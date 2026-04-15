Pro hokejisty Canucks skončí sezona čtvrtečním zápasem na ledě Edmontonu. Vancouver je s 58 body jasně nejhorším týmem v celé NHL.
|
Pastrňák s Nečasem v NHL slavili 100. bod, v akci byli čtyři čeští gólmani
Hronek obdržel individuální klubové ocenění poprvé od svého příchodu do kanadského celku z Detroitu před třemi lety. V této sezoně nasbíral 49 bodů za osm gólů a 41 asistencí a je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu po švédském útočníkovi Eliasi Petterssonovi (15+36). Mezi českými hokejisty v lize je pátý.
Předloni podepsal Hronek s Vancouverem osmiletou smlouvu s průměrným ročním příjmem 7,25 milionů dolarů.