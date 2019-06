Hughes, nebo Kakko? Ani jedna volba nebude špatná, míní Eliáš

Před vedením New Jersey Devils stojí nelehká volba. Při letošním vstupním draftu do NHL, který o nadcházejícím víkendu hostí kanadský Vancouver, rozhodnout rébus, který už několik měsíců zaměstnává hokejové fanoušky v zámoří.

Bitva o pozici celkové jedničky se zúžila na dvě jména: Jack Hughes a Kaapo Kakko. „Opravdu si myslím, že nemohou šlápnout vedle. Ani jedna varianta není špatná, potenciál mají oba neskutečný,“ je přesvědčen Patrik Eliáš, český útočník, který patří k legendám New Jersey. „Za mě jako fanouška je to pikantní v tom, že dvojku budou brát New York Rangers.“

Oba zmiňované kluby, které dělí pouze řeka Hudson, jsou ve slavné soutěži obrovskými rivaly. „Jsou hned vedle sebe, takže oba hráči budou pořád porovnávaní. Jak se jim daří, jakou mají kariéru, a tak dál,“ očekává Eliáš. „Což je pro ně skvělé, budou mít o motivaci víc.“

Kakko ukázal připravenost, Hughese vedení dobře zná

Teď jen, koho vzít a koho nechat Rangers? Eliáš by – po chvíli váhání – vedení Devils poradil. „Já bych vybral Kakka. Tým chce být relevantní už teď, další sezonu. Kakko hrával mezi chlapy, ukázal, že je v tuto chvíli na NHL připraven. Je to vítěz šampionátu dvacítek, vítěz seniorského mistrovství světa,“ argumentuje Eliáš.

„Spousta lidí zapomíná, že může hrát jakoukoliv pozici. Mají ho na křídle, ale centra může hrát taky. Jeho fyzický font je obrovský, je veliký a silný. Takže bych bral jeho,“ je přesvědčen.

Současně však připouští, že páteční konečná volba New Jersey bude možná přesně opačná. A to dost možná právě proto, že zatímco Kakko je Fin, Hughes je Američan. „Nejde o to, jaké národnosti který hráč je, spíš naopak. Ale Hughes procházel všemi americkými reprezentacemi, je v programu USA Hockey. Náš manažer (Ray Shero – pozn. red.) se vždy zapojí do vedení národního týmu. A náš trenér (John Hynes) byl poslední tři roky asistentem trenéra u reprezentace. Takže nějaká společná historie tam je,“ vysvětluje Eliáš.

Roli může samozřejmě hrát také to, že Devils jsou americkou organizací. „Takže mít jedničku draftu Američana by pro tým, město Newark a stát New Jersey znamenalo hodně. Dávalo by to smysl,“ přemítá Eliáš. „Ale jak říkám, ani jedna volba nebude špatná.“

Devils mají volbu prvního draftu celkově teprve podruhé ve své sedmačtyřicetileté historii. Premiéru zažili před dvěma lety, kdy si vybrali Švýcara Nica Hischiera.