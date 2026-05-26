V červenci se mohl stát volným hráčem, s předstihem se však dohodl v Pittsburghu na novém kontraktu. „Nejlepší město, nejlepší fanoušci. Zůstanu ještě rok,“ uvedl rodák z Magnitogorsku na klubovém webu.
Penguins si vybrali Malkina na draftu v roce 2004 jako druhého v celkovém pořadí. Od příchodu do zámoří urostlý centr odehrál za Pittsburgh 1269 zápasů, jež ho v klubové historii řadí na druhé místo za dlouholetého spoluhráče Sidneyho Crosbyho (1420). Se 1407 nasbíranými body je Malkin třetí za Crosbym (1761) a Mariem Lemieuxem (1723), kteří také v dresu s tučňákem na prsou strávili celou kariéru v NHL.
V play off Malkin odehrál dalších 183 utkání a získal stejný počet bodů za 69 gólů a 114 asistencí. V letech 2009, 2016 a 2017 se radoval ze zisku Stanley Cupu.
Ve sbírce má Malkin také dvě Art Ross Trophy pro vítěze bodování z let 2009 a 2012, prestižní Hart Trophy a Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče ligy shodně z roku 2012, Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hokejistu play off (2009) a Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže z roku 2007.