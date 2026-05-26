Malkin stále nemá dost, v Pittsburghu si prodlouží kariéru o 21. sezonu

Autor: ,
  21:34
Ruský hokejový útočník Jevgenij Malkin podepsal roční smlouvu v Pittsburghu. Ve své 21. sezoně v NHL v dresu Penguins si devětatřicetiletá klubová legenda vydělá 5,5 milionu dolarů (přes 114 milionů korun). Malkin v základní části minulého ročníku odehrál 56 utkání a nasbíral 61 bodů (19+42), další tři body přidal v šesti duelech play off.
Jevgenij Malkin | foto: AP

V červenci se mohl stát volným hráčem, s předstihem se však dohodl v Pittsburghu na novém kontraktu. „Nejlepší město, nejlepší fanoušci. Zůstanu ještě rok,“ uvedl rodák z Magnitogorsku na klubovém webu.

Penguins si vybrali Malkina na draftu v roce 2004 jako druhého v celkovém pořadí. Od příchodu do zámoří urostlý centr odehrál za Pittsburgh 1269 zápasů, jež ho v klubové historii řadí na druhé místo za dlouholetého spoluhráče Sidneyho Crosbyho (1420). Se 1407 nasbíranými body je Malkin třetí za Crosbym (1761) a Mariem Lemieuxem (1723), kteří také v dresu s tučňákem na prsou strávili celou kariéru v NHL.

Český útočník ve službách Philadelphie Jakub Voráček (vpravo) a Jevgenij Malkin z Pittsburghu v souboji o puk.

V play off Malkin odehrál dalších 183 utkání a získal stejný počet bodů za 69 gólů a 114 asistencí. V letech 2009, 2016 a 2017 se radoval ze zisku Stanley Cupu.

Ve sbírce má Malkin také dvě Art Ross Trophy pro vítěze bodování z let 2009 a 2012, prestižní Hart Trophy a Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče ligy shodně z roku 2012, Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hokejistu play off (2009) a Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže z roku 2007.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

ONLINE: Česko - Kanada 2:1. Favorit zvýšil tlak, národní tým ale stále drží náskok

Sledujeme online
Kanadský obránce Evan Bouchard svádí souboj s českým útočníkem Matějem Blümelem...

Z jakého místa postoupí čeští hokejisté do čtvrtfinále mistrovství světa? O tom rozhoduje až poslední den skupiny B. Národní tým bojuje ve Fribourgu od 20.20 o druhou pozici, kterou získá jen výhrou...

26. května 2026  20:19,  aktualizováno  21:51

ONLINE Švýcarsko - Finsko 2:2. Druhá třetina patří Suomi, hosté vymazali manko

Mikael Granlund z Finska střílí na bránu Švýcarů.

Jediné dosud stoprocentní týmy na hokejovém mistrovství světa změří své síly od 20.20. Domácí Švýcarsko vyzve výběr Finska. Po šesti zápasech jsou obě reprezentace na 18 bodech, vítěz bere ve skupině...

26. května 2026  16:09,  aktualizováno  21:42

Slováci na šampionátu končí, Larsson se vysmál Pospíšilovi. Norové opět zvítězili

Slováci smutní - končí na MS.

Hokejisté Slovenska svoje putování mistrovstvím světa zakončují už základní skupině. V posledním zápase základní fáze podlehli Švédsku 2:4. Závěr zápasu přinesl velké emoce, po gólu do prázdné brány...

26. května 2026  15:59,  aktualizováno  20:03

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku se chýlí ke konci. Osm týmu pro čtvrtfinále už známe. Je mezi nimi i česká reprezentace. Bojuje však ještě o druhé místo ve...

26. května 2026  18:59

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají naději na lehčí čtvrtfinále

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývá ve Fribourgu závěrečný zápas s Kanadou. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zkomplikovala...

26. května 2026  18:49

Chci ukázat, že na Plzeň mám, říká obránce Čech. Chystá se i na kemp Utahu

Zadák Aleš Čech na podpisové akci plzeňských hokejistů.

Po sezoně, kterou strávil mezi extraligovou Mladou Boleslaví a prvoligovým Kolínem, zamířil obránce Aleš Čech do kádru hokejové Plzně. Jednadvacetiletý pražský rodák podepsal na západě republiky...

26. května 2026  14:42

Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Pavel Hoftych

Konec dobrý, všechno dobré, můžou si říct ve Zlíně poté, co v sobotu nováček fotbalové ligy porazil poprvé v sezoně sousední Slovácko, které na rozdíl od něj bude bojovat o udržení v soutěži v...

26. května 2026  11:32

Reichel mě nastartuje, věří „uspaný“ střelec Koblasa. Litvínov měl jako prioritu

Litvínov, 15.11. 2024, Verva Litvínov - Olomouc, utkání hokejové extraligy....

Rána jako z děla, puk v síti, odchod na párek! Petr Koblasa býval mašinou na góly, jenže v poslední, nejisté sezoně Litvínova se zadrhl. Přesto o něj extraligový tým stál a útočník možná i...

26. května 2026  10:51

Hledání ideálu, pak zlom proti Kanadě. Na olympiádě bylo pozdě, zlepší se Češi včas?

Čeští hráči stojí zklamaní po porážce s Norskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Facek schytal národní tým na mistrovství světa už několik. Porážka proti Slovinsku, trápení s Itálií, šťastná výhra se Slováky. V pondělí se přidala ještě lekce od Norska. Zkrátka podnětů, po kterých...

26. května 2026  10:33

