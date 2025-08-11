Premium

Jak Lauko lovil hvězdy, aby uctil svého kamaráda. Měl jsem na krajíčku, přiznal

Petr Bílek
  6:26
Jakub Lauko demonstroval sílu přátelství. Pět let tady už Ondřej Buchtela není, přesto pro svého kamaráda uspořádal sobotní benefici v Chomutově plnou hvězd. Reprezentant, který posílil Pardubice, si vyzkoušel hokej z druhé strany. Z organizační. „A není to vůbec lehké,“ otřel si útočník čelo po akci, která dojímala i bavila a důstojně uctila památku obránce, jehož před pěti lety porazila rakovina srdce.

Jak složité bylo všechny sehnat?
Vůbec to nebylo jednoduché. Musel jsem tlačit, ale jen lehce. Nemůžu kluky obepisovat každý týden, ale jednou za měsíc jsem je zkusil. Hele, mohl bys přijet? Počítáš s tím? Jsem rád, že hodně jich kývlo. Moc si toho vážím. Třeba Lukáš Rousek měl se svým švédským týmem přípravu ve Finsku, stejně si to zařídil tak, že přiletěl na otočku. Všem děkuju!

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Z top obletovaných hvězd chyběl snad jen David Pastrňák, s kterým jste hrál v Bostonu.
Pasta je největší hvězda českého hokeje a jedna z největších světového, bohužel srpen tráví ve Švédsku a o víkendu měl věci, které musel udělat. Nebýt toho, jaká je situace v Rusku, tak by přijel Kirill Kaprizov. Ondra Palát měl nějaké povinnosti, Filip Hronek taky, s Pavlem Zachou jsem to bohužel špatně vykomunikoval já, jinak by přijel. Beru to na sebe, ta kaňka jde za mnou. I tak byly týmy skvělé.

Hokej znáte z ledu, jaký pro vás byl teď ze zákulisí?
Je trochu rozdíl v tom, že jsme všechno dělali na jeden den, ne na celou sezonu. Ale nezávidím to nikomu, protože to není sranda. Pár kluků vypadlo pro zranění, Jáchym Kondelík a Martin Kaut, i Romana Červenku trošku pozastavilo zdraví. Tři měsíce jsem z toho byl skoro každý den vystresovaný, posledních pár úplně. Ale docela mě to organizování bavilo a nakonec jsem si to hrozně užil. Když se akce povede, kouká se na to jinak.

Radko Gudas.
Benefice v Chomutově.
Maminka Ondřeje Buchtely.
Vzadu Jakub Lauko.
9 fotografií

Pomáhali vám i místní prvoligoví Piráti, brzy byla benefice vyprodaná. Co vy na to?
Vždy jsem říkal, že Chomutov patří mezi nejlepší hokejová města. I když Piráti hráli v kraji, chodilo 2 500 lidí. To by nikde jinde nebylo. Doufám, že se Chomutov bude dál zvedat. Zase jsme ukázali, že se tady dá udělat super akce.

Pardubice vás uvolnily z přípravy proti Slovanu Bratislava.
Musím poděkovat trenérovi Filipu Pešánovi, že mi umožnil, abych mohl poslední dny být v Chomutově a ne s týmem. Moc za to vděčím všem v Pardubicích, třeba i Petru Sýkorovi. Práce bylo hodně.

Martin Nečas během benefičního utkání pro zesnulého hokejistu Ondřeje Buchtelu.

Popíchli vás v kabině, že jste teď v Dynamu?
Samozřejmě. Kluci to věděli, bavili jsme o tom už dřív. V Pardubicích znám kvanta kluků, se spoustou jsem hrál. Beru to jako novou výzvu. Tuhle sezonu tam strávím, udělám pro náš tým všechno a uvidíme, v jaké pozici pak budu.

Mimochodem, váš táta Roman – kustod Litvínova – bude poprvé vaším soupeřem?
Tati, ty jsi nebyl v Litvínově, když jsem hrál v Karlových Varech? Nebyl? Takže poprvé. Asi nějaká sázka proběhne, i když jsem ještě neviděl, kdy proti sobě hrajeme.

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Došlo při sobotním utkání i na slzy?
Bylo pár okamžiků, kdy jsem měl na krajíčku. První buly, pak když jsem si oblékl Buchtův dres číslo 4, což byl nápad mého táty. Měl jsem blízko k slzám. S Ondrou jsme seděli spolu v jedné lavici ve škole, hráli jsme spolu několik let. Chybí všem, kdo jsme ho znali. Doufám, že jestli to sledoval z nebe, tak byl rád, jakou stopu tady nechal.

Co jste si řekl s jeho rodiči a sestrou?
Nic srdcervoucího, protože bychom se asi všichni rozbrečeli. Moc si vážím, že mi Ondrovi rodiče ten zápas povolili. Jsem rád, že byli součástí toho všeho. Když Ondra před pěti lety odcházel, bylo to hodně emoční a strašně rychlé. Je to jeden z okamžiků, který vám změní pohled na svět a na život. Už bych nechtěl ničím takovým procházet. Těší mě, že se vybralo hodně peněz od sponzorů a fanoušků a pomůžou nadacím Pirátské srdce a Kapka 97. Rozdělí se to padesát na padesát mezi ně. A doufám, že ty peníze pomůžou, jak nejvíc můžou.

Vzpomínky na Buchtelu. „Dělali jsme blbiny“

Odešel příliš brzy, vzpomínky zůstaly. Při sobotním hokejovém Utkání Ondřeje Buchtely v Chomutově, které ozářili Nečas, Nosek, Gudas a další hvězdy, připomínali mládežnického reprezentanta jeho spoluhráči.

„Naše parta spolu dospívala od 14 do 18 let, kdy bývá přátelství pevnější než jindy, člověk se vyvíjí. A Ondra byl skvělý kluk, dělal blbiny, zábava neskutečná v šatně i v Chomutově na intru,“ vybavil si útočník Kryštof Ouřada, posila prvoligových Pirátů.

Ondřej Buchtela reprezentoval v mládežnických kategoriích.

V jejich dresu Buchtela, který podlehl rakovině srdce před pěti lety, hrál extraligu. „Měl obrovský potenciál. Bohužel se už nedozvíme, kam by to dotáhl,“ smutní Ouřada. „Zasáhlo mě to hodně. Než odešel, byli jsme za ním doma v Ústí s partou, vzali jsme si trička, šli jsme ho podpořit, věřili jsme. Bohužel...“

Slovenský obránce Juraj Valach dostal Buchtelu v Chomutově na starosti. „Jako mladého ho dali ke mně do obrany na pět šest zápasů,“ připomněl. „Nebyl až takový poctivec, jak bych od mladých vyžadoval, ale jinak mám na něj samé superlativy. Byl velmi talentovaný, dobře četl hru a přemýšlel o ní.“

Při benefici se cítil rozpolceně: „Člověku je až líto, kvůli čemu to je. Ale výtěžek jde na dobrou věc, pomáhá se, což je dobře.“

Buchtelu potkal i brankář Lukáš Dostál, mistr světa a opora Anaheimu v NHL. „Občas jsem jezdil na reprezentační kempy se staršími kluky, tedy s jeho ročníkem 1999. Ještě jsme byli na soustředění v Brně a najednou nás za pár měsíců opustil. Znenadání. Byla to obrovská rána,“ vybavil si Dostál.

Neváhal, když dostal pozvánku na benefici. „Sešlo se tolik skvělých hráčů, aby ho uctili! Ale občas je těžké hledat slova...“ Ani nebylo potřeba, akce samotná řekla všechno.

