Po dvou sekundách všichni na trestnou. Hráči Rangers a Devils si vyřizovali účty

V úvodu duelu téměř zároveň s kotoučem na led dopadly i rukavice Jimmyho Veseyho (Rangers) a Curtise Lazara (Devils). Jejich potyčka neměla dlouhého trvání, ale postupně se do sebe pustili všichni členové zahajovacích formací s výjimkou brankářů.

Ostatní dvojičky byly vytrvalejší. Jacob Trouba až po chvilce povalil Chrise Tierneyho, K’Andre Miller naložil Johnu Marinovi, smírně se rozešli Barclay Goodrow a Kevin Bahl.

Nejvíce sledovaný byl ovšem souboj mladíka Matta Rempeho a zkušeného Kurtise MacDermida.

Nováček v dresu Rangers vlétl do zámořské soutěže ve velkém stylu, prezentoval se ostrou hrou, jenže v půlce března v zápase s Devils přestřelil, když loktem ostře trefil obránce Jonase Siegenthalera. „Má se ještě co učit,“ pronesl na jeho adresu MacDermid. Spory si nyní vyříkali na ledě.

B/R Open Ice @BR_OpenIce A FULL ON 5v5 LINE BRAWL TO START THE GAME 😱



CHAOS AT MSG ‼️

Zatímco si rozdávali tvrdé rány ve středovém kruhu, arbitři kolem nich odklízeli odhozené rukavice a hokejky, na střídačkách na sebe pokřikovali trenéři Peter Laviolette a Travis Green.

Nakonec se do sebe vyčerpaní borci zaklesli, ostrá potyčka skončila bez vítěze. Všem kromě Veseyho a Lazara udělili rozhodčí trest na pět minut plus do konce utkání.

Po zápase MacDermid popřel, že by vyřizování účtů hráči plánovali před zápasem: „Netušil jsem, že se to stane. Všechno se událo spontánně.“ Stejný názor zastávali i oba koučové. „Kluci jen reagovali na dění na ledě,“ řekl Laviolette. „Odvedli fantastickou práci, všech pět.“

Mika Zibanejad (93) z New York Rangers a Nico Hischier (13) z New Jersey Devils míří za pukem, sleduje je Ondřej Palát.

Ještě jednu bitku fanouškům připravili Will Cuylle a Dawson Mercer, pak už oba týmy ukazovaly soudržnost ve hře. Nejdříve smazali dvoubrankovou ztrátu Devils i díky trefě Ondřeje Paláta, ve třetí třetině otočili Rangers skóre z 2:3 na 4:3.

„Poslední dvacetiminutovku jsme odehráli skvěle,“ zářil kouč Rangers, kteří dál vévodí NHL. Jejich rivalové z New Jersey se naopak do play off s největší pravděpodobností nedostanou.