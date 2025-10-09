V NHL se i nadále rozdávají miliardy. Slaví také Hertlův spoluhráč, hned se odvděčil

V korunách to dělá dvě a čtvrt miliardy. Ročně si přijde na 13 a půl milionu dolarů.
Stane se třetím nejvíce vydělávajícím hráčem v NHL, větší gáži si domluvil jen Kirill Kaprizov v Minnesotě (17 milionů) a Leon Draisaitl v Edmontonu (14 milionů).
V týmové hierarchii tak přeskočí od další sezony letní posilu Mitche Marnera, jenž u Golden Knights zakotvil s dvanáctimilionovým výdělkem.
Eichelovi nyní dobíhá osmiletá smlouva na celkem 80 milionů dolarů, kterou podepsal zkraje října 2017 ještě s Buffalem, po jejím vypršení se mohl stát nechráněným volným hráčem.
Teď si polepší, pomohl si k tomu i výkony v minulé sezoně, v níž dohrál základní část s osobním maximem 94 bodů za 28 gólů a 66 asistencí a jako suverénně nejproduktivnější hráč týmu skončil osmý v bodování celé soutěže.
Pro Golden Knights je zcela klíčovým hráčem, hraje na pozici prvního centra a výraznou měrou se zasloužil o zisk Stanley Cupu v roce 2023.
Při návratu hráčů z elitní ligy na olympijské hry by se měl představit v únoru v Miláně, jeho jméno nechybělo v polovině června v první nominované šestici výběru USA.
Nový kontrakt oslavil Eichel na ledě ve velkém stylu. S Vegas sice první zápas sezony proti Los Angeles prohrál (5:6N), zaznamenal však čtyři body za gól a tři asistence.