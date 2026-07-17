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Hokejoví agenti o české elitě: Rittich chce chytat, Palát si o odchod z Devils řekl

Robert Rampa

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Ondřej Palát v dresu NY Islanders. | foto: AP

Hertl, Palát, Galvas, Melovský, Rittich, ale i další elitní čeští hokejisté. Agenti Robert Spálenka a Radek Hampl otevřeně vyprávějí o přesunech, vyhlídkách a budoucnosti svých klientů.

Agentura Sport Invest zastupuje spoustu předních tuzemských hokejistů. Včetně jediného Čecha, který se letos podíval do finále Stanley Cupu. Leč ani napodruhé Tomáš Hertl slavit nemohl.

Jste na něj přesto pyšní?
Robert Spálenka: Ano, finále Stanley Cupu je krásný a velký úspěch, který ale není tolik doceňovaný, protože na konci nezvedáte ruce nad hlavu. Mohl to být highlight Tomášovy kariéry, ostatně proto se přestup do Vegas dělal.

Vidíte, že trend posledních let je jasný, NHL se zase vrací k velkým hráčům. Už to není primárně o výšce a síle, aby se to řezalo a hrálo tvrdě. Teď v NHL chtějí velké hokejisty, kteří jsou zároveň mobilní.

Radek Hamplhokejový agent

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Hokejoví agenti o české elitě: Rittich chce chytat, Palát si o odchod z Devils řekl

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Ondřej Palát v dresu NY Islanders.

Hertl, Palát, Galvas, Melovský, Rittich, ale i další elitní čeští hokejisté. Agenti Robert Spálenka a Radek Hampl otevřeně vyprávějí o přesunech, vyhlídkách a budoucnosti svých klientů.

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