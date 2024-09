Rekordní částka pro ruského brankáře? Šesťorkina chceme udržet, zní z Rangers

„Nebudu zveřejňovat soukromé diskuse a vyjednávání s Igorem a jeho agenty, ale víte, co si o něm myslíme. Věříme, že v klubu bude ještě velmi dlouho. Je důležitý pro celou organizaci, uděláme vše pro to, aby tu zůstal,“ uvedl generální manažer Chris Drury.

Aby se tak stalo, musí klub přijít s pořádným balíkem. Za jakou cenu by se mohlo podařit Šesťorkina udržet? K porovnání lze použít smlouvy jiných gólmanů.

Juuse Saros bude od od příští sezony pobírat v Nashvillu 7,74 milionu dolarů ročně, Ilja Sorokin podepsal u rivala Islanders za 8,25 milionu. Connor Hellebuyck, dvojnásobný vítěz Vezina Trophy, si ve Winnipegu přijde ročně na 8,5 milionu.

Igor Šesťorkin z New York Rangers sleduje puk.

Nejvíce mezi brankáři aktuálně vydělává Carey Price v Montrealu, jenž každý rok dostává 10,5 milionu dolarů. Kromě něj už má pouze floridský Sergej Bobrovskij alespoň 10 milionů dolarů ročně.

Šesťorkinovo okolí je ovšem přesvědčeno, že je na své pozici tím vůbec nejlepším na světě. Není tedy divu, že se v zámoří mluví o částce, která všechny výše zmíněné trumfne.

Rodákovi z Moskvy doběhne čtyřletý kontrakt s platem „pouhých“ 5,66 milionu dolarů ročně. Nyní by klidně mohl dostat i dvojnásobek.

„Rangers dali najevo, že jsou ochotni dát mu více než 10,5 milionu dolarů ročně a udělat z něj nejlépe placeného brankáře v historii soutěže,“ poodhalil renomovaný novinář Pierre LeBrun pro server The Athletic.

Ten dokonce naznačil, že by Šesťorkin mohl překonat i nejlépe placeného hráče týmu Artěmije Panarina. Útočník pobírá 11,64 milionu dolarů.

Ruský brankář se netají tím, že je v New Yorku velmi spokojený: „Miluju celou organizaci, tým i fanoušky. Takže by samozřejmě bylo hezké tu zůstat, ale nikdy nevíte, co se stane.“

S klubem se chce ideálně dohodnout do 9. října, kdy Rangers zahájí sezonu v Pittsburghu. V průběhu ročníku se nechce nechat rozptylovat licitováním o nové smlouvě. „Chci se zkrátka soustředit na výkony a na trénink každý den,“ vysvětlil.

Pokud dohoda do 9. října neproběhne, obnoví se jednání až po konci ročníku. Klub pak má možnost k domluvě ještě do 1. července, poté by se ruský gólman stal nechráněným volným hráčem. A zájem by o něj mohly projevit i jiné kluby.

Pro tým kouče Petera Lavioletta je ovšem základním stavebním kamenem úspěchů v posledních sezonách. Šesťorkin hned dvakrát z posledních tří ročníků dotáhl celek do konferenčního finále, ve vyřazovacích bojích si drží úspěšnost zákroků 92,8 %.

„Igor je fantastický a jeho výkony v play off jsou výborné. Jde o klíčový post, takže je skvělé, že o něm nemusíme tolik mluvit,“ ocenil už dříve Laviolette.

Brankář NY Rangers Igor Šesťorkin zasahuje proti střele Sama Reinharta z Floridy.

Osmadvacetiletý držitel Vezina Trophy z roku 2022 má v brankovišti neotřesitelnou pozici. Druhý gólman Jonathan Quick odchytal v minulé sezoně pouze 27 z 82 duelů v základní části, v bojích o Stanley Cup se už do brány nedostal.

Šesťorkinovu roli v klubu pravděpodobně neovlivní ani změna trenéra brankářů, kterým se nově stal Jeff Malcolm.

A potvrdit výjimečnost napříč celou soutěží pak může rekordním kontraktem.