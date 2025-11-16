Nehoda na týmové večeři, do konce roku si nezahraje. Hughes se pořezal o skleničku

Znamená to, že si do konce kalendářního roku velmi pravděpodobně nezahraje. Podle serveru The Hockey News si měl Hughes pořezat malíček o skleničku.
Měl se o ni opřít a ta se rozbila. Renomovaný novinář Elliotte Friedman pak přidal, že šlo o nešťastnou náhodu, protože uklouzl a pořezal si ruku.
Ač se jedná o poněkud bizarní situaci, rozhodně ji nelze zlehčovat, protože Hughes se následně podrobil operaci na specializované klinice a Devils musí řešit, co dál.
„Jeho návrat očekáváme za osm týdnů. Po šesti týdnech bude znovu vyšetřen,“ napsal klub v oficiálním prohlášení.
The New Jersey Devils have provided the following medical update:— New Jersey Devils (@NJDevils) November 15, 2025
“New Jersey Devils C Jack Hughes underwent successful surgery on his finger.
The procedure was performed by Dr. Robert Hotchkiss at the Hospital for Special Surgery in New York City.
The expected return to play… pic.twitter.com/wVkPNZwe0Y
New Jersey tak na dlouhou dobu přichází o svého nejproduktivnějšího hráče (20 bodů) a zároveň také nejlepšího střelce (10 gólů).
Hughes vstoupil do sezony výtečně, velkou měrou se zasloužil i o dobré výsledky celého týmu. Devils vedou Východní konferenci, v NHL je lepší pouze Colorado.
První utkání New Jersey bez Hughese zvládlo, ve Washingtonu vyhrálo 3:2 po nájezdech. Koneckonců na absenci svých hráčů už si v této sezoně Devils zvykli.
Na marodce má kromě Hughese ještě beky Hamiltona, Pesceho nebo Kovacevice, v útoku chybí také Brown, Dadonov či Glass.
Nicméně americký centr měl skvělou formu. I proto si říkal o místenku na olympijské hry v Miláně, přeci jen nechyběl ani na únorovém turnaji Four Nations.
|
První známá jména pro olympiádu. Češi berou do Itálie Pastrňáka, chybí Hertl
Jenže teď musí generální manažer USA Bill Guerin promyslet, jak s Hughesem naloží. Soupisku potřebuje nahlásit do 31. prosince. A do té doby už velmi pravděpodobně Hughese na ledě neuvidí.
Bude tak mladému šikulovi stačit k nominaci prvních sedmnáct utkání, které stihl v sezoně odehrát, nebo mu zranění z týmové večeře zmaří šanci zahrát si pod pěti kruhy?