Ivan podepsal v NHL dvouletou smlouvu s Colorado Avalanche

Ivan se před touto sezonou zúčastnil kempu Avalanche a odehrál dva přípravné zápasy, v nichž nebodoval. Za Eagles v této sezoně sehrál 51 utkání a nasbíral 27 bodů za 12 branek a 15 asistencí.

Do Severní Ameriky odešel Ivan v roce 2019 a zamířil do Cape Bretonu do juniorské QMJHL. V další sezoně působil v prvoligovém Havířově, za který při pandemii koronaviru odehrál jen pět utkání. Pak se na dvě sezony vrátil opět do Cape Bretonu. V QMJHL si ve 191 zápasech základní části připsal 177 bodů za 75 gólů a 102 přihrávek. Ve čtyřech duelech play off třikrát skóroval a zaznamenal jednu asistenci.

Syn bývalého útočníka Zlína, Karlových Varů, Znojma, Vítkovic, Třince, Slavie či Vsetína Marka Ivana se představil předloni na mistrovství světa dvacítek v Edmontonu a v sedmi zápasech si připsal jednu asistenci.