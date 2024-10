Skvělé začátky Ajvna Ajvna v NHL. Český mladík žasl po první trefě: Šílenost!

„Šílenost! Ani si z té chvíle moc nepamatuju, je to úžasné. Něco, o čem sníte,“ lehce se usmíval Ivan na klubko tazatelů po vítězství 5:1 nad Utahem.

Vždyť stál na přesilovce s elitní lajnou, okolo borci jako Mikko Rantanen a Cale Makar. A najednou přímo na hůl přistane nenápadná přihrávka od Nathana MacKinnona. Do pozice mezi kruhy, to musí přijít střela.

Puk letí okamžitě k tyči branky Karla Vejmelky, který nestíhá reagovat.

„Tohle jsem si obzvlášť během covidové sezony nedokázal představit. Kdyby mi to někdo řekl tehdy, když jsem v sezoně odehrál snad jen pět zápasů, bylo by to fakt potrhlý,“ kroutil hlavou dvaadvacetiletý hokejista, který v 38. minutě zvyšoval na 4:0. „Poslední týdny obecně jsou vážně parádní.“

Ivan Ivan s pukem za první gól v NHL:

Nedraftovaný novic na sebe upozornil už při debutu. Ještě coby první hokejista v historii NHL se stejným křestním jménem a příjmením.

Fanoušci v Coloradu už každé slovo začínají opakovat dvakrát, vše podtrhuje i popisek „Ivan Ivan Goal Goal Hat Hat“ u klubového příspěvku s fotografií šťastného střelce a jeho pukem.

Zároveň se ale ukazuje, jak šikovný je ostravský rodák na ledě. I po špatném startu Avalanche zůstává v týmu, samozřejmě má výhodu, že další forvardi Drouin, Landeskog a Lehkonen jsou zranění. Nicméně postupně dostává víc a víc prostoru. Není žádná nouzová záplata.

Ivan Ivan (vlevo) z Colorada brání Maria Ferrara ze San Jose.

„Zase hrál dobře,“ chválil kouč Jared Bednar českého hokejistu, který až dosud posbíral i ze čtvrté lajny dvě asistence. Během noci na pátek byl navrch ve hře ještě u gólu Joela Kiviranty.

„Zlepšuje se každým zápasem, je klidný na obou stranách hřiště, nachází cesty, jak se v ofenzivě zapojovat, když byl na ledě, strávil víc času v útočné třetině než v té obranné, vypadal opravdu skvěle. Mladý hráč, který na startu sezony krásně roste.“

Vypadá to, že Ivan bude i hodně učenlivý, hned má v plánu dál bedlivě sledovat MacKinnona s Rantanenem, aby se inspiroval: „Je toho hodně, co si od nich vzít, je úžasné, jak rychle přemýšlí.“

Ivan Ivan (vpravo dole) z Colorada se příjíždí radovat z gólu se spoluhráči Joelem Kivirantou (vlevo) a Mattem Stienburgem. Dole překonaný brankář Vítek Vaněček.

Teď vše pozoroval hezky zblízka při utkání. A zároveň okamžitě využil hezkou souhru. O velký zážitek se tak hned musel podělit s rodiči.

„Volal jsem jim jako prvním. Můj táta se určitě vždycky dívá. Mamka teda občas během zápasů spí, ale to jí vůbec nezazlívám. Vždyť jsou čtyři nebo pět hodin ráno.“

Schválně, zdali budou syna v té nejlepší lize na světě sledovat ještě dlouho. Podle začátků to vypadá nadějně.