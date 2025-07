Hokejový útočník Adam Novotný po návratu z bronzového mistrovství světa hráčů do dvaceti let | foto: Anna Boháčová, MAFRA

„Adam je perfektní kluk se skvělou pracovní morálkou. Jeho odchod do juniorské soutěže mě mrzí, protože odehrál v sedmnácti kompletní sezonu v A-týmu. A já věřím, že v příštím ročníku by mezi dospělými udělal ještě mnohem větší progres. Bylo to však jeho přání a já mu přeji jen to nejlepší,“ uvedl hlavní kouč týmu Mountfieldu Tomáš Martinec.

Novotný, jenž se stal v říjnu 2023 nejmladším střelcem extraligy, nastoupil v základní části minulé sezony domácí nejvyšší soutěže do 41 zápasů, jednou skóroval a na dva góly nahrál. V play off přidal deset startů a dal dva góly, tím druhým pomohl k postupové výhře Východočechů v klíčovém sedmém duelu čtvrtfinálové série s Mladou Boleslaví.

„Naše vize, s kterou jsme podepisovali smlouvu, byla jasná. Chtěli jsme hráči dát prostor v A-týmu, což se u Adama Novotného stalo. Proto nás velmi překvapil jednoznačný pohled Adama, jeho rodičů a agentů na nutnost odchodu do Kanady před draftem do NHL, který proběhne příští rok. A to po sezoně, kdy Adam nastupoval v základní sestavě a kdy jsme se snažili pracovat na jeho celkovém rozvoji,“ litoval generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

Pardubický gólman Roman Will likviduje šanci Adama Novotného z Hradce.

„Absolvovali jsme osobní schůzku a nespočet telefonů, snažili se hráče a agenty přesvědčit o našem názoru a o tom, že může jít na draft i z extraligy. Chystali jsme se dát Adamovi v novém ročníku ještě větší roli. Nic však nepomohlo a druhá strana je přesvědčena o tom, že jen cesta z Kanady na draft je ta správná,“ dodal Kmoníček.

Novotný má nakonec na jednu sezonu přerušenou smlouvu s klubem. „Po zvážení situace a se souhlasem představenstva společnosti jsme mu povolili odchod do zámoří. Každopádně Adamovi přeji, ať se mu v zámoří daří a vyhýbají se mu zranění,“ řekl Kmoníček.