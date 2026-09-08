Tohle má být Pastrňák? Fanoušci slavné videohry kritizují podobizny hráčů

Upozorňují na grafické vyobrazení reálných tváří hráčů. Některé hokejisty byste poznali hned, jiné však ani po dlouhém zkoumání.
V centru diskuzí se mimo jiných objevil i český útočník David Pastrňák. Právě jeho podobizna „zaujala“ jako jedna z nejvíc, především pak jeho téměř komplet blonďaté vousy.
Na sociálních sítích kolují i podoby dalších hokejistů. Častokrát hráčova reálná tvář a vedle ní pak snímek ze hry. Mezi nimi i další Češi Martin Nečas nebo Pavel Zacha, také Alexandr Ovečkin, Connor McDavid, Auston Matthews, Cale Makar a mnozí další.
Aktuálně si mohou NHL 27 zahrát jen ti, co si ji pořídili v tzv. předběžném přístupu. Dostupná všem pak bude od pátku 11. září na PlayStationu i Xboxu.
Hru vydává EA Sports už od roku 1991, v současnosti každým rokem posílá na trh novou verzi. Jenže fanoušci kritizují, že graficky hra stagnuje. Právě podobizny hráčů bývají pravidelným terčem negativních recenzí.
Přitom EA Sports pro jejich přenesení do hry používá skenování obličejů, mladé nadějné hráče dokonce takto skenuje hned po draftu do NHL. Ale ani tak se nedaří vyobrazit nejlepší hokejisty na světě tak dobře jako třeba ve fotbalové verzi hry EAFC.
Proč? Nad tím se dá pouze spekulovat. Uživatelé však upozorňují na to, že EA nemá v hokejovém zpracování her konkurenta, dřívější soupeř na trhu 2K už více jak deset let hokejovou hru nevydal.
William Nylander and Sergei Bobrovsky’s NHL 27 headshots have been found— Leafslatest (@Leafslatest) September 7, 2026
2x Cup champs and one of the most popular players in the league, btw 😭#leafsforever pic.twitter.com/jezMaNJcCr