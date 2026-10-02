Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Aspoň mi nikdo nedal pěstí! Ruský brankář si nebyl gólem jistý, pak vtipkoval o rvačce

Autor:
  12:30
Nahozený kotouč se z rohu odrazil přímo k němu. Příliš se nerozpakoval, napřáhl a poslal ho na druhou stranu kluziště, kde zela prázdná brána Tampy. A hokejový gólman Igor Šesťorkin se trefil! Jako vůbec první maskovaný muž New York Rangers v historii NHL.

K výhře 5:1 přispěl velmi výrazně, kromě 24 úspěšných zákroků přidal nečekanou nadstavbu.

Dovolit si to mohl, Rangers si v tu chvíli hýčkali tříbrankový náskok, do konce duelu zbývalo lehce přes dvě a půl minuty. Šesťorkin tak případné zakázané uvolnění a následné vhazování v jeho blízkosti riskl.

V pokleku napálil puk, který proletěl škvírou mezi spoluhráči až za útočnou modrou čáru. O chvilku později dojel k levé tyčce prázdné brány Lightning a na druhé straně mohl propuknout radostný výbuch emocí.

Vejmelka má čisté konto, Hronek asistoval v přestřelce. Garden viděla gól brankáře

I když...

„Neviděl jsem, kam puk doklouzal, takže jsem nevěděl, jestli mám oslavovat, nebo ne,“ přiznal hrdina výjimečného okamžiku.

„Už delší dobu jsem nad tím dumal. Myslel jsem, že to oslavím nějak jinak. Ale jak jsem řekl, byl jsem trochu nejistý,“ dodal.

Přitom se stal prvním gólmanem v dresu stoleté organizace, který takový kousek dokázal. Po zásluze něj okamžitě naskákali nadšení spoluhráči. A potvrdili mu, že skutečně skóroval.

Hráči New York Rangers slaví gól brankáře Igora Šesťorkina.
Brankář Igor Šesťorkin z New York Rangers zasahuje v zápase s Tampou.
Brankář Igor Šesťorkin z New York Rangers se raduje ze vstřeleného gólu.
Brankář Igor Šesťorkin slaví výhru se spoluhráči z New York Rangers.
Hráči New York Rangers slaví gól brankáře Igora Šesťorkina.
69 fotografií

„Neuvěřitelné pocity. Nikdy předtím se mi to nepovedlo, je to velmi zábavné,“ rozplýval se ruský gólman.

Navázal tak na 17 předchozích borců z brankoviště, kteří se rovněž v nejlepší hokejové lize světa dokázali střelecky prosadit. Celkem mají na kontě 21 branek, vládne Martin Brodeur se třemi trefami.

Posledním úspěšným pokusem před Šesťorkinem se od března 2025 pyšnil jeho krajan Ilja Sorokin, kterému byl však připsán vlastní gól Nashvillu, protože se jako poslední z hráčů New York Islanders dotkl puku.

Šesťorkin si už tehdy k tomuto úspěchu svého blízkého kamaráda neodpustil drobné rýpnutí, že by se počítat neměl.

Na rozdíl od jeho nynějšího gólu, jenž byl přece jenom typičtější. Moskevský rodák už podobné pokusy v NHL zkoušel dříve, vždy mu však kousek chyběl.

Předtím se prosadil ještě jako devatenáctiletý junior, nyní se konečně dočkal i na nejvyšší úrovni.

Brankář Igor Šesťorkin slaví výhru se spoluhráči z New York Rangers.

„Zapsal se do historie,“ chválil trenér Mike Sullivan. „Jednou z jeho silných stránek je schopnost ovládat puk. A když se takové momenty v týmu naskytnou, jsou to skvělé okamžiky.“

Kouč Rangers mohl být s výkonem svých svěřenců spokojený, odčinili totiž úvodní porážku 0:3 s Bostonem. I při ní byl Šesťorkin nejlepším hráčem newyorského celku, o čisté konto přišel až v 57. minutě.

Nyní první domácí duel sezony ve slavné Madison Square Garden ozdobil parádním gólem. A highlightem dosavadní kariéry?

