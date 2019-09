Co bude s Kovalčukem? Trenér ho hecuje, role v týmu zůstává nejistá

S tou vyhlídkou ostatně Kings zkušeného forvarda v létě loňského roku lanařili do svých služeb. Ilja Kovalčuk, který v roce 2013 zběhl z New Jersey i přes platný dlouhodobý kontrakt, vyhlásil po pěti letech v Petrohradu přání vrátit se na stará kolena do NHL a vyhrát Stanley Cup.

S Los Angeles si plácl na lukrativní tříleté smlouvě, díky níž si přijde průměrně na 6,25 milionu dolarů ročně.

Už po první sezoně ukrojené z dohody je ale bossům klubu jasné, že s velkorysou nabídkou zřejmě dost ustřelili. Kovalčuk herně strádal, v 64 utkáních posbíral 34 bodů (16+18) a s -26 body v kolonce +/- byl druhým nejhorším v týmu. Místo plánované role tahouna se musel smířit s průměrným ice-timem 16:14, několikrát zůstal jen zdravým náhradníkem.

Šestatřicetiletý Rus přesto hlavu nevěší. Další úprk domů od něj nečekejte. „Kdepak, nelituju toho, že jsem s Kings podepsal. Nejsem ten typ člověka,“ prohlásil Kovalčuk. Nelehkou sezonu se snaží brát jako lekci. „Když chcete něčeho dosáhnout, musíte si projít spoustou věcí. Byl to pro mě jen další test.“

Během sezony přitom vyjádřil nespokojenost s tehdejším trenérem Williem Desjardinsem, který ho prý schválně držel mimo hru. Podle zámořských novinářů byl dokonce ochotný opustit utrápené Los Angeles.

Že by nejlepšího střelce NHL sezony 2003/04 hvězdné manýry nakonec opustily? Tak jako tak se musí Kovalčuk v nadcházejícím ročníku činit. To mu ostatně naznačil i nový trenér Kings Todd McLellan, který se ujal mužstva po zpackané sezoně.

„Vidím u něj dobré věci, ale i ty, na kterých by měl zapracovat. Dostane k tomu příležitost a my mu pomůžeme. Chceme, aby byl efektivnější v přesilovkách a pomohl nám být silnějšími v útoku,“ přeje si od zkušeného forvarda McLellan.

Podle kouče totiž nebýval na majitele zlata z loňské olympiády pokaždé spoleh. „Iljův útočný instinkt pro nás může být přínosem jen tehdy, když se nebude dopouštět dvou nebo tří fatálních ztrát puku v každém utkání. Nechci ho ale z ničeho vinit, takový je zkrátka náš obecný plán,“ dodal McLellan.

On i generální manažer klubu Rob Blake si v létě vzali Kovalčuka na kobereček, aby se přesvědčili o tom, že nasazení někdejšího kanonýra bude odpovídat jejich představám. „Cílem bylo porovnat, co od další sezony chce on a co od ní chceme my. Je jasné, že situace je jiná než před rokem. A my od Kovyho potřebujeme jistotu, že do toho půjde s námi naplno,“ přál si Blake.

Na poněkud odlišnější roli, než byl ve svých nejlepších letech zvyklý, si Kovalčuk stačil během minulého ročníku zvyknout. Vždyť i na světovém šampionátu v květnu naskakoval coby kapitán ruské sborné i ve čtvrté formaci, přičemž si vedl o poznání lépe než na klubové úrovni.

Teď je řada na napravení dosud mdlého dojmu v dresu Los Angeles.