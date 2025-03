Nejlepší hráč klubu chtěl do NHL, teď sedí na tribuně. Stojí za tím ruská politika?

Byť vám to nikdo veřejně nepotvrdí, vlídná slova o zámořské NHL a vyslovená touha odejít ze země co nejdřív nepatří v Rusku zrovna mezi oblíbené fráze.

Ta úvaha se asi blíží ke sci fi, ale komu jinému by měl klub z Petrohradu dopřát kariérní posun, než hráči, co táhne tým bez formy alespoň na pozice na postup do play off?

Ruský útočník Ivan Demidov patří mezi největší talenty na draftu do NHL v roce 2024.

SKA se totiž nedaří, útok na titul se jeví jako silně nepravděpodobný, navíc má nakročeno k nejnižšímu zisku bodů od roku 2008. Tehdy liga ještě ani nenesla přízvisko Kontinentální.

A ačkoliv Demidov s 19 góly a 30 asistencemi v 64 zápasech převyšuje všechny své spoluhráče, od trenéra Romana Rottenberga, syna mocného oligarchy a zároveň přítele prezidenta Vladimira Putina, slyšel: „Příští zápas budeš sledovat jen z tribuny.“

A zdá se, že nejen následující utkání, ale také ta v play off stráví Demidov mimo sestavu, o čemž napověděl sám Rottenberg.

„S Ivanem jsme mluvili, je to otázka herní formy, musí teď trénovat. Máme hodně mladých hráčů, hrajeme proti zkušenému týmu. Na základě toho potřebujeme fyzickou sílu,“ uvedl kouč.

Chce sázet na vlastnosti hráčů, kterými Demidov zrovna neoplývá. Jako trenér má samozřejmě na změnu herní strategie naprosté právo, ale zaráží, že se nechci opřít o to, co mu doposud fungovalo vůbec nejvíce.

Proto se především v zámořské hokejové komunitě na sociálních sítích šíří domněnky, že za vyřazením nejlepšího hráče ze sestavy zeje jiný důvod.

Roman Rotenberg při domácí premiéře na střídačce SKA Petrohrad.

Demidov se mezi ruskými mladíky vyjímá. Nejen na ledě, ale také výstupy v zákulisí. Když loni v červnu před draftem vyrazil na Floridu na kemp agentury, pod kterou spadá, mnohé činovníky týmů NHL v lecčems zaskočil.

Třeba svalnatou postavou, ale především znalostí angličtiny, s níž mezi svými krajany vrstevníky zcela vynikal. Nepotřeboval překladatele, sebevědomě odpovídal na všelijaké dotazy.

Nový jazyk se začal učit v 17 letech, o rok a půl později už jej pohodlně ovládal. Kdyby se chtěl spokojit s kariérou v Rusku, asi by se sám od sebe nerozhodl věnovat tolik volného času studiu angličtiny.

Ruský útočník Ivan Demidov patří Montrealu, ten si jej na draftu v roce 2024 vybral z páté pozice.

„Zbývá mi ještě jeden rok smlouvy. Zahrát si v NHL je mým snem, koneckonců jako každého hokejisty,“ zmiňoval před draftem při rozhovoru s novináři.

Během sezony pak měl odmítnout tři nabídky prodloužení kontraktu s Petrohradem. I když začal sezonu skvěle, v prvních devíti zápasech nasbíral sedm bodů, najednou vypadl z elitních formací a čas strávený na ledě mu záhadně spadl mezi tři až sedm minut.

Předtím, než se ho Rottenberg rozhodl posadit úplně, mu patřila střídavá pozice ve třetí a čtvrté formaci. Jen v šesti případech se jeho vytížení vyšvihlo přes 20 minut. Je až dvanáctým nejvytěžovanějším útočníkem týmu.

Hodí se připomenout, že i přesto vede jeho produktivitu.

A i tak pravděpodobně stráví zbytek sezony na sedadlech vedle fanoušků.

Smlouva mu oficiálně vyprší 31. května. Až poté by mohl podepsat úmluvu s Montrealem, teoreticky by tak mohl naskočit do finále bojů o Stanley Cup.

Případně by mohl po vypadnutí Petrohradu z play off KHL, což by při jeho (ne)formě mohlo nastat už v prvním kole, tedy klidně na začátku dubna, zbytek platného kontraktu předčasně ukončit a přesunout se do zámoří ještě na zbytek základní části.

K tomu by ale potřeboval souhlas ruského klubu, s nímž se při chladném postavení vůči Demidovovi spíše počítat nedá.