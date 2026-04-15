Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nejlepší mezi nejhoršími. Vancouver vybral Hronka jako nejužitečnějšího hráče

Autor:
  12:22
Filip Hronek si vysloužil ve Vancouveru ocenění pro nejužitečnějšího hráče týmu v tomto ročníku NHL i pro nejlepšího obránce. Kanadský klub to oznámil na svém webu.
Filip Hronek (17) z Vancouver Canucks a Trevor Moore (12) z LA Kings. | foto: Bob FridReuters

Pro hokejisty Canucks skončí sezona čtvrtečním zápasem na ledě Edmontonu. Vancouver je s 58 body jasně nejhorším týmem v celé NHL.

Hronek obdržel individuální klubové ocenění poprvé od svého příchodu do kanadského celku z Detroitu před třemi lety. V této sezoně nasbíral 49 bodů za osm gólů a 41 asistencí a je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu po švédském útočníkovi Eliasi Petterssonovi (15+36). Mezi českými hokejisty v lize je pátý.

Předloni podepsal Hronek s Vancouverem osmiletou smlouvu s průměrným ročním příjmem 7,25 milionů dolarů.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.