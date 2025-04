Prožil povedenou premiéru. I přes porážku patřil k nejlepším hráčům, neustále se snažil vytvářet rozdílové akce. Jako by z něj přímo hýřila emoce, že si plní svůj sen.

„V kabině jsem se cítil dobře. Jen když jsem vyjel na předzápasové kolečko, spadla na mě nervozita, protože publikum bylo úžasné,“ přiznal.

O NHL vždy mluvil jako o svém cíli. A když dva dny po vyřazení z play off KHL poměrně překvapivě podepsal nováčkovský kontrakt s Montrealem, velmi se mu přiblížil.

Okamžitě začal řešit, jak se ze země, která vede válku, do Kanady dostane.

Musel do Turecka, odtamtud odletěl do Toronta. A tam ho čekalo překvapení.

Ruský útočník Ivan Demidov mává fanouškům po příletu do Toronta.

Do města rivalů vyrazili fandové i novináři, kteří ho na letišti přivítali v hojném počtu. Dokonce spustili na internetu živé vysílání, které trvalo necelou hodinu a půl, než v něm spatřili Demidova, jenž po třech minutách zaplul do dodávky a v doprovodu ochranky a policie odjel.

Tato scénka dala jasně najevo, jak tamní fandové nově příchozího Rusa zbožňují. A to ještě předtím, než za jejich oblíbený klub naskočil do prvního zápasu.

Ani po něm se nic nezměnilo. Duel proti Chicagu se mu nadmíru vydařil. Už po pěti střídáních držel bilanci 1+1, především gól stál za to. Před Arvidem Söderblomem v brance si sebral odražený kotouč od zadního mantinelu a povedenou kličkou do bekhendu zavěsil.

Podívejte se na první gól Ivana Demidova v NHL:

„Předvedl zakončení hodné starého mazáka, jak si povytáhl brankáře a pak udělal skvělý bekhend. Opravdu pěkná práce,“ pochválil jej trenér Martin St. Louis.

Hlediště záhy začalo burácet. Mladíček vzbudil v Montrealu skutečný povyk, přitom se po loňském draftu, kdy si ho Canadiens vybrali jako pátého v pořadí, zdálo takřka nereálné, že by měl hned v následující sezoně odehrát nějaké zápasy v zámořské NHL.

Smlouvu v KHL sice měl pouze na rok, ale očekávalo se, že v ruském Petrohradu prodlouží. Zaprvé aby se vyhrál mezi dospělými, zadruhé aby klubu splatil důvěru, kterou mu dal, když ho začal stavět do základní sestavy v tak nízkém věku.

Demidov si vždy zakládal na kreativitě, dlouho využíval své útlé postavy a v mládežnických kategoriích dělal soupeřům největší problém svou hbitostí.

Nepředpokládalo se, že mezi silnějšími a staršími chlapy ihned uplatní všechny své přednosti. Jenže se tak stalo. Jeho vstup do KHL byl vskutku spektakulární.

V probíhající sezoně ukázal, že už v devatenácti letech patří k nejlepším hráčům ruské ligy. V Petrohradě se 49 body (19+30) v 65 utkáních vyhrál produktivitu.

Proto působilo až nepochopitelně, že jej trenér Roman Rotenberg, blízký přítel prezidenta Vladimira Putina, před play off jednou vyřadil ze sestavy a ve vyřazovací fázi jej z počátku nasadil do pozice třináctého útočníka.

Můžeme jen spekulovat, co za tímto rozhodnutí stálo. Rotenberg avizoval, že preferuje v této fázi sezony silovější hráče. Ale klidně mohla hrát roli i Demidovova touha odejít do zámoří, o které tolikrát tuze básnil.

První start v NHL ukázal, že má Montreal po Slafkovském, Caufieldovi nebo Hutsonovi další klenot. V nejlepší lize světa sice teprve začíná, ale před play off může být pro celý klub vítanou vzpruhou.

Fanoušci Montrealu si Ivana Demidova hned oblíbili. Jeden z nich si na dres nechal přišít jmenovku „Demigod“, v překladu polobůh.

„Teď chce každý vyhrávat. A pokud by měl být tím, kdo nám k tomu pomůže, bereme ho. Jen se ho pokusíme co nejvíce začlenit do kabiny,“ hlásil zkušený obránce David Savard.

Montreal zatím nemá jistotu postupu do play off, nicméně ho o něj připraví jen krutá shoda okolností. V prvním kole by posléze narazil na vítěze Východní konference Washington.

A tam by na Demidova čekal soupeř, ke kterému roky vzhlížel. Pokusil by se vyřadit krajana Alexandra Ovečkina.