Aspoň mi nikdo nedal pěstí! Ruský brankář si nebyl gólem jistý, pak vtipkoval o rvačce

K výhře 5:1 přispěl velmi výrazně, kromě 24 úspěšných zákroků přidal nečekanou nadstavbu.
Dovolit si to mohl, Rangers si v tu chvíli hýčkali tříbrankový náskok, do konce duelu zbývalo lehce přes dvě a půl minuty. Šesťorkin tak případné zakázané uvolnění a následné vhazování v jeho blízkosti riskl.
V pokleku napálil puk, který proletěl škvírou mezi spoluhráči až za útočnou modrou čáru. O chvilku později dojel k levé tyčce prázdné brány Lightning a na druhé straně mohl propuknout radostný výbuch emocí.
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I když...
„Neviděl jsem, kam puk doklouzal, takže jsem nevěděl, jestli mám oslavovat, nebo ne,“ přiznal hrdina výjimečného okamžiku.
„Už delší dobu jsem nad tím dumal. Myslel jsem, že to oslavím nějak jinak. Ale jak jsem řekl, byl jsem trochu nejistý,“ dodal.
Přitom se stal prvním gólmanem v dresu stoleté organizace, který takový kousek dokázal. Po zásluze něj okamžitě naskákali nadšení spoluhráči. A potvrdili mu, že skutečně skóroval.
„Neuvěřitelné pocity. Nikdy předtím se mi to nepovedlo, je to velmi zábavné,“ rozplýval se ruský gólman.
Navázal tak na 17 předchozích borců z brankoviště, kteří se rovněž v nejlepší hokejové lize světa dokázali střelecky prosadit. Celkem mají na kontě 21 branek, vládne Martin Brodeur se třemi trefami.
Posledním úspěšným pokusem před Šesťorkinem se od března 2025 pyšnil jeho krajan Ilja Sorokin, kterému byl však připsán vlastní gól Nashvillu, protože se jako poslední z hráčů New York Islanders dotkl puku.
Šesťorkin si už tehdy k tomuto úspěchu svého blízkého kamaráda neodpustil drobné rýpnutí, že by se počítat neměl.
Na rozdíl od jeho nynějšího gólu, jenž byl přece jenom typičtější. Moskevský rodák už podobné pokusy v NHL zkoušel dříve, vždy mu však kousek chyběl.
Předtím se prosadil ještě jako devatenáctiletý junior, nyní se konečně dočkal i na nejvyšší úrovni.
„Zapsal se do historie,“ chválil trenér Mike Sullivan. „Jednou z jeho silných stránek je schopnost ovládat puk. A když se takové momenty v týmu naskytnou, jsou to skvělé okamžiky.“
Kouč Rangers mohl být s výkonem svých svěřenců spokojený, odčinili totiž úvodní porážku 0:3 s Bostonem. I při ní byl Šesťorkin nejlepším hráčem newyorského celku, o čisté konto přišel až v 57. minutě.
Nyní první domácí duel sezony ve slavné Madison Square Garden ozdobil parádním gólem. A highlightem dosavadní kariéry?
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„Těžko říct, rád se koukám i na svoji rvačku,“ připomněl třicetiletý brankář březnový souboj s Jacobem Markströmem. „Teď mi aspoň nikdo nedal pěstí do obličeje,“ ocenil vtipně svůj zásah.
Jím se dostal i do hledáčku kolegů z pole, kteří mají bodovou produkci zajišťovat především.
„Není to jen skvělý brankář, ale teď i skvělý střelec. Mám vážného soupeře, takže si na něj musím dávat pozor,“ prohodil s úsměvem útočník Pavel Dorofejev, jenž se na čtvrtečním triumfu podílel gólem a asistencí.
Nejen on se může těšit na další Šesťorkinovy kousky. Vítěz Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL z roku 2022 totiž prohlásil, že se o góly bude pokoušet i nadále.
A že na rozdíl od tohoto prvního už bude lépe připraven na případnou oslavu.