Další bitka brankářů, do NHL se vrací staré časy. Děkuju trenérovi boxu, bavil se vítěz

„Těžko říct, rád se koukám i na svoji rvačku,“ připomněl třicetiletý brankář březnový souboj s Jacobem Markströmem. „Teď mi aspoň nikdo nedal pěstí do obličeje,“ ocenil vtipně svůj zásah.

Jím se dostal i do hledáčku kolegů z pole, kteří mají bodovou produkci zajišťovat především.

„Není to jen skvělý brankář, ale teď i skvělý střelec. Mám vážného soupeře, takže si na něj musím dávat pozor,“ prohodil s úsměvem útočník Pavel Dorofejev, jenž se na čtvrtečním triumfu podílel gólem a asistencí.

Brankář Igor Šesťorkin z New York Rangers se raduje ze vstřeleného gólu.

Nejen on se může těšit na další Šesťorkinovy kousky. Vítěz Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL z roku 2022 totiž prohlásil, že se o góly bude pokoušet i nadále.

A že na rozdíl od tohoto prvního už bude lépe připraven na případnou oslavu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Třinec vs. LitvínovHokej - 7. kolo - 2. 10. 2026:Třinec vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
2. 10. 17:00
  • 1.52
  • 4.86
  • 5.06
Vítkovice vs. K. VaryHokej - 7. kolo - 2. 10. 2026:Vítkovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
2. 10. 17:30
  • 2.50
  • 4.10
  • 2.40
Michalovce vs. NitraHokej - 7. kolo - 2. 10. 2026:Michalovce vs. Nitra //www.idnes.cz/sport
2. 10. 17:30
  • 3.47
  • 4.31
  • 1.85
Banská Bystrica vs. PopradHokej - 7. kolo - 2. 10. 2026:Banská Bystrica vs. Poprad //www.idnes.cz/sport
2. 10. 17:30
  • 2.68
  • 4.30
  • 2.20
Žilina vs. Slovan BratislavaHokej - 7. kolo - 2. 10. 2026:Žilina vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
2. 10. 17:30
  • 2.33
  • 4.20
  • 2.55
Kometa vs. Ml. BoleslavHokej - 7. kolo - 2. 10. 2026:Kometa vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
2. 10. 18:00
  • 1.70
  • 4.43
  • 4.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Opory i bojovníci o sestavu. Kteří Češi se ukážou v nové sezoně NHL?

Zleva: David Pastrňák, Lukáš Dostál a Adam Jiříček

Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Od vlasatého mladíka po kapitána. Jak se změnil Pastrňák za dvanáct let v Bostonu

David Pastrňák (Boston) zakončuje v utkání proti Buffalu.

Dvanáct let v jednom klubu zanechá výraznou stopu na kariéře i na tváři. Když David Pastrňák přišel v roce 2014 k Boston Bruins, byl osmnáctiletý nováček. Dnes je jednou z největších hvězd NHL,...

Aspoň mi nikdo nedal pěstí! Ruský brankář si nebyl gólem jistý, pak vtipkoval o rvačce

Hráči New York Rangers slaví gól brankáře Igora Šesťorkina.

Nahozený kotouč se z rohu odrazil přímo k němu. Příliš se nerozpakoval, napřáhl a poslal ho na druhou stranu kluziště, kde zela prázdná brána Tampy. A hokejový gólman Igor Šesťorkin se trefil! Jako...

2. října 2026  12:30

Bříza ve volbě prezidenta IIHF neuspěl, druhé kolo rozhodly pouhé tři hlasy

Petr Bříza, prezident pražského organizačního výboru k hokejovému MS 2024.

První kolo vyhrál. Druhé, to rozhodující, už nikoliv. Petr Bříza se novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace (IIHF) nestal, ve volbě na Tenerife nakonec o pouhé tři hlasy podlehl Franzi...

2. října 2026  10:26,  aktualizováno  11:03

Hanzl o podivuhodné nemoci: Neudržel jsem hokejku. Pohodu hledá u Pirátů

Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha....

Jednou mrtvá ruka, že v ní neudržel ani hokejku, jindy mu poslušnost vypověděly nohy. Dvojnásobný hokejový reprezentant Martin Hanzl se dva roky pral se záhadnou nemocí, i proto teď křísí kariéru v...

