V NHL se i nadále rozdávají miliardy. Slaví také Hertlův spoluhráč, hned se odvděčil

Autor: ,
  9:03
Týmy v NHL na startu sezony využívají zvedajícího se platového stropu a podepisují své největší hvězdy. Další štědrý kontrakt se ve středu zrodil ve Vegas, hvězdný útočník Jack Eichel se domluvil na osmileté smlouvě za 108 milionů dolarů.
Americký útočník Jack Eichel působí ve Vegas.

Americký útočník Jack Eichel působí ve Vegas. | foto: NHL/ via Getty Images

Útočník Vegas Jack Eichel (uprostřed) zakončuje svou šanci v utkání proti...
Tomáš Hertl (vlevo) a Jack Eichel oslavují trefu Vegas Golden Knights.
Gólman Los Angeles Darcy Kuemper sleduje situaci před svou brankou, stejně tak...
Jack Eichel (9) a Ivan Barbašov (49) slaví gól Vegas Golden Knights.
53 fotografií

V korunách to dělá dvě a čtvrt miliardy. Ročně si přijde na 13 a půl milionu dolarů.

Stane se třetím nejvíce vydělávajícím hráčem v NHL, větší gáži si domluvil jen Kirill Kaprizov v Minnesotě (17 milionů) a Leon Draisaitl v Edmontonu (14 milionů).

V týmové hierarchii tak přeskočí od další sezony letní posilu Mitche Marnera, jenž u Golden Knights zakotvil s dvanáctimilionovým výdělkem.

Jack Eichel (9) a Ivan Barbašov (49) slaví gól Vegas Golden Knights.

Eichelovi nyní dobíhá osmiletá smlouva na celkem 80 milionů dolarů, kterou podepsal zkraje října 2017 ještě s Buffalem, po jejím vypršení se mohl stát nechráněným volným hráčem.

Teď si polepší, pomohl si k tomu i výkony v minulé sezoně, v níž dohrál základní část s osobním maximem 94 bodů za 28 gólů a 66 asistencí a jako suverénně nejproduktivnější hráč týmu skončil osmý v bodování celé soutěže.

POHLED: Neobyčejný projev nesobeckosti. Proč se McDavid prodal pod cenou?

Pro Golden Knights je zcela klíčovým hráčem, hraje na pozici prvního centra a výraznou měrou se zasloužil o zisk Stanley Cupu v roce 2023.

Při návratu hráčů z elitní ligy na olympijské hry by se měl představit v únoru v Miláně, jeho jméno nechybělo v polovině června v první nominované šestici výběru USA.

Nový kontrakt oslavil Eichel na ledě ve velkém stylu. S Vegas sice první zápas sezony proti Los Angeles prohrál (5:6N), zaznamenal však čtyři body za gól a tři asistence.

