie oceněn...

16. listopadu 2025  9:55

Americká posila Rytířů: Tady se fandí 24/7, paráda! Extraliga je podobná AHL

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga....

Debut snů díky dvěma gólovým asistencím. Nejlepší hráč zápasu na straně Kladna. Setkání s Tomášem Plekancem a Jaromírem Jágrem. Jako v říši divů si musel po své extraligové premiéře, páteční vítězné...

16. listopadu 2025  9:49

Hertl se trefil při výhře Vegas, Pastrňák a Zacha asistovali u vítězství Bostonu

Tomáš Hertl se raduje ze vstřeleného gólu proti St. Louis.

David Pastrňák dvěma nahrávkami výrazně přispěl k výhře Bostonu 3:2 na ledě Montrealu a s 26 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Jeho spoluhráč Pavel Zacha asistoval u vítězné branky Viktora...

16. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  9:21

Kämpf zůstává v NHL. Po odchodu z Toronta podepsal smlouvu s Vancouverem

Útočník David Kämpf po příletu hokejové reprezentace z mistrovství světa.

Hokejový útočník David Kämpf bude i nadále působit v NHL. Po rozvázání smlouvy v Torontu podepsal roční kontrakt s Vancouverem na 1,1 milionu dolarů (téměř 23 milionů korun). V týmu Canucks bude...

16. listopadu 2025  7:31

Jihlavští hokejisté smetli Kolín, všech sedm gólů padlo za třetinu

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Jihlava deklasovala v první hokejové lize Kolín 6:1 a napravila středeční domácí porážku s béčkem Pardubic. Středočeši klesli na třetí místo za Litoměřice, které zvítězily na ledě Poruby 5:4.

15. listopadu 2025  20:28

Češi nebudou chybět na Světovém poháru 2028. Šéfové NHL plánují zavítat do Evropy

Bill Daly, Gary Bettman, Marty Walsh a Ron Hainsey na tiskové konferenci.

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Před úvodním zápasem NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu mezi týmy Nashville Predators a Pittsburgh Penguins promluvil k novinářům v Avicii aréně šéf zámořské soutěže Gary Bettman. Nejvíce...

15. listopadu 2025  10:16,  aktualizováno  17:55

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

15. listopadu 2025  13:45

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

15. listopadu 2025  11:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.