2. října 2026  10:27

V šestnácti ve Spartě. Talent setřásl nervy, Šmíd si liboval: Miluju, jak je koučovatelný

Matyáš Michálek v dresu Sparty

Začal po vzoru slavné NHL. Nováčkovským kolečkem, při němž rozhýbal nohy, vystřelil si na branku a poprvé se rozhlédl po tribunách v O₂ areně. „Koukal jsem, jak je to tu velké,“ culil se...

2. října 2026  9:01

Vejmelka má čisté konto, Hronek asistoval v přestřelce. Garden viděla gól brankáře

Karel Vejmelka a Dylan Guenther řeší nebezpečnou situaci před brankou.

V osmi čtvrtečních zápasech hokejové NHL se z Čechů prosadil jen obránce Filip Hronek, jenž bodoval i ve druhém startu sezony. Dvěma asistencemi však pouze mírnil prohru Vancouveru u přestřelky 7:9 s...

2. října 2026  6:36,  aktualizováno  7:57

Zlín opět spí. Čtyři hráči hrají solidně! Chce to něco mezi cukrem a bičem, říká Köhler

Bedřich Köhler (vlevo) ze Zlína a Maxim Burkov z Jihlavy.

A je to tady zase! Zlínští hokejisté opět nezachytili vstup do nové sezony. Po středeční domácí porážce 1:3 od Třebíče žuchli na poslední místo Maxa ligy. Ke dnu je stáhla série šesti nezdarů....

2. října 2026  7:35

Sparta zabrala, Špaček si vyčítal: Jsem kopyto! Předchozí porážky nám pomůžou

Michael Špaček trefuje tyč v závěru utkání s Českými Budějovicemi.

Spartě i do hokeje vtažené O₂ areně mohl přinést definitivní klid. V závěru extraligové předehrávky 7. kola proti Českým Budějovicím před ním prázdná branka nezívala jednou, ale hned dvakrát....

1. října 2026  22:34

Sparta - České Budějovice 4:2. Na třetí pokus slaví Pražané domácí výhru

Českobudějovický brankář Milan Klouček čelí Devinu Shoreovi ze Sparty. Toho...

Dvakrát to nevyšlo, napotřetí ano. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola získali první domácí výhru v sezoně, v pražské O₂ areně udolali České Budějovice 4:2. V závěrečné třetině rozhodl Devin...

1. října 2026  18:15,  aktualizováno  21:05

Univerzitní sport dotlačen k ústupu. S Rusy se hrát nemá, dal najevo český hokej

Čeští reprezentanti na zimní univerziádě, archivní snímek

Zpráva, kterou server iDNES.cz začátkem září přinesl, vyvolala v hokejovém zákulisí pořádné pozdvižení. Univerzitní týmy studentek a studentů měly v lednu odletět do Číny na univerziádu a zúčastnit...

1. října 2026  17:03

Tápání Sparty, úkaz Červenka i povzbuzení pro Motáka. Co přinesl úvod extraligy

Sparťanský trenér Patrik Augusta (uprostřed) a jeho svěřenci

Hokejová extraliga má za sebou šest kol a fanoušci začínají mít první představy o tom, jak by se mohla aktuální sezona vyvíjet. Nejspokojenější mohou být ti z Třince, Oceláři totiž ještě neprohráli a...

1. října 2026  14:20

Zábavní, neporažení. A možná i rekordní. Co stojí za skvělým startem Třince?

Premium
Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Zasáhl kousek před modrou čárou. Na hokejové poměry neortodoxně, ukázkovou patičkou, za niž by se nemuseli stydět ani pánové na fotbalovém trávníku. Marko Daňo šikovně nasměroval puk k Liboru...

1. října 2026

Ostuda a pískot od fanoušků. Vladař trpěl až do konce, trenér ho schválně nestáhl

Jevgenij Malkin z Pittsburgh Penguins (71) se raduje, že překonal brankáře Dana...

První zápas sezony si představoval jistě úplně jinak. Zatímco v té uplynulé celému týmu fanoušci několikrát tleskali vestoje, tentokrát k takovým emocím měli daleko. Zcela pochopitelně. Ani český...

1. října 2026  11:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.