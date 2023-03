Hokejista Ljubuškin z obavy z ruského zákona neoblékne duhový dres

Ruský hokejista Ilja Ljubuškin se kvůli obavě z možných důsledků v rodné zemi nezúčastní pondělního předzápasového rozbruslení, které jeho tým Buffalo Sabres plánuje absolvovat v duhových dresech na podporu komunity LGBT+. O rozhodnutí osmadvacetiletého obránce, který se v létě pravidelně vrací do Ruska, kde mají s manželkou rodiny, informoval zámořská média americký klub. Do zápasu s Montrealem by Ljubuškin měl nastoupit, samotný hráč situaci nekomentoval.