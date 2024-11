Dva góly? Bezva! Ivan se ale radovat nemohl: Tohle by se nemělo stávat

Dvakrát se v jednom zápase NHL prosadil vůbec poprvé. Své statistiky tak vylepšil na pět gólů a tři asistence ze 22 zápasů, což ho činí pátým nejproduktivnějším Čechem.

Nejdřív udeřil v deváté minutě, kdy se dobře zorientoval na brankovišti a šikovnou dorážkou snížil na 1:2.

Jenže Tampu tato branka nikterak nerozházela, ještě do přestávky přidala další tři góly a Colorado hledalo odpověď dlouho.

Konkrétně až do 42. minuty, kdy se Ivan prosadil podruhé, tentokrát po šťastném odrazu od obránce. Trefa na 2:6 už ale nic neřešila.

„Góly beru jako pozitiva, ale celkově si myslím, že jsme podali neakceptovatelný výkon. Musíme se zlepšit, tohle už by se nemělo stávat,“ hodnotil Ivan po zápase.

Přitom Coloradu se do té doby dařilo. Na objížďce po východě a jihu Spojených států uspělo ve Philadelphii, Washingtonu i Floridě. Poslední zastávka v Tampě se mu ale hrubě nepovedla.

„Takhle jsme trip ukončit nechtěli. Ale každý v týmu má zkušenosti s výhrami i porážkami, dokážeme to hodit za hlavu a vzít si z toho pozitiva,“ domnívá se.

Ivan Ivan z Colorada v šanci před brankou Tampy.

Sotva nasedl do letadla, dozvěděl se zprávu, která by za jakýchkoliv jiných okolností hráče pořádně demotivovala. Přestože se Ivan v Tampě dvakrát zapsal mezi střelce a kdekdo by mohl s klidem prohlásit, že byl i nejlepším hráčem týmu, poslalo ho Colorado na farmu.

Ne však kvůli tomu, že by si jeho výkonů nevážilo. Za transakcí o patro níž stojí strasti s platovým stropem, Avalanche tímto krokem ušetří několik tisíc dolarů.

Takto s Ivanem naložili v sezoně už pošesté, kosmetický krok ale nemá žádný jiný důvod. Brzy zamíří zpět do NHL, už ze středy na čtvrtek čeká Colorado další zápas. Doma proti Vegas.

„Zapracujeme na detailech naší hry, prohru v Tampě vezmeme jako lekci a budeme lepší. Nemůžeme se k tomuhle zápasu vracet více než den, musíme se soustředit na další,“ zavelel Ivan.