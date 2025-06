Ambiciózní nápad Rusů. Chtějí stáhnout hvězdičku z NHL, má jim pomoci na MS

Kromě toho, že patří mezi nejlepší ruské hráče historie, se stal novým trenérem SKA Petrohrad, kde vystřídal odvolaného Romana Rotenberga, velkého přítele prezidenta Vladimira Putina.

A právě zde Demidov působil, než na začátku dubna přeletěl do Severní Ameriky.

Nebývá zvykem, že by se mladým talentům podařilo odejít z Ruska už v 19 letech. Montreal ale zvládl jeho přesun zařídit ještě před koncem sezony NHL, v níž si následně odbyl premiéru.

I s play off naskočil do sedmi zápasů, posbíral čtyři body.

Slušný start. Příslib do dalších sezon. A v Petrohradu si přejí, aby tu další načal právě u nich.

Ivan Demidov slaví svůj první gól v NHL.

„Někdy je dobré udělat krok stranou, abyste pak udělali tři kroky dopředu. Proto bych měl zájem ho přivést na rok zpátky,“ pravil Larionov na své první tiskové konferenci v pozici hlavního kouče klubu.

Mohlo by jít například o jakousi formu hostování, po němž by se vrátil do NHL na případnou vyřazovací fázi. „Rád bych si promluvil s Montrealem, ve vedení je bývalý agent Kent Hughes, pracuje pro ně také Martin Lapointe, s nímž jsem se potkal v Detroitu. Nevím, jak moc by to bylo reálné, ale vždycky se přeci můžete zeptat,“ povídal.

Podle zámořského portálu RG.org ani hráč, ani Canadiens tuto variantu vůbec nezvažují. Demidov se ani během léta neplánuje do Ruska vrátit, celé ho chce strávit v Kanadě, kde se připravuje na nadcházející ročník.

„Ale očekávání mohou být svazující. To, že nastupuje v první lajně, neznamená, že hned začne excelovat. V Montrealu je tlak obrovský, hokej je tam vším. Proto je důležité, aby ho nesemlel,“ citoval Larionova slova web RG.

Když Demidov do Montrealu odletěl, na letišti čekaly zástupy novinářů i fanoušků. Rychle musel skákat do auta, aby ho neobklopily otázkami. Tak zkrátka funguje hokej v Kanadě.

„Nikdy nebudu stát v cestě hráčům při odchodu do NHL, je to nejlepší liga na světě. Mladí hráči se musí začít připravovat, že nahradí hvězdy typu Malkina, Ovečkina, poté Panarina nebo Kučerova. Jen chci, aby dosáhli svého potenciálu ještě v KHL, než ji opustí,“ hlásil.

„Je mimořádné důležité, aby hráči nasbírali zkušenosti, díky kterým pak zlepší ruský hokej a budou připraveni pro národní tým, až se vrátí na mistrovství světa a olympiádu,“ zakončil Larionov.

K tomu je zatím daleko. Rusové budou chybět na příštích Hrách v Itálii i na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Jestli se představí o rok později v Německu, se bude rozhodovat v únoru.

To o budoucnosti Demidova bude jasno mnohem dříve. Ale že by se snad měl přesunout z NHL zpět do Ruska, se zdá být velmi nepravděpodobné.